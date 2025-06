Bohater Pogoni Siedlce zostaje na dłużej! Wyciągnął klub z dramatycznej sytuacji

Pogoń Siedlce w dramatycznych okolicznościach utrzymała się na poziomie Betclic 1. Ligi. Wszystko to za sprawą znacznej zwyżki formy na wiosnę, znakomitej pracy trenera, a także udanej końcówce spotkania z Wartą Poznań. Utrzymanie udało się wywalczyć po wyjątkowo słabym początku sezonu. Teraz klub ogłosił, że projekt z obecnym szkoleniowcem będzie kontynuowany i poprowadzi on drużynę także w następnych rozgrywkach.

Pogoń Siedlce z trudnym startem po awansie

Co naturalne po wywalczeniu awansu do Betclic 1. Ligi Pogoń Siedlce w dalszym ciągu prowadził Marek Brzozowski, jednak na zapleczu Ekstraklasy jego podopieczni spisywali się o wiele gorzej niż miało to miejsce na wiosnę na trzecim szczeblu rozgrywkowym. W pierwszych jedenastu kolejkach siedlczanie wygrali zaledwie raz i to z innym beniaminkiem – Stalą Stalowa Wola, która również miała problemy, by odnaleźć się po awansie.

Do tego jeden remis – ze Stalą Rzeszów – aż dziewięć ligowych porażek i ekspresowe odpadnięcie z Pucharu Polski z trzecioligowymi rezerwami Lecha Poznań sprawiło, że jeszcze przed końcem września ubiegłego roku Brzozowski pożegnał się ze stanowiskiem. Pogoń Siedlce potrzebowała czegoś nowego. Jego miejsce zajął Adam Nocoń, który miał za zadanie wyciągnąć Pogoń z tej niezwykle trudnej sytuacji i zapewnić jej utrzymanie w Betclic 1. Lidze. Początki 53-latka w Siedlcach też nie należały do najprostszych.

Zaczął od porażek z Wisłą Kraków i Arką Gdynia. Później zdobył pierwszy punkt, remisując z Górnikiem Łęczna. Pierwsze zwycięstwo trenera z nową drużyną przyszło w piątym meczu, kiedy podopieczni Noconia pokonali na własnym stadionie Kotwicę Kołobrzeg. Nie zmieniło to faktu, że po zakończeniu rundy jesiennej Pogoń zajmowała ostatnie miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi i była już wymieniana jako pewniak do spadku.

Pogoń Siedlce będzie kontynuowała współpracę z trenerem

Całkowitą odmianę przyniosła dopiero wiosna, kiedy po obozie przygotowawczym zespół z Siedlec zaczął grać nie jak outsider, a jak solidna drużyna ze środka tabeli. Zaczął bardziej regularnie zbierać punkty, przede wszystkim mniej przegrywać, a częściej odnosząc zwycięstwa. Mimo to do samego końca sytuacja nie była jasna.

Pogoń musiała wygrać w ostatniej kolejce sezonu z Wartą Poznań i liczyć, że Bruk-Bet Termalica Nieciecza nie da się ograć Kotwicy Kołobrzeg. W Siedlcach emocje były do samego końca. Do doliczonego czasu gry utrzymywał się remis, który oznaczał degradację. Wtedy sędzia po zagraniu piłki ręką przez jednego z graczy gości podyktował rzut karny, który wykorzystał Marcin Flis i zagwarantował beniaminkowi utrzymanie we wręcz bajkowym stylu.

Adam Nocoń będzie kontynuował swoją pracę. Jak ogłosił klub w oficjalnym komunikacie kontrakt z trenerem został automatycznie przedłużony i poprowadzi on drużynę w nadchodzących rozgrywkach. Taki obrót spraw nie może dziwić, bowiem wyciągnął Pogoń z naprawdę niezwykle trudnej sytuacji i gdy wydawało się, że nie ma już szans na utrzymanie on pokazał, że jeszcze nie wszystko stracone. Wcześniej dał się poznać z dobrej strony prowadząc Odrę Opole, z którą niespodziewanie uplasował się w czołowej szóstce i walczył w barażach o Ekstraklasę, jednak tam zbyt mocna okazała się Arka Gdynia.

Fot. PressFocus