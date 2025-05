Mistrz Europy nie zwalnia tempa. Nowa umowa stała się faktem!

Mistrz Europy, który nazywa się jak doskonale znany w Ekstraklasie boczny obrońca, ma się dobrze i w kolejnym sezonie nadal będzie grał na wysokim poziomie. Coraz dobitniej zbliża go do przekroczenia czterdziestki. Dużo to mówi o kunszcie i klasie jaki reprezentuje jeden z najlepszych portugalskich pomocników swojej generacji. Jeżeli zdrowie dopisze, Braga będzie piątym klubem, w którym zagra ponad sto razy.

Mistrz Europy gra dalej – zbliża się do czterdziestki

Joao Moutinho we wrześniu będzie 39-latkiem. Zdaniem klubowych social mediów… starzeje się jak wino. Właśnie w taki bowiem sposób zostało ogłoszone przedłużenie umowy. Wiek nie zmienia faktu, że nadal jest kluczową postacią drużyny, w której występuje. Nie gra on ogonów, a zalicza ciągle większość spotkań jeśli chodzi o minuty. Pod tym względem zajmuje 6. miejsce w klubie. Wybiegał prawie 2700 minut.

Pomocnik mistrzów Europy z 2016 roku przedłużył umowę ze Sportingiem Braga i będzie w nim występował do czerwca 2026 roku. W momencie wypełnienia umowy Moutinho będzie nieco ponad dwa miesiące od 40. urodzin. Jeden z tweetów klubowych dotyczących prolongaty mówi nawet o „aurze”, która jest popularnym internetowym słowem ostatnich miesięcy. Mistrz Europy samym sobą wytwarza bowiem autorytet, którego opisywać nie trzeba.

W Sportingu Braga Moutinho zagrał 78 razy. Jeśli chodzi o cztery poprzednie zespoły, w których grał na poziomie seniorskim – w każdym ma on trzycyfrową liczbę występów. Mistrz Europy w Bradze może dokonać więc tego w piątym klubie.

Sporting CP, 259 meczów

FC Porto, 140 meczów

AS Monaco, 219 meczów

Wolverhampton, 212 meczów

To mistrz Europy z 2026 roku. Na turnieju we Francji pomocnik zagrał sześciokrotnie (pominął jedynie mecz 1/8 finału z Chorwacją) i zanotował jedną asystę. Dokonał jej w najważniejszym momencie, bowiem przy golu dającym końcowy triumf. To właśnie po podaniu od Moutinho zza pola karnego przymierzył Eder i zapewnił tym samym wszystkim swoim kolegom i sztabowi miano „mistrza Europy”.

Zmiany w Bradze

Poza ogłoszeniem nowego kontraktu z Joao Moutinho, klub ogłosił krótko później dwie ważne rzeczy – z drużyną po sezonie pożegnano się z trenerem Carlosem Carvalhalem, a także przedłużono umowę z szefem defensywy Paulo Oliveirą. Jednokrotny reprezentant Portugalii występuje w Bradze od 2021 roku i ma już na koncie 136 występów w klubie i jest ciągle ważnym ogniewem. Były szkoleniowiec Sheffield Wednesday czy Olympiakosu z kolei po raz trzeci pracował w klubie z Estadio Municipal i ma już na koncie w tej roli 167 meczów. Koniec współpracy z klubem nastąpił rok przed wygaśnięciem umowy.

https://twitter.com/CuriosidadesEU/status/1924496480359825535

Sporting Braga w minionym sezonie Ligi Portugal zajął czwarte miejsce, będąc kilka punktów za trzecim FC Porto. Nie miał dobrej końcówki, bowiem nie wygrał w ostatnich czterech spotkaniach. W Lidze Europy zajął pechowe, 25. miejsce – pierwsze bez play-offów. Czwarta lokata w lidze premiuje grą w kolejnym sezonie w kwalifikacjach Ligi Europy. Mistrz Europy zagrał łącznie w 36 spotkaniach na wszystkich frontach. Latem 2024 roku do klubu trafił Polak, Bartłomiej Wdowik, ale błyskawicznie został on wypożyczony do Hannoveru 96.

Z posadą trenera Bragi łączy się obecnie Francesco Fariolego. Włoch, który niegdyś pracował w sztabie Roberto De Zerbiego, spektakularnie przegrał mistrzostwo Holandii z Ajaksem. Miał on dziewięć oczek przewagi nad PSV Eindhoven, aby finalnie przegrać tytuł o punkt. Teraz jest faworytem do objęcia posady klubu ze Stadio Municipal, położonym między pięknymi formacjami skalnymi.

Fot. PressFocus