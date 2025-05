Gwiazda RB Lipsk chce odejść! Klub już poinformowany

RB Lipsk najpewniej tego lata straci swoją największą gwiazdę, czyli Xaviego Simonsa. Holender pragnie odejść z drużyny „Byków” w ramach letniego okienka transferowego w związku z brakiem kwalifikacji RBL do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Klub z Saksonii został już poinformowany przez zawodnika o swojej decyzji.

RB Lipsk traci największą gwiazdę

Zimą 2025 roku ekipa RB Lipsk dokonała bardzo, ale to bardzo zaskakującego ruchu transferowego. Mowa o Xavim Simonsie, który choć przebywał w zespole „Byków” na zasadzie wypożyczenia z Paris Saint-Germain, to szefowie klubu z Saksonii zdecydowali się na transfer definitywny utalentowanego Holendra – operacja ta wyniosła około 50 milionów euro stałej opłaty plus bonusy. Warto wspomnieć, że pomocnik podpisał bardzo krótki kontrakt, bo obowiązujący zaledwie do końca czerwca 2027 roku.

Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że są to ostatnie tygodnie tego piłkarza w RB Lipsk. Jak donoszą liczne media w Niemczech oraz poza granicami kraju, Simons zdecydował się opuścić klub podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Jego przełożeni mieli już też zostać poinformowani o tej decyzji, co też na portalu X potwierdził włoski „guru transferowy” – Fabrizio Romano.

− Decyzja została podjęta – Xavi Simons chce odejść z RB Lipsk tego lata. Plan potwierdzony zgodnie z doniesieniami z ostatnich miesięcy, zawodnik jest gotowy na nowy rozdział z czołowymi klubami Premier League i Bayernem, które monitorują jego sytuację. RB Lipsk, świadomy planu zawodnika – poinformował Fabrizio Romano.

Inne źródła donoszą ponadto, że głównym czynnikiem, który zdecydował o tak niespodziewanej decyzji zawodnika był fakt, że RB Lipsk nie zajęło w tym sezonie Bundesligi miejsca, które gwarantowałoby im grę w Lidze Mistrzów. Dla Xaviego Simona gra w Champions League odgrywa kolosalne znaczenie, dlatego też zdecydował się on na opuszczenie zespołu tego lata. Dziennikarz Philipp Heinze z niemieckiego Sky, który jest doskonale poinformowany w sprawach związanych z RBL, dodał, że Lipsk oczekuje uzyskać co najmniej 80 milionów euro za swojego gracza.

Mówi się, że sytuację reprezentanta Holandii bacznie monitorują liczne kluby z angielskiej Premier League oraz Bayern Monachium, którego członek zarządu ds. sportu, czyli Max Eberl od dawna jest wielkim fanem jego talentu i już zeszłego lata starał się go sprowadzić do klubu ze stolicy Bawarii.

Xavi Simons w RB Lipsk

Od momentu swojego debiutu w zespole „Byków” Xavi miał okazję rozegrać łącznie 75 spotkań o stawkę, w których to zanotował udział przy 43 bramkach (mowa o 20 golach oraz 23 asystach). Ofensywny pomocnik, który z powodzeniem może również grać na lewym skrzydle, z pewnością mógłby pochwalić się jeszcze lepszym dorobkiem, gdyby nie poważna kontuzja kostki, która wykluczyła go z gry na wiele tygodni (od października 2024 roku do stycznia 2025 roku).

Dobre występy oraz nieustanny rozwój sprawiły, że jego obecna szacunkowa wartość (według portalu Transfermarkt) to 70 milionów euro. Jeśli zaś mowa o kampanii 2024/25, to Holender rozegrał 32 mecze (licząc wszystkie rozgrywki krajowe i europejskie), w których to strzelił dziesięć goli oraz dorzucił osiem asyst.

fot. PressFocus