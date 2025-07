Polonia sprzeda młodego pomocnika? Na horyzoncie transfer do Belgii

Polonia Warszawa ma za sobą udany sezon. „Czarne Koszule” praktycznie do samego końca walczyły o awans do PKO BP Ekstraklasy, jednak ostatecznie pozostaną na drugim szczeblu rozgrywkowym. Na początku czerwca klub pożegnał kilku zawodników. W międzyczasie do drużyny dołączyli m.in. piłkarze z przeszłością w Ekstraklasie. Jak informuje Kamil Bętkowski, niebawem może dojść do kolejnego transferu wychodzącego.

Ze strefy spadkowej do baraży

Mariusz Pawlak był kluczową postacią Polonii w poprzednim sezonie Betclic 1. Ligi. Trener, który w październiku zastąpił na stanowisku Rafała Smalca, przejął zespół znajdujący się w strefie spadkowej. W 12 meczach do końca rundy jesiennej jego drużyna zanotowała siedem zwycięstw, dwa remisy i i trzy porażki. Wiosną „Czarne Koszule” potrafiły wygrać pięć spotkań z rzędu. Doprowadziło to do zajęcia szóstego miejsca w sezonie zasadniczym.

W barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy Polonia musiała uznać wyższość Wisły Płock, z którą przegrała już w półfinale. Mimo to był to udany sezon dla zespołu Pawlaka. Wpływ miał na to również występ w Pucharze Polski, w którym pierwszy raz od 2011 roku Polonia dotarła do ćwierćfinału.

Ruch w gabinetach

Na początku czerwca poinformowano, że z klubu odejdzie kilku zawodników, na czele z Marcinem Kluską – klubową legendą, która zaliczyła z z Polonią trzy awanse. Oprócz niego pożegnano wówczas: Michała Kołodziejskiego, Nikodema Zawistowskiego, Xabiego Auzmendiego, Mateusza Michalskiego, Jakuba Lemanowicza i Marcela Predenkiewicza.

W międzyczasie sprowadzono kilku ciekawych zawodników. Do „Czarnych Koszul” dołączyli: Dave Gnaase (wcześniej VfL Osnabruck), Robert Dadok (Stal Mielec), Benedykt Piotrowski (Stal Rzeszów) oraz Paweł Olszewski (Jagiellonia Białystok).

Koton odejdzie do Belgii?

Jak informuje Marcin Bętkowski, niebawem z klubu może odejść kolejny piłkarz. Blisko dołączenia do FCV Dender ma być Krzysztof Koton. Do finalizacji transferu definitywnego 22-latka pozostały jedynie testy medyczne. Zawodnikiem Dender w poprzednim sezonie był Karol Fila, który zasilił szeregi Wieczystej Kraków.

Koton jest wychowankiem Polonii. Zadebiutował w jej barwach w sezonie 2021/22, kiedy klub występował jeszcze w 3. Lidze. Pomocnik rozegrał wówczas 28 meczów, w których strzelił cztery gole i zaliczył trzy asysty.

Młody Polak stał się ważną postacią warszawskiego zespołu. W kolejnych sezonach opuszczał zaledwie pojedyncze spotkania. Był częścią ekipy, która w drodze do Betclic 1. Ligi zaliczyła dwa awanse z rzędu. W październiku 22-latek przedłużył kontrakt do końca czerwca 2027. Jeśli nie stanie się nic niespodziewanego, Koton już teraz pożegna się z Polonią. Jego licznik w stołecznym klubie zatrzyma się na 12 golach i dziewięciu asystach w 131 spotkaniach.

