Górnik Zabrze zatrudnił czołowego pomocnika PKO BP Ekstraklasy

Górnik Zabrze ma za sobą sezon, po którym kibice mogą mieć mieszane uczucia. Z jednej strony w końcowej tabeli klub z południa Polski może pochwalić się jedną z lepszych defensyw w lidze – z drugiej starczyło to po pewnych perturbacjach jedynie na dziewiątą lokatę. Po ogłoszeniu kilku ruchów, a także przedłużenia kontraktu z Lukasem Podolskim, zabrzanie mają do przekazania kolejną świetną wiadomość dotyczącą budowania kadry pierwszego zespołu.

Na południe przybędzie piłkarz z europejskim doświadczeniem

Jarosław Kubicki zasilił szeregi Górnika Zabrze podpisując trzyletnią umowę z wielokrotnym mistrzem Polski. Dołączy on do drużyny po wygaśnięciu umowy z trzecią drużyną PKO BP Ekstraklasy, Jagiellonią Białystok. Pomocnik na Podlasiu napisał piękną historię, bowiem wygrał dwa trofea – mistrzostwo Polski 2024 oraz Superpuchar Polski 2025.

Do tego dołożył brązowy medal za trzecie miejsce w lidze w 2025 roku. Z ważnych osiągnięć, warto też dodać półfinał (2024) oraz ćwierćfinał Pucharu Polski 2025 wraz z ćwierćfinałem Ligi Konferencji 2025. W koszulce „Dumy Podlasia” nowy piłkarz Górnika Zabrze zagrał 85 razy – jego liczby to siedem trafień i dziewięć asyst. Jego doświadczenie europejskie to aż 29 meczów, bowiem w pucharach ma też występy w Zagłębiu Lubin i Lechii Gdańsk.

Jarosław Kubicki w sezonie 2024/25 ocierał się o reprezentację Polski. Był jednym z wiodących pomocników PKO BP Ekstraklasy. Górnik Zabrze całkowicie z zaskoczenia ogłosił jego pozyskanie jeszcze przed końcem maja, krótko po zakończeniu sezonu. Ciężko nie chwalić zabrzan za ten ruch.

Górnik Zabrze szaleje na rynku

Górnik Zabrze przed początkiem czerwca ma już ogłoszonych pięciu nowych zawodników. Poza Kubickim, od nowego sezonu dołączą do klubu: Wiktor Nowak, Theodoros Tsirigotis, Gabriel Barbosa, a także gwiazda pierwszoligowych boisk – Natan Dzięgielewski. Mówi się, że już wkrótce do drużyny dołączy kolega byłego już piłkarza GKS-u Tychy, czyli Marcel Łubik. Ma on zostać wypożyczony z FC Augsburga (który ma nowego trenera: jest nim Sandro Wagner), który nie chce się z nim definitywnie rozstawać.

Daje to powody do optymizmu – równie duże jak fakt, że na kolejny sezon w kadrze pozostał Lukas Podolski. W minionych rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, Górnik Zabrze zajął dziewiątą lokatę. W trakcie sezonu doszło do zwolnienia Jana Urbana, a schedę po nim przejął Piotr Gierczak. Nie był to zbyt udany wybór, ponieważ dotrwał sezon z bilansem 1-4-1, przez co na koniec ligi klub ze stadionu imienia Ernesta Pohla zdobył jedynie 7 na 21 możliwych punktów. Do szóstej Cracovii nie zabrakło dużo, bo raptem cztery oczka.