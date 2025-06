Borussia Dortmund bez kapitana na Klubowe Mistrzostwa Świata

Borussia Dortmund to obok Bayernu jeden z dwóch reprezentantów niemieckiej pierwszej Bundesligi na nadchodzącym Klubowych Mistrzostwach Świata. Niestety, na krótko przed wylotem do Stanów Zjednoczonych okazało się, że trener Niko Kovac będzie zmuszony radzić sobie bez dwóch kolejnych kontuzjowanych graczy. Wśród nich można wymienić kapitana dortmundczyków, czyli Emre Cana.

Borussia poważnie osłabiona przed turniejem w USA

Borussia Dortmund ma za sobą bardzo udane tygodnie w rozgrywkach niemieckiej pierwszej Bundesligi. Trener Niko Kovac zdołał odwrócić negatywny trend i przywrócił zespół na zwycięski szlak, awansując ostatecznie na czwarte miejsce w tabeli ligowej, co też przełożyło się na bezpośrednią kwalifikację BVB do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie 2024/25. Warto wspomnieć, że przed zatrudnieniem Chorwata, dortmundczycy zajmowali w pewnym momencie jedenaste miejsce!

Po udanej końcówce rundy wiosenne celem klubu z Zagłębia Ruhry jest teraz odnieść jak największy sukces podczas rozpoczynającego się za kilka dni turnieju Klubowych Mistrzostw Świata. Borussia Dortmund swoje zmagania w USA rozpocznie dopiero we wtorek 17 czerwca, kiedy to o godzinie 18:00 czasu polskiego czeka ich starcie z Fluminense.

Podczas gdy w składzie dortmundzkiej ekipy znajdzie się już nowy nabytek, czyli Jobe Bellingham, lokalny „Ruhr Nachrichten” poinformował na nieszczęście kibiców BVB, że w szerokiej kadrze drużyny Niko Kovaca na KMŚ zabraknie dwóch zawodników – Saliha Oezcana oraz Emre Cana, czyli kapitana „Die Borussen”. Choć pojawiały się pewne nadzieje, że Can będzie gotów na ten turniej, to nie uporał się on na czas z problemami przywodziciela, dlatego też będzie zmuszony zrobić sobie dłuższą przerwę od gry w piłkę.

Jeśli zaś mowa o Oezcanie, to pomocnik doznał kontuzji podczas czerwcowego zgrupowania kadry narodowej Turcji, dlatego też zamiast lecieć z kolegami do USA, pozostanie on w Dortmundzie, aby pracować nad swoim powrotem i odzyskaniem pełnej sprawności.

Borussia Dortmund nie zareaguje na rynku

Jako że specjalne okienko transferowe jest jeszcze otwarte przez krótki czas, to teoretycznie Borussia Dortmund ma jeszcze czas, aby zareagować na ostatnie braki kadrowe, ale jak informuje wspomniany wyżej „Ruhr Nachrichten”, taki scenariusz jest wykluczony. Doniesienia o możliwym powrocie Matsa Hummelsa również zostały zdementowane. W efekcie Niko Kovac stanie przed ograniczonym wyborem opcji defensywnych na zbliżający się turniej. Jeśli zdecyduje się na ustawienie z trójką stoperów, do jego dyspozycji pozostaną jedynie Niklas Suele, Waldemar Anton oraz Ramy Bensebaini. Ogólnie rzecz biorąc Borussia podczas KMŚ będzie zmuszona radzić sobie bez takich graczy, jak: