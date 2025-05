Stało się to, czego wszyscy się spodziewali. Xabi Alonso oficjalnie odchodzi!

Xabi Alonso to jeden z najlepszych trenerów w historii Bayeru 04 Leverkusen! Choć trenuje zespół tylko od października 2023 roku, to wygrał trzy z łącznie pięciu trofeów zdobytych przez B04 w trakcie 121-letniego istnienia. Fanów nie ucieszy jednak wiadomość, że po sezonie 2024/25 Xabi za porozumieniem stron odchodzi z klubu, aby podjąć się nowego wyzwania w karierze.

Xabi Alonso odchodzi!

Dzieje się w Bayerze 04 Leverkusen – po tym jak klub poinformował niedawno o otwarciu akademii piłkarskiej w Sao Paulo (pierwszy niemiecki klub w historii ze swoją szkółką w Brazylii), potwierdzono też oficjalnie, że po sezonie 2024/25 ekipę „Aptekarzy” opuszcza autor i architekt wielkiego sukcesu z ostatnich dwóch lat, czyli Xabi Alonso. Od wielu miesięcy łączono go z potężniejszymi markami – Liverpoolem (przed Arne Slotem) czy Realem Madryt. Spore było zdziwienie, że Hiszpan odrzucił dwie potęgi i zdecydował się latem kontynuować swoją przygodę w Leverkusen…

Jednak Florian Plettenberg już w połowie listopada powiadomił, że Alonso odejdzie z Leverkusen. Spekulacje nasiliły się w niemieckich i zagranicznych mediach już od kilku tygodni, lecz dopiero teraz na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Hiszpan oraz Bayer 04 potwierdzili, że ich drogi się rozchodzą z dniem 30 czerwca 2025 roku. Pierwotnie umowa trenera obowiązywała jeszcze przez rok, lecz po wspólnych rozmowach osiągnięto porozumienie w sprawie przedwczesnego rozwiązania, o czym też możemy przeczytać w klubowym oświadczeniu.

− Po ponad dwóch i pół roku wspólnej pracy, Bayer 04 Leverkusen i trener Xabi Alonso rozstaną się. Mistrzowie Niemiec z 2024 roku, zdobywcy Pucharu i Superpucharu spełnili prośbę Hiszpana o przedwczesne rozwiązanie jego kontraktu, który pierwotnie obowiązywał do lata 2026 roku, z końcem tego sezonu. Bayer 04 ogłosi następcę na stanowisku głównego trenera w odpowiednim czasie – czytamy na B04.

Dominacja i piękny styl Bayeru

Zatrudnienie Xabiego Alonso jako trenera Bayeru 04 w październiku 2023 roku okazało się absolutnym strzałem w dziesiątkę i to mimo sporego ryzyka, bo prowadził przecież tylko Real Sociedad B i młodzieżówkę Realu Madryt. Jego zespół stopniowo zyskiwał na jakości, po czym stał się jednym z największych postrachów w całej Europie – nawet Bayern, który latami dominował niemieckie podwórku, w pewnym momencie został zdetronizowany, a jego hegemonia przerwana w niesamowitym stylu przez „Aptekarzy”.

Jeśli mowa o zeszłym sezonie 2023/24, to zawodnicy z Leverkusen zdominowali nie tylko Bundesligę i Puchar Niemiec, ale i również w Europie nie mieli sobie równych – aż do finału Ligi Europy, gdzie niespodziewanie zostali pokonani przez Atalantę. Niemniej Xabi Alonso wraz ze swoimi podopiecznymi napisał przepiękny rozdział w historii klubu, zdobywając pierwszy w historii tytuł mistrza kraju. To mu zostanie już na zawsze, że odciął łatkę tzw. „Neverkusen”, czyli wiecznych przegranych, choć w tym sezonie poszło gorzej, ale wicemistrzostwo to i tak jest dla klubu wielkie osiągnięcie (patrząc na ostatnie lata).

Bayer sięgnął z hiszpańskim szkoleniowcem także po Puchar i Superpuchar Niemiec – tym samym w przeciągu zaledwie jednego roku zdobyli oni w sumie trzy z pięciu trofeów w 121-letniej historii klubu z Nadrenii Północnej Westfalii. Jak z kolei prezentują się dotychczasowe liczby Hiszpana? Było to 138 spotkań, w których odniósł 89 zwycięstw, miał 31 remisów i 18 porażek, ale imponuje bilans bramkowy 311:149. Jego Bayer po prostu chciał iść po kolejne gole.

− Jestem bardzo wdzięczny Bayerowi 04 Leverkusen, moim zawodnikom i sztabowi, wszystkim pracownikom klubu i, co nie mniej ważne, fantastycznym kibicom. Nasz sukces był wynikiem znakomitej pracy zespołowej. Zdobycie mistrzostwa Niemiec po raz pierwszy w historii klubu jest bardzo zasłużone dla tego klubu, który obdarzył mnie niezwykłym zaufaniem. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego triumfu, w tym zdobycia pucharu w Berlinie. Bayer 04 jest gotowy na przyszłość. Pozytywna ścieżka będzie kontynuowana, a ja będę ją uważnie śledził – skomentował trener Xabi Alonso.

Kierunek Real Madryt?

Choć nie jest to jeszcze nic oficjalnego, to zarówno niemieckie, jak i hiszpańskie media są przekonane, że z początkiem sezonu 2025/2026 Xabi Alonso zostanie mianowany nowym trenerem Realu Madryt, jako że Carlo Ancelotti również ma odejść po 30 czerwca. Co do następcy Hiszpana w Leverkusen, to w mediach wymienia się kilka nazwisk – mowa między innymi o Xavim czy Eriku ten Hagu, który ma też być faworytem bossów B04.

