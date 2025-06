To on zastąpi doświadczonego zawodnika Liverpoolu. „Here we go” już padło

Choć drugi „slot” na sprowadzanie przez kluby Premier League nowych graczy jeszcze się nie zaczął, już teraz śmiało można nazwać Liverpool królami tegorocznego letniego okienka transferowego. Do gwiazd Bayeru Leverkusen – Floriana Wirtza i Jeremiego Frimponga wkrótce dołączy zawodnik, który robił furorę w minionym sezonie angielskiej ekstraklasy. Na Anfield zastąpi on klubową legendę, która prawdopodobnie po niemal dekadzie opuści stolicę Merseyside.

Liverpool wzmacnia drugi bok obrony

W sezon 2025/26 Liverpool wejdzie z nowymi zawodnikami na bokach obrony. Trenta Alexandra-Arnolda, który po 20 latach opuścił macierzysty klub na rzecz Realu Madryt, na prawej stronie defensywy zastąpi Jeremie Frimpong. Z kolei po drugiej stronie zmierzającego do Atletico Madryt Andy’ego Robertsona zastąpi Milos Kerkez, którego transfer wreszcie jest już na etapie finalizacji. Fabrizio Romano rzucił swoje słynne „here we go”, a to oznacza, że przenosiny Węgra do stolicy Merseyside są już na ostatniej prostej.

Znany włoski newsman poinformował, że 21-latek „na dniach” przejdzie testy medyczne. David Ornstein z „The Athletic” z kolei dodał, że mistrzowie Anglii zapłacą Bournemouth ok. 40 milionów euro, a były wychowanek m.in. Milanu podpisze pięcioletnią umowę. Dla urodzonego w Serbii i Czarnogórze Węgra Liverpool będzie już ósmym klubem w życiu, choć lewy obrońca ma zaledwie 21 lat.

Przegląd kariery Milosa Kerkeza

Swoją przygodę z piłką zaczynał w juniorach OFK Vrbas, a więc klubu z miejscowości, w której się urodził. Z klubu spod Vojvodiny w 2014 roku trafił do akademii Rapidu Wiedeń i był jej zawodnikiem do 2019 roku. Następnie po raz pierwszy związał się z węgierskim klubem, którym był Hódmezővásárhelyi. Stamtąd szybko przeniósł się do Győri ETO FC i to w jego barwach zadebiutował w seniorskim futbolu. Na początku 2021 roku opuścił szeregi drugoligowca na rzecz Milanu. Do przenosin do stolicy Lombardii osobiście przekonywał go legendarny Paolo Maldini, a Kerkez później w wywiadzie dla „Nemzeti Sport” opowiadał, że „nie możesz odmówić, kiedy dzwoni do ciebie Maldini”.

W koszulce „Rossonerich” zaliczył on ponad 30 występów, ale nigdy nie było mu dane zadebiutować w pierwszym zespole. Dlatego też już 12 miesięcy później opuścił Milan na rzecz holenderskiego AZ. W Alkmaar spędził półtora roku, zaliczając w tym czasie aż 57 występów w pierwszym zespole i notując pięć goli oraz osiem asyst. W sezonie 2022/23 dotarł z AZ do półfinału Ligi Konferencji Europy, co było największym sukcesem tego klubu na arenie międzynarodowej od czasu 1/2 finału Pucharu UEFA w sezonie 2004/05.

Po zaledwie jednym sezonie w Holandii za niemal 18 milionów euro (według portalu Transfermarkt) przeniósł się do Bournemouth, dla którego rozegrał 74 mecze w ciągu dwóch lat. Strzelił w tym czasie dwa gole i zaliczył osiem asyst, a jego debiutancka bramka w barwach „Wisieniek” z listopada 2024 roku została wybrana przez fanów tego klubu najlepszym golem miesiąca. Przez kibiców „The Cheeries” w sezonie 2024/25 był także dwukrotnie wybierany piłkarzem miesiąca.

Wkrótce może także zgarnąć międzyklubową nagrodę, bowiem dzień przed sfinalizowaniem jego transferu do Liverpoolu znalazł się wśród sześciu nominowanych przez PFA (stowarzyszenie zawodowych piłkarzy grających w Anglii) do kategorii najlepszego młodego zawodowego piłkarza biegającego po angielskich boiskach w sezonie 2024/25. Wśród nominowanych do tej nagrody znalazł się także Dean Huijsen, z którym w minionej kampanii dzielił szatnię w Bournemouth. Reprezentant Hiszpanii tego lata również opuścił „Wisienki” – za 50 milionów euro wzmocnił środek defensywy Realu Madryt.

Kerkez to drugi „gruby” transfer sfinalizowany przez Liverpool jednego dnia. Zaledwie kilkadziesiąt minut przed informacją o porozumieniu z Bournemouth ws. przenosin Węgra na Anfield Fabrizio Romano ogłosił, że testy medyczne przeszedł Florian Wirtz. Wychowanek Bayeru Leverkusen związał się z mistrzami Anglii pięcioletnim kontraktem, a łączna kwota tego transferu ma wynieść nawet 150 milionów euro, co jest zarówno rekordowym kupnem w historii Liverpoolu, jak i rekordową sprzedażą w historii „Aptekarzy”.