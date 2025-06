Probierz wyjaśnia decyzję. „Lewandowski chciał, aby przekazać, że to on zrezygnował z opaski”

Michał Probierz oraz Piotr Zieliński byli obecni na konferencji prasowej przed meczem eliminacji MŚ 2026 z Finlandią w Helsinkach. Temat był oczywisty – opaska i rezygnacja Lewandowskiego. Nowy kapitan nie chciał zbytnio komentować decyzji selekcjonera. W kółko powtarzał te same formułki, co zwróciło uwagę internautów. Probierz wyjawił z kolei pewne konkrety dotyczące dokonanej zmiany – wiemy już, że Robert Lewandowski chciał, aby pewne sprawy wyglądały inaczej.

Konferencja prasowa w Finlandii – najciekawsze wątki

Pierwszy głos zabrał Piotr Zieliński i to do niego kierowane były pytania. Widać było, że czuje się nieswojo, komentując tę sytuację i uciekał się do gotowych, wyuczonych formułek, żeby nic konkretnego nie powiedzieć na temat potencjalnego kwasu między kadrą o Lewandowskim: – Nie będę się odnosił do decyzji jaką podjął, to wybitny piłkarz. Trener podjął decyzję i ja ją szanuję – chcę pełnić tę funkcję najlepiej, jak tylko potrafię.

Pierwsza myśl po decyzji Roberta? – Na kadrę przyjeżdżają ci co chcą, to dla mnie najważniejsza drużyna. Każdy podchodzi do tego na swój sposób.

Jaka była reakcja zespołu? Zieliński kilka razy na kilka różnych pytań odpowiedział o tym, że najważniejszy jest mecz eliminacyjny: – Liczy się by przygotować do jutrzejszego spotkania. Jacek Kurowski drążył, mówiąc, że zna tę formułkę za dobrze. Zieliński nie chciał nic dodać.

Zieliński dodał też, że nie rozmawiał z Lewandowskim po tej decyzji i nie ma problemu z tym, aby z piłkarzem FC Barcelony w tym temacie porozmawiać. Ciągle też powtarzał, że liczy się dobro drużyny.

Czy taka zmiana była potrzebna? – Odpowiedź pozostawiam trenerowi, on podejmuje decyzje i chciał, abym został kapitanem. Nie odmówiłem takiej funkcji. A Jakim był kapitanem Robert Lewandowski? – Będzie czas, aby o tym porozmawiać, skupiamy się na jutrzejszym spotkaniu.

Probierz zabrał głos. Zasugerował, że Lewandowski chciał to rozegrać inaczej

Parę słów przekazał też Michał Probierz. Selekcjoner nie czekał na pytania, tylko od razu wyjaśnił sytuację z własnej perspektywy i to, jak wyglądało odebranie opaski kapitańskiej. Padły precyzyjne godziny dotyczące pewnych czynności, parę zdań było stricte pod kątem zmiany kapitana kadry, która okazała się czubkiem góry lodowej. Później selekcjoner wrócił do wypowiadania dobrze znanych sobie formułek, pozbawionych konkretów. Padł też jeden mocny konkret – otóż Lewandowski chciał to rozegrać inaczej i podać do wiadomości inną wersję wydarzeń.

– Wstępnie dogadaliśmy się, że Robert nie przyjedzie na zgrupowanie. 4 czerwca dowiedziałem się, że Robert przyjedzie w godzinach wieczornych na mecz pożegnalny „Grosika”. Po rozmowie z wieloma zawodnikami po meczu z Mołdawią, miałem dzień do przemyślenia i po analizie stwierdziłem, że dojdzie do zmiany kapitana naszej reprezentacji. To wybitny zawodnik, któremu nikt nic nie odbierze, ale uznałem to za dobry moment by zmienić kapitana.

– Co do samego przejścia do rozmowy, nie było możliwości by zrobić to inaczej. Chciałem powiedzieć, że po przylocie do Helsinek o 20:45 spotkałem się z Piotrkiem Zielińskim, by porozmawiać, jak on to przejmie. Porozmawialiśmy, a następnie zadzwoniłem do Roberta, przekazałem mu informację, że potrzebowaliśmy coś zmienić i Piotrek będzie lepszym kapitanem na dziś, uznaję go za bardziej odpowiedniego na ten moment do pełnienia tej funkcji.

– Robert uznał że opaska w tym zespole nic nie znaczy i zmiana nic nie zmieni. (…) Przekazałem zespołowi na zebraniu o 21:50, że Piotrek będzie nowym kapitanem, zespół mu pogratulował. Wracając do pokoju, o 21:59 czasu lokalnego oddzwoniłem do Roberta – chciał aby przekazać informację, że to on zrezygnował z opaski kapitańskiej. Ja powiedziałem, że to niemożliwe, ponieważ to moja decyzja. Robert miał ponad godzinę, aby o tym wiedzieć. To wybitny zawodnik, którego bardzo cenię. O jego rezygnacji dowiedziałem się z mediów społecznościowych.

Probierz na temat jednego z powodów konfliktu (Sylwia Grzeszczak „Małe rzeczy” w autokarze): – Leciała też piosenka Republiki „Gdzie są moi przyjaciele?”, także pewnie wiele takich utworów dałoby się znaleźć. Ja muzykę bardzo lubię, też mam ją w swoich utworach.

Czy można było poczekać kilku dni?: – Ten czas jest najlepszy drużyny i chcę by kibice tę kadrę wspierali. Nikt Robertowi nie odbiera możliwości powrotu, ale najważniejsze jest dobro zespołu.

Co takiego powiedzieli piłkarze, że zmieniono kapitana już teraz?: – Robię to wyłącznie dla dobra drużyny. (…) Trudno tu komentować, co usłyszałem. Liczy się dla mnie dobro kadry narodowej i by było w niej jak najlepiej. (…) Szanuję decyzję jaką podjął, takie jest życie, trzeba to zrozumieć. Dowiedziałem się i tyle. To jego decyzja, ja nikomu drzwi nie zamykam.

Pod jakim kątem Lewandowski był złym kapitanem?: – Na dziś drużyna potrzebuje kapitana jak Piotr Zieliński. Różnie w życiu bywa, dlatego następują zmiany. Uważam, że to dobra zmiana dla tej reprezentacji.

