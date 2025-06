Wieczysta Kraków – Chojniczanka – 15.06 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Wieczysta Kraków – Chojniczanka

Rozgrywki: Baraże o Betclic 1. Ligę

Data i godzina: 15 czerwca, 15:00

Stadion: Stadion KS Wieczysta, Kraków

Czas na finał baraży o Betclic 1. Ligę! Czy Wieczysta Kraków zanotuje kolejny awans sezon po sezonie i po raz pierwszy w historii zagra na zapleczu Ekstraklasy? A może to Chojniczanka Chojnice, po dwóch sezonach spędzonych w Betclic 2. Lidze, wróci na drugi szczebel rozgrywkowy? Pytań przed niedzielnym meczem jest więcej niż odpowiedzi, a to tylko potęguje emocje. Sprawdź przygotowaną przeze mnie zapowiedź, w której publikuję również typy na mecz Wieczysta Kraków – Chojniczanka Chojnice.

Wieczysta Kraków – Chojniczanka – typy bukmacherskie

Wieczysta Kraków – Chojniczanka: Wieczysta awansuje do Betclic 1. Ligi

To jeden z poważniejszych sprawdzianów dla projektu pod nazwą Wieczysta Kraków, ale też ogromna szansa, by w przyszłym sezonie Betclic 1. Ligi zobaczyć krakowskie derby, pomiędzy Wieczystą a Wisłą, czyli drugim klubem, z którym sympatyzuje Wojciech Kwiecień.

Plany Wieczystej spróbuje jednak pokrzyżować Chojniczanka Chojnice, która zna już smak gry na pierwszoligowym poziomie. Osobiście sądzę jednak, że to Wieczysta wyjdzie zwycięsko z finału baraży. Biorę pod uwagę fakt, że krakowianie mają lepszy skład i zagrają przed własną publicznością. Co prawda końcówka sezonu zasadniczego w wykonaniu Wieczystej była daleka od ideału, co potwierdzają zaledwie 2 wygrane w ostatnich 10 meczach i zaprzepaszczona szansa na bezpośredni awans. Jednak Wieczysta obudziła się w półfinale baraży, pokonując 3:1 KKS Kalisz. Chojniczanka również potrafi grać. Piłkarze z Chojnic w półfinałowym starciu pokonali 5:2 Świt Szczecin. Był to już ich 11. mecz z rzędu bez porażki. To pokazuje, że goście mogą postawić twarde warunki faworyzowanej Wieczystej.

Uważam więc, że podstawowy czas gry może nie wystarczyć, a zwycięzcę baraży możemy poznać dopiero po dogrywce, a nawet serii rzutów karnych. Dlatego w moich typach uwzględniłem zakłady na awans Wieczystej oraz podwójną szansę 1X w podstawowym czasie gry.

Dodam jeszcze, że Wieczysta Kraków nigdy nie przegrała z Chojniczanką. Do tej pory zespoły mierzyły się dwukrotnie i oba spotkania odbyły się oczywiście w tym sezonie. Najpierw krakowianie wygrali u siebie 1:0, a później w Chojnicach padł remis 1:1. To także bilans, który przemawia na korzyść Wieczystej.

Propozycje typów bukmacherskich na Wieczysta Kraków – Chojniczanka

Wieczysta Kraków awansuje do Betclic 1. Ligi @1.50

Wygrana Wieczystej lub remis w podstawowym czasie gry @1.23

Wieczysta Kraków – Chojniczanka – zapowiedź meczu

Forma Wieczystej

Wieczysta Kraków wygrała tylko 2 z 5 ostatnich meczów, ale przebudziła się we właściwym momencie – w półfinale baraży, w którym mimo początkowego prowadzenia rywali, ostatecznie pokonała KKS Kalisz 3:1.

Forma Chojniczanki

Chojniczanka Chojnice może pochwalić się imponującą serią 11 meczów bez porażki. W tym czasie zanotowała 6 zwycięstw i 5 remisów. W półfinale baraży ekipa z Chojnic pokonała 5:3 Świt Szczecin i.

Przewidywane składy na mecz Wieczysta Kraków – Chojniczanka

Wieczysta Kraków: Mikułko, Brlek, Brzek, Koj, Mikołajewski, Pazdan, Lopes, Sandoval, Semedo, Swędrowski, Trąbka

Mikułko, Brlek, Brzek, Koj, Mikołajewski, Pazdan, Lopes, Sandoval, Semedo, Swędrowski, Trąbka Chojniczanka: Primel, Bąkowicz, Czajka, Kamiński, Kozina, Olejnik, Sabała, Szczepanek, Tkocz, Yukhymovych, Żywicki

Gdzie oglądać mecz Wieczysta Kraków – Chojniczanka?

Transmisje meczu Wieczysta Kraków – Chojniczanka Chojnice obejrzysz na antenie TVP Sport.

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie Wieczysta Kraków – Chojniczanka

Wieczysta Kraków wygrała dwa z pięciu ostatnich meczów

Takim samym bilansem legitymuje się Chojniczanka Chojnice

Chojniczanie nie przegrali jednak 11 kolejnych spotkań

W obu dotychczas rozegranych bezpośrednich meczach padło poniżej 2,5 gola

Obie drużyny strzelały w pięciu ostatnich spotkaniach zarówno Wieczystej Kraków, jak i Chojniczanki Chojnice

Typowanie wyniku meczu Wieczysta Kraków – Chojniczanka

Moim zdaniem to Wieczysta Kraków wywalczy awans do Betclic 1. Ligi. Krakowianie będą mieć atut własnego boiska. W półfinale baraży wrócili do wygrywania, a w dodatku mają korzystny bilans przeciwko Chojniczance Chojnice. Sądzę, że wszytko to przełoży się na ich triumf. Nie jestem jednak do końca przekonany, czy wystarczy podstawowy czas gry – stąd gram 1X, czyli podwójną szansę.

Ranking bukmacherów 1 Betfan Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł! 2 Betclic Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7 3 STS Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł 4 TotalBet Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne) zobacz pełny ranking

fot. Press Focus, Krzysztof Porebski