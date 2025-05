Dyrektor sportowy potwierdza. Jagiellonia pożegna ważnego zawodnika

Jagiellonia Białystok po wyrwaniu remisu w ostatnim meczu zapewniła sobie awans do europejskich pucharów. Nie zmienia to faktu, że klub czeka mała rewolucja kadrowa. Według informacji medialnych dyrektor sportowy Łukasz Masłowski potwierdza odejście jednego z głównych autorów pierwszego w historii mistrzostwa Polski czy awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

Jagiellonia musi szukać następcy Kristoffera Hansena

Dość burzliwe były losy Kristoffera Hansena w Polsce. Początkowo po wielu latach spędzonych w Norwegii dołączył do Widzewa Łódź. Tam mimo niezłych występów nie mógł znaleźć porozumienia z trenerem Danielem Myśliwcem i klub chciał się go pozbyć. Finalnie rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron, co błyskawicznie wykorzystała Jagiellonia, która wzięła skrzydłowego do siebie.

Adrian Siemieniec obdarzył Norwega zaufaniem, co wywarło kluczowy wpływ na losy mistrzostwa Polski w sezonie 2023/24. Hansen udowodnił wszystkim w Łodzi, że ci kompletnie się pomylili przy ocenie jego potencjału i w odpowiednich warunkach może być jednym z najlepszych zawodników w całej Ekstraklasie. Gdy Jagiellonia sięgała po trofeum on był pewnym elementem pierwszego składu i praktycznie nie opuszczał boiska. Skrzydłowy strzelił dziewięć goli i zaliczył trzy asysty, co obok Jesusa Imaza czy Afimico Pululu było największym wkładem liczbowym w sukces.

W następnych rozgrywkach znacznie zwiększył się nakład rozgrywanych spotkań, co naturalnie spowodowało, że Hansen nie raz i nie dwa musiał odpocząć na ławce rezerwowych, a jego kosztem najczęściej grali Darko Churlinov i Miki Villar. Swoje szanse coraz częściej zaczął dostawać też młody Oskar Pietuszewski.

We właśnie zakończonym sezonie we wszystkich rozgrywkach 30-latek zdobył 10 bramek i zaliczył aż 10 asyst. Jagiellonia podpisała z nim kontrakt, który kończy się ostatniego dnia czerwca bieżącego roku. Jak podaje Jakub Seweryn z portalu „Sport.pl” – dyrektor sportowy Łukasz Masłowski potwierdził, że ta historia nie będzie miała ciągu dalszego i nie dojdzie do przedłużenia umowy.

Jagiellonia z małą rewolucją kadrową

W Białymstoku po zakończeniu sezonu dochodzi do wielu zmian. Jagiellonia pozyskała już napastnika Dimitrisa Rallisa, jednak nie zabraknie też zawodników, którzy opuszczą drużynę Adriana Siemieńca. Oficjalnie do Górnika Zabrze przeniósł się Jarosław Kubicki, a więc filar środka pola i podstawowy zawodnik. Zakończyły się wypożyczenia: Enzo Ebosse, Joao Moutinho, Ediego Semedo i Darko Churlinova, a podobnie jak Hansen kontraktu nie przedłużył Michal Sacek.

Niepewna jest też przyszłość Afimico Pululu, Lamine Diaby-Fadigi czy Mateusza Skrzypczaka. Bardzo duże są szanse na to, że jesienią w Białymstoku ich także nie zobaczymy. Wielu zawodników jest świadomych sporego zainteresowania po udanej przygodzie w Lidze Konferencji i ma szansę wkrótce dostać coś, co można nazwać ofertą życia. Wtedy niemożliwym staje się zatrzymanie ich na dłużej.

Kristoffer Hansen łącznie w barwach klubu ze stolicy Podlasia zagrał w 82 meczach, strzelił 19 goli i zaliczył 13 asyst. Z klubem zdobył mistrzostwo Polski, Superpuchar oraz dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Jagiellonia miniony sezon zakończyła na trzecim miejscu w Ekstraklasie, dzięki czemu w przyszłych rozgrywkach znów będzie miała okazję sprawdzić się na arenie międzynarodowej.

