Wisła Kraków blisko ciekawego wzmocnienia. W CV ponad 100 meczów w Eredivisie!

Wisła Kraków kolejny raz jest zmuszona robić kadrowe porządki, bowiem znów nie udało się awansować do PKO BP Ekstraklasy. Jarosław Królewski i jego doradcy mają więc pełne ręce roboty. Po pewnym uprzątnięciu kadry przyszła pora na dokonanie transferu przychodzącego. Już zimą, na transfer za pół roku dogadano się z Wiktorem Staszakiem z KKS-u Kalisz. Teraz, po Juliusie Ertlthalerze, pora na posiłki prosto z Holandii.

Wisła Kraków z kolejnym ruchem do klubu

Julius Ertlthaler przechwycony z rąk ŁKS-u to pierwszy stricte letni transfer Wisły Kraków i kibice mają pełne prawo zachwycać się tym ruchem. Austriak miał znakomitą rundę wiosenną w barwach GKS-u Tychy. Co innego można powiedzieć o człowieku, którego Wisła Kraków znalazła na radarze i lada dzień podpisze z klubem umowę. Wiosną nastąpiła u niego prawdziwa eksplozja formy. Austriak, który przybył do Polski z WSG Tirol – w 2025 trafił do siatki ośmiokrotnie (jeden gol jesienią) i wydatnie przyczynił się do kapitalnych wyników GKS-u.

Kolejnym wzmocnieniem będzie Julian Lelieveld, który 30 czerwca zakończy swoją umowę z RKC Waalwijk. Klub Eredivisie zajął ostatnie miejsce w tabeli i spadł do Eerste Divisie. Lelieveld przez cały sezon zanotował dwie asysty, z czego jedną do polskiego napastnika – Oskara Zawady. Sam zawodnik nie zostanie tam na dłużej i prawdopodobnie zdecyduje się na podróż do nowego dla siebie kraju. Według Piotra Koźmińskiego z „Goal.pl” holenderski prawy obrońca/wahadłowy podpisze za kilka dni umowę z krakowskim (choć sportowo trochę podupadłym) gigantem.

Lelieveld ma 118 meczów w Eredivisie i prawie drugie tyle w Eerste Divisie (108). Nigdy nie grał poza Holandią – to będzie jego pierwszy raz. Zanotował ponad 20 meczów w kadrach młodzieżowych swojego kraju, a na najwyższym poziomie grał w dwóch klubach – poza RKC Waalwijk (97), także w Vitesse Arnhem (21). W minionym sezonie był podstawowym zawodnikiem, grając na różnych pozycjach ze względu na zmiany trenerskie – prawego obrońcy, prawego wahadłowego czy też półprawego stopera. To dało mu prawie 2200 minut w Eredivisie. Jego zespół grał fatalnie – przegrał m.in. pierwsze osiem meczów z rzędu.

Czystki przy Reymonta

Wisła Kraków zagra swój czwarty z rzędu sezon na poziomie Betclic 1. Ligi i już pożegnała wielu zawodników. Trzeba teraz w ich miejsce pozyskać nowych, może lepszych. Dotychczas kierownictwo robiące czystki pożegnało już pod Wawelem:

Patryka Gogoła

Jesusa Alfaro

Giannisa Kiakosa

Angela Baenę

Jamesa Igbekeme

Dawida Szota

Angel Baena podpisał umowę z Widzewem Łódź, a o Igbekeme mówiło się w kontekście Arki Gdynia czy Termaliki. Pozostali pełnili mniejsze role w zespole Wisły. Warto tutaj też uwzględnić (jeszcze nieoficjalne) odejścia Marko Poletanovicia do Vojvodiny Nowy Sad oraz Tamasa Kissa do Anorthosisu Famagusty Larnaka. W obydwu sprawach brakuje ostatnich detali, w tym także oficjalnego ogłoszenia.

Od 16 czerwca Wisła Kraków prowadzona przez Mariusza Jopa prowadzi przygotowania do czwartego z rzędu sezonu na poziomie Betclic 1. Ligi, który rozpocznie się w weekend 18-20 lipca. Aktualnie drużyna przebywa na zgrupowaniu w Woli Chorzelowskiej i spędzi tam łącznie 11 dni.

