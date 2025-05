Dawny bohater Barcelony z nową rolą w klubie

Barcelona ma za sobą znakomity sezon, jednak nie oznacza to, że w klubie nie zajdą pewne zmiany — szczególnie na niższych szczeblach. W drużynie rezerw nastąpi zmiana na stanowisku trenera. Nowym szkoleniowcem Barca Atletic zostanie człowiek, który przed laty był sensacyjny i niespodziewanym bohaterem w finale Ligi Mistrzów.

Barcelona z nowym trenerem rezerw

Barcelona Atletic to drużyna rezerw. Często ogrywają się tam młode talenty, które później mają szansę spróbować swoich sił w pierwszej drużynie. W poprzednim sezonie aż 3700 minut rozegrał tu Gerard Martin, a 3500 Pau Victor. Ważnymi piłkarzami byli też Marc Bernal czy Marc Casado. Dziś wszyscy oni są już znani szerszej publiczności. Środkowy pomocnik Marc Casado grał w wielu ważnych meczach do czasu urazu kolana w połowie marca, którego doznał po jednym ze starć z Antoinem Griezmannem. Martin musiał zastępować kontuzjowanego Balde w Lidze Mistrzów czy El Clasico.

Ostatnio jednak młodzi zawodnicy nie zachwycają poziomem — brakowało jakości i niedawno zespół spadł z trzeciego na czwarty poziom rozgrywek. Długo zajmował ostatnie miejsce i omal cudem się uratował, wygrywając aż sześć z ostatnich dziewięciu meczów. Dosłownie na chwilę wychylił nos poza strefę spadkową. Katalończycy byli cudownie ocaleni, ale trwało to… przez kilka minut. Gol Osasuny Promesasa w doliczonym czasie w korespondencyjnym meczu ich pogrążył. To spowodowało konieczność zmiany na stanowisku trenera. A tak wyglądała zmiana pozycji „Barcy B”:

Nowym szkoleniowcem drużyny zostanie Juliano Belletti. Dla 48-latka to nagroda za świetną pracę. W minionym sezonie prowadził drużynę do lat 19, z którą zdobył potrójną koronę — Ligę Młodzieżową UEFA, Copa del Rey oraz mistrzostwo ligi. Belletti ma też już doświadczenie z drużyną rezerw — od 11 stycznia do 30 czerwca ubiegłego roku był asystentem Rafy Marqueza. O nominacji Brazylijczyka Barcelona poinformowała w specjalnym komunikacie.

Dawny bohater

Juliano Belletti to nie tylko obecny trener, ale również były bohater Barcelony. W drużynie występował w latach 2004-2007 i zapisał się w pamięci kibiców „Blaugrany” jako bohater finału Ligi Mistrzów w sezonie 2005/06, kiedy to Barcelona pokonała Arsenal 2:1.

W finale Belletti rozegrał zaledwie 19 minut, ale to wystarczyło, by odegrać kluczową rolę w wielkim zwycięstwie podczas ulewnego deszczu. W 81. minucie strzelił gola na wagę triumfu „Dumy Katalonii”. Ten gol był niezwykle ważny nie tylko dla Barcelony, która sięgnęła po pierwszy triumf w Lidze Mistrzów od sezonu 1991/92, ale także dla samego zawodnika — był to jego pierwszy i jedyny gol w 103 występach. Zakrył twarz w dłoniach, nie mogąc w to uwierzyć. To ikoniczny obrazek związany z nietypowym bohaterem.

Juliano Belletti to wychowanek Cruzeiro. Zanim trafił do stolicy Katalonii, przez dwa lata występował w Villarrealu. W Barcelonie grał do 2007 roku, a później reprezentował barwy Chelsea, Fluminense oraz Ceara SC. Wcześniej, w 2002 roku, sięgnął z reprezentacją Brazylii po mistrzostwo świata na boiskach Korei i Japonii. Sam turniej nie przyniósł mu jednak szczególnej sławy, ponieważ na boisku spędził zaledwie pięć minut — w półfinale przeciwko Turcji. Karierę piłkarską zakończył w 2011 roku.

fot. PressFocus