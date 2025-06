Kibice Atletico Madryt w więzieniu. Jest wyrok w głośnej sprawie dotyczącej Viniciusa

Vinicius od kilku lat jest jedną z największych gwiazd Realu Madryt. Odkąd przejął kultowy numer siedem w drużynie „Los Blancos”, znalazł się w centrum uwagi nie tylko kibiców na Estadio Santiago Bernabeu, ale również całego piłkarskiego świata. Niestety, zamiast wsparcia, zbyt często spotyka się z przykrościami – głównie ze strony kibiców rywali.

Brazylijczyk wielokrotnie był celem rasistowskich obelg podczas meczów La Liga i nie tylko. Szczególnie napięta atmosfera towarzyszyła starciom z Valencią. Podczas ostatniego spotkania tych drużyn na Estadio Mestalla, napięcie wokół Viniciusa narastało z każdą minutą. Już przed pierwszym gwizdkiem fani gospodarzy zaczęli go obrażać, a podczas meczu wyzwiska o podłożu rasistowskim nie ustawały. Gdy zawodnik otrzymał później czerwoną kartkę za głupi faul na Stole Dimitrievskim to atmosfera na Mestalla stała się nie do zniesienia. A sam piłkarz obiektem wielu krytyk nie tylko w Hiszpanii.

W innym meczu z Valencią, po zdobyciu bramki, Vinicius odpowiedział kibicom w symboliczny sposób – uniósł pięść w geście znanym z ruchu „Black Power”. Ten gest był odpowiedzią na skandaliczne zachowanie widowni. Na jednym z nagrań, które obiegło media społecznościowe, widać moment, gdy dziecko krzyczy w kierunku piłkarza: „małpa”.

Ten protest Viniciusa był kontynuacją wydarzeń z 21 maja 2023 roku, kiedy to również na Mestalla Brazylijczyk był obrażany od samego przyjazdu drużyny. Już po wyjściu z autokaru usłyszał rasistowskie wyzwiska i zobaczył naśladowanie zachowań małp. Nagrania z tych scen trafiły do sieci, a La Liga wszczęła dochodzenie. Sprawcy zostali na szczęście zidentyfikowani i pociągnięci do odpowiedzialności.