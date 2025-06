San Marino – Austria – 10.06 – typy i zapowiedź | Eliminacje MŚ

Podstawowe informacje o meczu San Marino – Austria

Rozgrywki: Eliminacje MŚ

Data i godzina: 10 czerwca, 20:45

Stadion: Stadio Olimpico, Serravelle

Wtorkowy wieczór przyniesie starcie San Marino z Austrią. Gdy sklasyfikowane na 210. miejscu rankingu FIFA San Marino wychodzi na boisko przeciwko zdecydowanie silniejszym rywalom, kibice zazwyczaj zadają dwa pytania: ile bramek padnie oraz czy San Marino będzie w stanie zaskoczyć bramkarza rywali? Jak będzie tym razem? Sprawdź moje typy bukmacherskie!

San Marino – Austria – typy bukmacherskie

San Marino – Austria: San Marino strzeli gola

Sanmaryńczycy rzadko wygrywają mecze. Dość powiedzieć, że w ciągu ostatnich ponad czterech lat zanotowali zaledwie dwa zwycięstwa. Nie spodziewam się, aby dopisali kolejne we wtorkowym meczu przeciwko Austrii. Typuję raczej pewne zwycięstwo Austriaków. Mimo wszystko uważam, że reprezentację San Marino stać na zdobycie gola, co robią ostatnio zaskakująco często. Wystarczy spojrzeć w statystyki – strzelili bramkę w czterech z ostatnich pięciu meczów u siebie oraz trafiali do siatki w siedmiu z dziesięciu ostatnich domowych spotkań. Warto też odnotować, że Sanmaryńczycy zdobyli gola w jedynym jak dotąd bezpośrednim meczu przeciwko Austrii rozegranym u siebie. Z kolei Austria zachowała czyste konto tylko w jednym z ostatnich pięciu meczów, co również daje nadzieję na bramkę dla gospodarzy.

Oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, typuję zwycięstwo Austrii i to wyraźne. Myślę, że goście wygrają różnicą co najmniej czterech goli, podobnie jak w ostatnim bezpośrednim starciu, które zakończyło się wynikiem 5:0 dla Austriaków. Biorąc pod uwagę powyższe analizy, spodziewam się również wyniku powyżej 5,5 bramki w całym meczu.

Propozycje typów bukmacherskich na San Marino – Austria

San Marino strzeli gola @4.11

Austria wygra z handicapem -3.5 bramki @1.71

Powyżej 5,5 gola w meczu @1.95

San Marino – Austria – zapowiedź meczu

Forma San Marino

San Marino ma za sobą już trzy mecze w trwających eliminacjach MŚ. Sanmaryńczycy nie sprawili póki co żadnej niespodzianki i przegrali wszystkie trzy starcia. Najpierw 0:2 z Cyprem, później 1:5 z Rumunią a ostatnio 0:1 z Bośnią i Hercegowiną. To w tym meczu było najbliżej sensacji, gdyż jedyny gol dla Bośniaków padł dopiero w 66. minucie gry.

Forma Austrii

Austriacy rozegrali dopiero jeden mecz eliminacyjny. Pokonali w nim 2:1 Rumunów. To spotkanie przerwało kiepską serię Austriaków – trzech meczów bez zwycięstwa, w których kolejno zremisowali po 1:1 ze Słowenią oraz Serbią, a także przegrali 0:2 przeciwko Serbom.

Przewidywane składy San Marino – Austria

San Marino: Colombo; Fabbri, Cevoli, Benvenuti, Riccardi; Contadini, Golinucci, Casadei, Zannoni, Lazzari; Nanni

Colombo; Fabbri, Cevoli, Benvenuti, Riccardi; Contadini, Golinucci, Casadei, Zannoni, Lazzari; Nanni Austria: Pentz; Wimmer, Wober, Lienhart, Mwene; Laimer, Seiwald; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch

Sędzia w spotkaniu San Marino – Austria

Mecz San Marino – Austria poprowadzi Ondrej Berka. Czech sędziował w tym sezonie 32 spotkania, w których pokazał łącznie 112 żółtych i 4 czerwone kartki. Podyktował także 6 rzutów karnych.

Gdzie oglądać mecz San Marino – Austria?

Bezpośrednia transmisja w meczu San Marino – Austria pojawi się na kanale Polsat Sport Premium 1.

Statystyki na typy bukmacherskie San Marino – Austria

San Marino przegrało trzy ostatnie mecze

Austria przegrała tylko jeden z pięciu ostatnich pojedynków

Austria zachowała czyste konto tylko w jednym z pięciu ostatnich meczów

San Marino strzeliło gola w trzech z pięciu ostatnich spotkań

Austria wygrała oba do tej pory rozegrane bezpośrednie mecze

Typowanie wyniku meczu San Marino – Austria

Nie spodziewam się żadnej niespodzianki i typuję pewne zwycięstwo reprezentacji Austrii. Owszem, San Marino – jak pokazują ostatnie mecze tej reprezentacji – może zdobyć gola honorowego. Zwłaszcza że Sanmaryńczycy uczynili to w czterech z pięciu ostatnich domowych spotkań. Stawiam więc na wysokie zwycięstwo Austrii, ale z honorowym trafieniem gospodarzy. Niewykluczone, że Austria wygra różnicą minimum czterech bramek.

