Wyróżnienia 34. kolejki Bundesligi

Sezon 2024/25 Bundesligi dobiegł końca wraz z ostatnią, bo 34. kolejką ligową, która miała miejsce w ubiegły weekend. Jak zwykle nie brakowało emocji i gradu bramek – tym razem padło 31 bramek, czyli tyle samo, ile w poprzedniej kolejce. Na finiszu niemieckiej ekstraklasy awans do Ligi Mistrzów wywalczyli sobie Eintracht Frankfurt oraz Borussia Dortmund. Jak zaprezentowały się inne zespoły? Kto z kolei wyróżnił się na tle innych?

Zawodnik 34. kolejki Bundesligi – Rasmus Kristensen

Eksperci niemieckiej piłki, podobnie zresztą jak dziennikarze i kibice nie mają cienia wątpliwości – Rasmus Kristensen zagrał swój najlepszy mecz w sezonie 2024/25, dlatego też zapracował sobie bezsprzecznie na tytuł Zawodnika Kolejki.

Prawy obrońca od miesięcy znajduje się w wysokiej formie, ale dzięki swojemu występowi przeciwko Freiburgowi, poprowadził kolegów do kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Rywale mieli bardzo wiele do zrobienia po prawej stronie, gdzie też walczył jak lew reprezentant Danii. Wisienką na torcie była nie tylko jego bramka na 2:1, ale i również asysta przy trafieniu na 3:1.

− Zeszłego lata chciałem całkowicie przestać grać w piłkę. Straciłem kompletnie ochotę na grę… Ale Eintracht mnie uratował, przygotował dla mnie plan, świetny plan! To był wielki moment, kiedy trafiłem do SGE. Ostatni rok był jednym z najlepszych w moim życiu. Po raz pierwszy zostałem ojcem i przeniosłem się do tego klubu. Nie ma nic lepszego niż to! – powiedział pełen emocji Kristensen po meczu z Freiburgiem.

Bramka 34. kolejki Bundesligi – Michael Olise vs TSG Hoffenheim

Michael Olise to bez dwóch zdań „złoty transfer” Bayernu Monachium ostatnich kilku lat. Francuz latem zeszłego roku zamienił Crystal Palace na bawarski klub za około 53 milionów euro i już w pierwszym sezonie gry pokazał wielką klasę i potwierdził swoje niesamowite umiejętności.

Podobnie jak w ostatnich tygodniach, tak też w pojedynku ligowym z TSG Hoffenheim wyróżniał się mocno na tle swoich kolegów i zaliczył udział przy dwóch z czterech bramek „Bawarczyków”. Zwłaszcza jego trafienie na 1:0 był przedniej urody – skrzydłowy huknął idealnie przy słupku z rzutu wolnego i pozostawił Olivera Baumanna bez szans na obronę.

Warto podkreślić, że we wszystkich rozgrywkach Olise w pierwszym roku gry dla FCB zaliczył udział przy 38 bramkach Bayernu – mowa o 17 golach oraz 21 asystach w 50 meczach o stawkę.

Młodzieżowiec 34. kolejki Bundesligi – Keke Topp z Werderu Brema.

Młody i utalentowany napastnik Werderu Brema, Keke Topp, może mówić o bardzo udanej końcówce sezonu. Niemiec co prawda otrzymał tylko pięć minut w starciu ligowym z FC Heidenheim, lecz wykorzystał je wzorowo.

Zaledwie kilkadziesiąt sekund po wejściu na boisko w samej końcówce meczu, Keke wykorzystał dogranie Justina Nijnmaha i ustalił wynik spotkania na 4:1. Ogólnie rzecz biorąc Topp w całym sezonie 2024/25 otrzymał 20 okazji do gry (299 minut), w których strzelił 5 goli oraz zanotował 2 asysty.

Mecz 34. kolejki Bundesligi – RB Lipsk vs VfB Stuttgart 2:3

Przed tą kolejką był to jeden z najlepiej zapowiadających się meczów ostatniej kolejki niemieckiej pierwszej Bundesligi. Dla RB Lipsk był to bardzo ważny mecz, jako że stawką była kwalifikacja do gry w europejskich pucharach w nadchodzącym sezonie 2025/2026. Po pierwszej połowie podopieczni Zsolta Lowa znajdowali się na bardzo dobrej drodze ku temu – do przerwy prowadzili oni 2:1 po bramkach Xaviego Simonsa oraz Ridle Baku (dla VfB trafił z kolei Deniz Undav).

Niemniej jednak po zmianie stron obraz gry obrał niekorzystny dla gospodarzy obrót. Najpierw w 57. minucie na 2:2 wyrównał Nick Woltemade, podczas gdy na dwanaście minut przed końcem regulaminowego czasu gry golem na wagę zwycięstwa dla Stuttgartu popisał się Ermedin Demirovic.

W rezultacie klub z południa Niemiec wybił z głowy Lipskowi marzenia o grze w europejskich pucharach. Tym samym po raz pierwszy od momentu awansu do 1. Bundesligi w 2016 roku, RBL znalazł się pod koniec sezonu poza pierwszą szóstką, co jest sporym rozczarowaniem jak na klub z Saksonii.

Niespodzianka 34. kolejki Bundesligi – SC Freiburg kontra Eintracht Frankfurt

Ostatnia kolejka niemieckiej pierwszej Bundesligi była pełna emocji i walki do samego końca. Nie inaczej było w pojedynku SC Freiburg z Eintrachtem Frankfurt, gdzie stawką była gra w Lidze Mistrzów w nadchodzącym sezonie 2025/2026.

Piłkarze SCF radzili sobie bardzo dobrze w pierwszej połowie i byli bardzo bliscy wygrania jej 1:0 po bramce Ritsu Doana. Niemniej jednak w samej końcówce, w doliczonym czasie gry, niespodziewanie na 1:1 wyrównał Ansgar Knauff. Po zmianie stron ekipa Juliana Schustera dwoiła się i troiła, aby objąć ponownie prowadzenie, ale to goście z Frankfurtu byli skuteczniejsi pod bramką przeciwnika, co przełożyło się na dwa kolejne trafienia dla SGE. Na listę strzelców wpisali się Rasmus Kristensen oraz Ellyes Skhiri.

W rezultacie Freiburg musiał odłożyć na bok marzenia o grze w Champions League (swój mecz wygrali też gracze Borussii Dortmund), podczas gdy Eintracht Frankfurt zajął ostatecznie trzecie miejsce i zapewnił sobie bezpośrednią kwalifikację do LM. Z drugiej strony Doan i spółka i tak mogą być dumni – w końcu zagrają w przyszłym sezonie w Lidze Europy.

Drużyna 34. kolejki Bundesligi

Bramkarz: Kamil Grabara (VfL Wolfsburg).

Obrońca: Chrislain Matsima (FC Augsburg).

Obrońca: Robin Koch (Eintracht Frankfurt).

Obrońca: Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund).

Pomocnik: Michael Olise (Bayern Monachium).

Pomocnik: Felix Nmecha (Borussia Dortmund).

Pomocnik: Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).

Pomocnik: Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt).

Napastnik: Deniz Undav (VfB Stuttgart).

Napastnik: Marvin Ducksch (Werder Brema).

Napastnik: Myron Boadu (VfL Bochum).

Komplet wyników 34. kolejki Bundesligi

RB Lipsk 2:3 (2:1) VfB Stuttgart

Borussia Dortmund 3:0 (1:0) Holstein Kiel

TSG Hoffenheim 0:4 (0:1) FC Bayern Monachium

FC Heidenheim 1:4 (0:2) Werder Brema

FC Augsburg 1:2 (1:0) Union Berlin

FSV Mainz 2:2 (1:0) Bayer 04 Leverkusen

Borussia M’Gladbach 0:1 (0:0) VfL Wolfsburg

FC St. Pauli 0:2 (0:1) VfL Bochum

