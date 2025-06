Śląsk Wrocław robi kolejne porządki przed sezonem w Betclic 1. Lidze

Śląsk Wrocław ma za sobą wstydliwy sezon. Po wicemistrzostwie Polski 2023/24 drużyna z Dolnego Śląska, która początkowo łączyła PKO BP Ekstraklasę z rozgrywkami europejskimi – spadła do Betclic 1. Ligi po 17 latach w elicie. Po katastrofalnej letniej organizacji kadry i dokonaniu fatalnej jakości wzmocnień polecieli w trakcie rundy jesiennej David Balda oraz Jacek Magiera. We Wrocławiu zakasali już jednak rękawy i rozpoczęto sprzątanie przed nowym sezonem.

Śląsk robi czyszczenie kadry

Będący w miejskich rękach klub najważniejszy ruch tego lata już zrobił. Ante Simundża podpisał nową umowę według której będzie trenerem w Śląsku co czerwca 2026. W kontrakcie jest też zawarta klauzula o ewentualnym przedłużeniu współpracy o dwa kolejne sezony. Teraz pora na sprzątanie kadry i wybór dyrektora sportowego, bowiem Rafał Grodzicki z końcem sezonu odchodzi z klubu.

Klub z Tarczyński Arena ogłosił, że z końcem spadkowego sezonu żegna się z tureckim reprezentantem Burakiem Ince. Piłkarz rozegrał 41 meczów, w których trafił czterokrotnie do siatki i dwa razy asystował swoim kolegom. Trafił on do klubu w lipcu 2023 roku. Wiązano z nim całkiem spore nadzieje – półtora roku wcześniej Arminia Bielefeld grająca w Bundeslidze płaciła za niego prawie 1,5 miliona euro.

Niestety, czasem oczekiwania i rzeczywistość bardzo się rozjeżdżają, o czym dobrze zdążyli się przekonać w klubie zarówno dyrektorzy, jak i kibice. Miłym wyjątkiem transferowym potwierdzającym regułę są dwa ruchy Grodzickiego z minionej zimy – Jose Pozo i Assad Al-Hamlawi. Hiszpan już wkrótce ma dołączyć do Pogoni Szczecin.

Sprzątanie magazynów na Tarczyński Arerna

To niejedyny piłkarz Śląska Wrocław, którego umowa kończy się w czerwcu i nie zostanie ona przedłużona. Innym takim zawodnikiem jest Jakub Świerczok. Były reprezentant Polski i uczestnik EURO 2020 nie spisał się na miarę oczekiwań wrocławskich działaczy i kibiców. Dla klubu z Tarczyński Arena zagrał on 11 razy i zanotował dwa trafienia. W klubie zerwał więzadła krzyżowe i nie zagrał ani minuty od 3 lutego.

Do swojego klubu w Norwegii wraca też Henrik Udahl, którego ruch się zupełnie nie udał. Nie trafił on ani razu do siatki w 10 epizodach, które zanotował (ok. 200 minut gry). Klub opuści też Petr Pokorny, gwiazda kadry wicemistrzowskiego zespołu, który został niedawno przesunięty do zespołu rezerw. Mówi się, że na tym nie koniec i zespół czekają dalsze porządki. Odejść ma choćby Todor Baluta czy Arnau Ortiz. Jeśli chodzi o ruchy do klubu plotki mówią o Marcinie Flisie z Pogoni Siedlce.