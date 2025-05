Słynny klub traci kolejną gwiazdę. „Jestem gotowy na nowy rozdział”

Kibice legendarnego klubu na przestrzeni raptem kilku dni dowiedzieli się o kolejnym odejściu gwiazdy zespołu. Sam zainteresowany osobiście poinformował fanów o swojej decyzji, twierdząc, że „jest gotowy na nowy rozdział”. Z klubem, z którym się żegna, związany był przez kilkanaście lat.

Słynny klub traci kolejną gwiazdę

Przed ostatnim meczem w sezonie 2024/25 rozwiano wszelkie wątpliwości, co do przyszłości Alexandre’a Lacazette’a, którego umowa z Lyonem wygasa w czerwcu tego roku. Na konferencji prasowej przed spotkaniem z Angers szkoleniowiec OL – Paulo Fonseca potwierdził, że po trzech sezonach zakończy się drugi pobyt niemal 34-letniego już napastnika w macierzystym klubie. Kapitan siedmiokrotnego mistrza Francji pożegnał się z kibicami w najlepszy możliwy sposób, bo dubletem, który dał jego drużynie zwycięstwo 2:0.

Wynik rywalizacji z utrzymanym w Ligue 1 beniaminkiem Lacazette otworzył trafieniem z rzutu karnego, a nieco ponad kwadrans później podwyższył prowadzenie po dograniu z prawej strony pola karnego Rayana Cherkiego. Jak się okazuje, był to ostatni bezpośredni udział 21-latka przy golu strzelonym przez jego macierzysty klub. Gdy wychowanek Lyonu tuż przed upływem podstawowego czasu gry został zmieniony, był wyraźnie wzruszony, co już wtedy mogło sugerować, że był to jego ostatni występ w koszulce OL.

Po końcowym gwizdku sam zainteresowany w tzw. mixed zonie potwierdził, że po 15 latach żegna się z Lyonem. W pomeczowej rozmowie Francuz stwierdził, że „jest gotowy na nowy rozdział w swojej karierze”. Podziękował również prezydentowi OL, trenerowi, sztabowi, kolegom z szatni oraz pozostałym pracownikom klubu. Tym samym jego niemal sześcioletnia przygoda z pierwszym zespołem zakończy się na 185 występach, w których strzelił 29 goli i zaliczył 45 asyst.

Podsumowanie kariery Cherkiego w Lyonie

Debiut w pierwszym zespole Lyonu Cherki zaliczył w październiku 2019 roku, zaledwie dwa miesiące po swoich 16. urodzinach. Na samym początku 2020 roku został najmłodszym strzelcem gola w historii tego klubu, zdobywając debiutancką bramkę dla seniorskiej drużyny „Olimpijczyków” w wieku 16 lat i 102 dni. W tym sezonie był jedynym zawodnikiem w kadrze OL, który pamiętał największy sukces klubu na arenie międzynarodowej od czasu 1/2 finału Ligi Mistrzów z 2010 roku, czyli półfinał Champions League w sezonie 2019/20.

Podczas pandemicznego turnieju w Lizbonie Cherki wpisał się zresztą do historii Ligi Mistrzów, bowiem został najmłodszym zawodnikiem w historii, który wystąpił w półfinale tych rozgrywek, a miano to nosi do dziś. W momencie rozgrywania półfinałowej rywalizacji z Bayernem urodzony w Lyonie piłkarz miał zaledwie 17 lat i dwa dni. Przegrane 0:3 starcie na Estadio Jose Alvalade było jak dotąd jego ostatnim występem w Lidze Mistrzów. Siedmiokrotni mistrzowie Francji już szósty rok z rzędu nie potrafili zakwalifikować się do tych rozgrywek.

Najlepszym wynikiem, jaki Cherki osiągnął z Lyonem w rozgrywkach Ligue 1 było jedynie czwarte miejsce w rozgrywanym przy pustych trybunach z powodu pandemii COVID-19 sezonie 2020/21. W krajowych pucharach zaś najlepszymi wynikami, jakie osiągał z macierzystym klubem to finał Pucharu Ligi w sezonie 2019/20 (była to zresztą ostatnia w historii edycja tych rozgrywek) oraz finał Pucharu Francji w sezonie 2023/24. W obu tych starciach jego zespół musiał uznać wyższość Paris Saint-Germain.

fot. PressFocus