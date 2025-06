Leeds United z pierwszym transferem. To reprezentant Niemiec

Wchodząc do Premier League trzeba liczyć się z tym, że przygoda ta może skończyć się już po roku. Leeds United zapewne wyciągnęło wnioski z ubiegłorocznych działań beniaminków i już ogłosiło pierwszy ruch. O tym jak brutalna jest rzeczywistość przekonały się doskonale: Southampton, Ipswich Town oraz Leicester City, w komplecie spadając do Championship. Teraz zobaczymy na co stać nowego napastnika klub z Elland Road. Jego brat gra w znanym klubie.

Leeds United nie próżnuje – wolny agent wraca do Anglii

26-letni Lukas Nmecha, który do końca czerwca będzie jeszcze piłkarzem VfL-u Wolfsburg, zostanie piłkarzem Leeds United. Informację tę potwierdził klub, który dodał, że Niemiec będzie występował w Anglii od 1 lipca. Napastnik to wychowanek Manchesteru City.

W 2017 roku jeszcze w kadrze Anglii U17 – został mistrzem Europy. Trafił w półfinale i finale – decydujący mecz to jego decydujący gol. W przeszłości był też mistrzem oraz wicemistrzem Europy do lat 19. Na turnieju w 2021 roku z czterema golami został królem strzelców imprezy – trafił on jedynego gola w finale z Portugalią. W jednej kadrze grał wtedy z bohaterem (wkrótce) rekordowego pod wieloma względami ruchu do Liverpoolu Floriana Wirtza, Karima Adeyemiego czy Nico Schlotterbecka.

Starszy z braci Nmecha to siedmiokrotny reprezentant Niemiec (bez bramek). Przez długi czas notował występy dla młodzieżówek z Anglii, jednak od 2019 się to zmieniło i to „Die Mannschaft” przejęli zawodnika – finalnie, w 2019 roku nowy piłkarz Leeds zdecydował się reprezentować kraj naszych zachodnich sąsiadów. Trzykrotnie zagrał dla Niemców w Lidze Narodów 2022/23.

Jego brat Felix od dwóch sezonów jest piłkarzem Borussii Dortmund, choć długo wydawało się, że to Lukas zrobi większą karierę. Ostatnie dwa sezony nowego piłkarza Leeds mocno popsuły jednak urazy. Z racji tego zanotował tylko 19 meczów w Bundeslidze (trzy gole) w sezonie 2024/25.

Rok wcześniej nie było lepiej, bowiem zagrał tylko trzykrotnie. 494 minuty ligowe przełożyły się przez ostatnie dwa lata na cztery gole w 22 spotkaniach. Bilans mizerny, ale w Anglii, gdzie rynek zna Nmechę – stwierdzono, że to piłkarz, który jest wzmocnieniem klubu na poziomie Premier League.

Beniaminkowie Premier League 2025/26

Leeds United w minionym sezonie Championship było najlepszym zespołem rozgrywek na drugim poziomie w Anglii. Zapewnili sobie oni lokatę numer jeden w ostatniej kolejce i ostatnich minutach meczu ze spadkowiczem z Plymouth, w którym grał Tymoteusz Puchacz.

W 91. minucie Monor Solomon, były zawodnik Szachtara Donieck bowiem trafił do siatki i zapewnił dawnemu półfinaliście Ligi Mistrzów wygraną 2:1 na Home Park. Pozwoliło to drużynie Daniela Farke dobić do 100 ligowych punktów, niczym Burnley Scotta Parkera, które było nastawione bardzo defensywnie na swoich rywali i straciło tylko 16 goli w 46 kolejkach. Poza Leeds United i „The Clarets” – trzecim beniaminkiem będzie Sunderland należący do prawie 30-letniego Kirilla Louisa-Dreyfusa.

