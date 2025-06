Norwegia – Włochy – 06.06 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Norwegia – Włochy

Rozgrywki: Mistrzostwa Świata – Kwalifikacje

Data i godzina: 6 czerwca, 20:45

Stadion: Ullevaal Stadion, Oslo

Przed nami kolejny mecz eliminacji do Mistrzostw Świata w grupie I. Mająca komplet punktów po dwóch meczach Norwegia podejmie w Oslo reprezentację Włoch. Dla Włochów będzie to pierwsze spotkanie tegorocznych eliminacji, podczas gdy Norwegowie mają już za sobą dwa spotkania, oba wygrane. Co wydarzy się w meczu Norwegia – Włochy? Kto okaże się lepszy? Sprawdź moje typy!

Norwegia – Włochy – typy bukmacherskie

Przed nami jedno z najbardziej wyczekiwanych spotkań czerwcowej serii eliminacji do Mistrzostw Świata 2026, starcie Norwegii z Włochami. Obie reprezentacje znajdują się na różnych biegunach formy, co dodaje temu pojedynkowi dodatkowego smaczku.

Norwegowie w ostatnich miesiącach imponują skutecznością i formą ofensywną. Podopieczni Ståle Solbakkena wygrali cztery ostatnie spotkania, zdobywając aż 18 bramek. Wysokie zwycięstwa nad Mołdawią (5:0), Izraelem (4:2), Kazachstanem (5:0) i Słowenią (4:1) potwierdzają, że Erling Haaland i spółka są w znakomitej dyspozycji i będą groźni dla każdego rywala.

Z kolei Włosi przeżywają trudniejszy moment. Co prawda mistrzowie Europy z 2021 roku nadal mają w składzie wielu klasowych zawodników, ale ich ostatnie wyniki nie przekonują. Przegrane z Francją (1:3) i Niemcami (1:2), a także remis z tymi drugimi (3:3) w Lidze Narodów, pokazują, że zespół Luciano Spallettiego wciąż szuka optymalnej formy i stabilności w defensywie.

Spotkanie w Oslo zapowiada się więc na wyrównane starcie, gdzie Norwegowie będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska i aktualną dobrą passę, a Włosi, doświadczenie i indywidualności, by wrócić na zwycięską ścieżkę.

Propozycje typów bukmacherskich na Norwegia – Włochy

Wygrana reprezentacji Norwegii @2.76

Wygrana Włochów @2.49

Powyżej 2,5 bramki w meczu @1.79

Obie drużyny strzelą gola @1.66

Norwegia – Włochy – zapowiedź meczu

Forma reprezentacji Norwegii

Reprezentacja Norwegii ma na koncie 4 zwycięstwa z rzędu, a bilans bramek w tych meczach wynosi 18 – 3. Dwa z tych spotkań to wygrane w Eliminacjach Mistrzostw Świata.

Forma reprezentacji Włoch

Włosi są ostatnio w gorszej dyspozycji. Nie wygrali żadnego z trzech ostatnich meczów, warto jednak podkreślić klasę rywali, ponieważ Włosi mierzyli się dwukrotnie z Niemcami i raz z Hiszpanią w tych spotkaniach.

Gdzie oglądać mecz Norwegia – Włochy?

Mecz Norwegia – Włochy transmitowany będzie na antenie Polsat Sport 1.

Przewidywane składy na mecz Norwegia – Włochy

Norwegia: Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Patrick Berg, Martin Ødegaard, Sander Berge, Andreas Schjelderup, Jens Petter Hauge, Erling Haaland, Alexander Sørloth.

Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Patrick Berg, Martin Ødegaard, Sander Berge, Andreas Schjelderup, Jens Petter Hauge, Erling Haaland, Alexander Sørloth. Włochy: Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Federico Dimarco, Nicolo Barella, Sandro Tonali, Davide Frattesi, Mattia Zaccagni, Lorenzo Lucca, Riccardo Orsolini.

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie Norwegia – Włochy

Reprezentacja Norwegii wygrała 4 ostatnie mecze

Włosi nie wygrali od trzech spotkań

Włosi nie przegrali z Norwegami od 4 spotkań

W 2 z ostatnich 5 meczów bezpośrednich tych drużyn padał BTTS

Włosi meczem z Norwegami rozpoczynają zmagania w tegorocznych eliminacjach

Włosi przystąpią do meczu bez Moiseya Keana, który z powodu kontuzji uda opuścił zgrupowanie

Typowanie wyniku meczu Norwegia – Włochy

Typuję wygraną Włoch, ponieważ mimo ostatnich trudności, drużyna ta dysponuje większym doświadczeniem i bardziej ułożonym składem na dużych turniejach. Włosi potrafią dobrze taktycznie kontrolować przebieg meczu, a ich ofensywa, choć nie zawsze skuteczna ostatnio, ma potencjał do przełamania nawet dobrze grającej defensywy Norwegii. Ponadto, presja na gospodarzy, którzy muszą potwierdzić formę na własnym boisku, może sprzyjać Włochom, którzy z łatwością wykorzystują błędy przeciwnika.

