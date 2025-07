Onana kontuzjowany. Opuści przygotowania do sezonu

Andre Onana może mówić o niemałym pechu. Manchester United jest już w trakcie przygotowań do nowego sezonu 2025/26, ale jak informują angielskie media – numer jeden w bramce „Czerwonych Diabłów” nie pomoże kolegom i opuści kilka tygodni, w tym mecze towarzyskie w trakcie klubowego tournée po USA.

Onana kontuzjowany. Opuści przygotowania

Manchester United rozpoczyna przygotowania do sezonu 2025/26 bez swojego podstawowego bramkarza. Andre Onana doznał kontuzji ścięgna podkolanowego podczas jednego z treningów, co wykluczy go z udziału w letnim tournée zespołu po Stanach Zjednoczonych. Kameruńczyk, który dołączył do klubu latem 2023 roku za 47,2 miliona funtów z Interu, co prawda uda się z drużyną za ocean, ale jego czas zostanie poświęcony na rekonwalescencję i indywidualną pracę nad powrotem do pełnej sprawności.

To nieoczekiwane wydarzenie może okazać się szansą dla Altaya Bayindira. 27-letni turecki golkiper, który przez większość poprzedniego sezonu pozostawał w cieniu kameruńskiego golkipera, teraz otrzyma możliwość zaprezentowania się jako pierwszy wybór Rubena Amorima w meczach towarzyskich. Bayindir, mimo że przegrał rywalizację o występ w finale Ligi Europy w maju, pozostawał cierpliwy i skoncentrowany, a jego przyszłość na Old Trafford była niepewna jeszcze kilka tygodni temu.

Ruben Amorim, który objął funkcję menedżera Manchesteru United latem 2024 roku, wielokrotnie podkreślał zaufanie do Onany, mimo serii kosztownych błędów, jakie popełnił Kameruńczyk w poprzednim sezonie. Trener liczy, że jego doświadczony bramkarz powróci silniejszy fizycznie i mentalnie przed inauguracją Premier League. Niemniej kontuzja może otworzyć dyskusję o ewentualnym ruchu transferowym, szczególnie że na finiszu sezonu 2024/25 spekulowano o możliwym poszukiwaniu alternatyw między słupkami. Tym samym Onana nie może być do końca pewny swojej przyszłości.

Onana straci miejsce między słupkami?

Na dziś inne opcje w kadrze United to doświadczony Tom Heaton, który w tym tygodniu przedłużył kontrakt o kolejny rok, oraz grupa młodych golkiperów: Radek Vitek (21 lat), który błyszczał na wypożyczeniu w austriackim Blau-Weiss Linz, Elyh Harrison (19) i Dermot Mee (22). Cała trójka była już obecna na ławce rezerwowych w końcówce poprzedniego sezonu, jednak brakuje im doświadczenia w seniorskiej piłce na najwyższym poziomie.

Manchester United rozpocznie swoje przedsezonowe zmagania 19 lipca meczem z Leeds United w Sztokholmie. Następnie uda się do Stanów Zjednoczonych, gdzie w ramach Premier League Summer Series zmierzy się z West Hamem (27 lipca), Bournemouth (31 lipca) i Evertonem (3 sierpnia). Ostatnim sprawdzianem będzie mecz z Fiorentiną na Old Trafford 9 sierpnia. Sezon 2025/26 „Czerwone Diabły” otworzą hitowym starciem z Arsenalem 17 sierpnia.

Dla Onany to czas refleksji i walki o odzyskanie pełni zdrowia, dla Bayindira – szansa na pokazanie, że może być kimś więcej niż tylko rezerwowym. A dla Amorima – kluczowy okres, który może przesądzić o dalszym kształcie rywalizacji w bramce United.

