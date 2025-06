Słynne „here we go” padło. Real Madryt sprowadzi nastolatka za 40 mln euro

Real Madryt przekroczył barierę 100 milionów euro wydanych w letnim okienku transferowym. Łącznie już 70 milionów euro przeznaczono na zawodników Premier League – Deana Huijsena oraz Trenta Alexandra-Arnolda. Teraz za ok. 40 milionów euro sprowadzony zostanie nastoletni talent z Ameryki Południowej.

Real Madryt sprowadzi nastolatka za 40 mln euro

Jeszcze przed zakończeniem sezonu 2024/25 Real Madryt sfinalizował transfery dwóch piłkarzy – Trenta Alexandra-Arnolda i Deana Huijsena oraz trenera – Xabiego Alonso. Na środkowego obrońcę reprezentacji Hiszpanii „Królewscy” przeznaczyli niemal 60 milionów euro (według portalu Transfermarkt), z kolei za wychowanka Liverpoolu, który opuścił macierzysty klub jako „wolny zawodnik” po wygaśnięciu kontraktu, zapłacić musieli 10 milionów euro, by ten mógł zagrać już na Klubowych Mistrzostwach Świata w białej koszulce.

Teraz zaś to „Królewscy” zdecydują, czy wydadzą zgodę na udział w tym turnieju piłkarzowi w barwach klubu, z którego dopiero co go sprowadzili. Fabrizio Romano poinformował bowiem, że wychowanek River Plate – Franco Mastantuono podpisze sześcioletni kontrakt z Realem Madryt. Według Romano „Los Millonarios” chcą poprosić Real, by ten opuścił macierzysty klub dopiero w sierpniu, już po KMŚ, na którym klub z Buenos Aires zmierzy się z japońską Urawa Red Diamonds, meksykańskim Monterrey oraz Interem Mediolan.

Hiszpańska „Marca” informowała jednak, że Mastantuono chce wystąpić na tym turnieju już w barwach Realu. Niezależnie od tego, jak ta kwestia zostanie rozwiązana, 17-latek zamieni stolicę Argentyny na stolicę Hiszpanii za 45 milionów dolarów (ok. 40 mln euro), co jest drugą największą sprzedażą w historii klubu z Buenos Aires. Drożej – choć niewiele – River Plate sprzedało tylko Enzo Fernandeza do Benfiki latem 2022 roku. Przed sezonem 2022/23 lizbończycy zapłacili za 21-latka wówczas środkowego pomocnika ok. 44 miliony euro.

Kim jest Franco Mastantuono?

Franco Mastantuono z River Plate związany był od 2019 roku, gdy miał 12 lat. Do „Milionerów” mógł trafić już w 2017 roku, lecz odrzucił zaoferowane mu miejsce w akademii, bowiem jego rodzina chciała, by ten rozwijał się w tenisie. W sierpniu 2023 roku podpisał profesjonalny kontrakt, a pięć miesięcy później zaliczył premierowy występ w pierwszym zespole, stając się trzecim najmłodszym debiutantem w historii stołecznego klubu. Z kolei w lutym 2024 roku został najmłodszym strzelcem gola w 124-letniej historii River Plate.

W ciągu niemal półtora roku od czasu debiutu Mastantuono w seniorskiej drużynie zaliczył 61 występów, z czego 24 w wyjściowej jedenastce. Prawy skrzydłowy tudzież ofensywny pomocnik strzelił w tym czasie dziesięć goli i zaliczył siedem asyst. Na koncie ma także 19 występów w reprezentacji Argentyny, a najlepszy wynik osiągnął z kadrą U17 – czwarte miejsce na mistrzostwach świata 2023. W maju tego roku otrzymał pierwsze powołanie do seniorskiej kadry „Albicelestes”, a 6 czerwca w meczu eliminacji MŚ 2026 zaliczył w niej premierowe kilka minut.

Jeśli obchodzący 14 sierpnia tego roku dopiero 18. urodziny wychowanek River Plate na Klubowych Mistrzostwach Świata zagra jednak w barwach Realu, będzie miał okazję rywalizować z saudyjskim Al-Hilal, meksykańską Pachucą oraz Red Bullem Salzburg. Pierwszy mecz na tym turnieju „Królewscy” rozegrają w środę 18 czerwca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Ich rywalem będzie Al-Hilal.