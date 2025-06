OFICJALNIE: Hoffenheim skompletował transfer gwiazdy FC Basel

Co prawda do rozpoczęcia letniego okienka transferowego pozostało jeszcze trochę czasu, ale wiele klubów Bundesligi w tym TSG Hoffenheim dokonało już pewnych ruchów. Kolejny transfer do drużyny Dietmara Hoppa to zakontraktowanie młodej gwiazdy FC Basel i jednego z najbardziej utalentowanych szwajcarskich piłkarzy, a będąc dokładniejszym Leona Avdullahu. Nieoficjalnie mówi się, że 21-latek ma grać pierwsze skrzypce w ekipie z Sinsheim w przyszłym sezonie.

Hoffenheim potwierdziło transfer Avdullahu

Po stracie Toma Bischofa na rzecz Bayernu Monachium, TSG Hoffenheim postanowiło znaleźć następcę młodego Niemca, który wkrótce wraz z nowymi kolegami zagra na Klubowych Mistrzostwach Świata. Klub z Sinsheim potwierdził za pośrednictwem swojego oficjalnego serwisu, że zdobywca dubletu z FC Basel oraz jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy ze Szwajcarii – Leon Avdullahu – dołączył do Hoffenheim na zasadzie transferu definitywnego.

− W osobie Leona Avdullahu TSG Hoffenheim podpisało kontrakt z zawodnikiem, który – pomimo młodego wieku – ma już duże doświadczenie i posiada wszystkie atrybuty wymagane od nowoczesnego defensywnego pomocnika. Klub jest przekonany, że Avdullahu odegra ważną rolę w nadchodzących latach – czytamy w klubowym oświadczeniu.

TSG co prawda nie poinformowało o długości umowy 21-latka, ale wiele źródeł w Niemczech pisze o 5-letnim kontrakcie. Oczekuje się, że Avdullahu stanie się z miejsca kluczowym piłkarzem w kadrze, zwłaszcza jeśli pod uwagę weźmie się jego występy w sezonie 2024/25 oraz wpływ na podwójną koronę FC Basel.

− W wieku zaledwie 21 lat Leon stał się już pewnym punktem wyjścia i kluczowym zawodnikiem w defensywnej pomocy FC Basel. Jest strategicznie myślącym graczem, który łączy agresywność i twardą walkę z dobrą wizją i silnymi umiejętnościami technicznymi. Wiemy, że Leon miał różne oferty na stole tego lata. Tym bardziej cieszymy się, że podjął świadomą decyzję o zrobieniu kolejnego kroku w swojej karierze z nami i że chce podążać drogą TSG – powiedział Andreas Schicker, dyrektor zarządzający ds. sportu w TSG Hoffenheim.

Trzeci transfer Hoffenheim

Kierownictwo sportowe TSG Hoffenheim nie zamierza przespać letniego okienka transferowego, dlatego też zdecydowano się ściągnąć już trzech nowych zawodników na sezon 2025/2026. Na samym początku klub z Sinsheim potwierdził zakontraktowanie na zasadzie wolnych transferów Bernardo z VfL Bochum oraz Tima Lemperle z Kolonii.

Przede wszystkim transfer młodego napastnika „Kozłów” jest postrzegany jako bardzo ciekawy ruch, zwłaszcza że w minionym sezonie był on jednym z wyróżniających się piłkarzy 2. Bundesligi. 30-letni Bernardo również nie jest pierwszym lepszym graczem z łapanki, jako że może on pochwalić się bardzo bogatym doświadczeniem w niemieckiej Bundeslidze, Premier League oraz austriackiej ekstraklasie.

Co do Leona Avdullahu, to może on również pochwalić się ciekawym dorobkiem w swojej jakże młodej karierze. Defensywny pomocnik spędził całą swoją dotychczasową karierę w FC Basel, zaś biorąc pod uwagę pierwszy zespół, mówimy dokładnie o 71 występach, w których to strzelił trzy gole oraz zanotował jedną asystę. Ponadto ma on na swoim koncie wiele spotkań w młodzieżowych drużynach z Bazylei.

fot. Screen YouTube/ TSG