Atletico Madryt – Botafogo 23.06 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Atletico Madryt – Botafogo

Rozgrywki: Klubowe Mistrzostwa Świata

Data i godzina: 23 czerwca, 21:00

Stadion:Rose Bowl, Pasadena

Już w poniedziałek 23 czerwca czekają nas kluczowe w kontekście awansu do fazy play off mecze w grupie B Klubowych Mistrzostw Świata. Atletico musi wygrać i liczyć na korzystnywynik w meczu PSG, Botafogo wystarczy remis do pewnego awansu. Kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Sprawdź moją zapowiedź meczu Atletico Madryt – Botafogo i propozycję eksperckich typów bukmacherskich.

Atletico Madryt – Botafogo- typy bukmacherskie

Atletico Madryt – Botafogo: Wygrana Atletico

W trzeciej kolejce fazy grupowej dojdzie do ciekawego starcia pomiędzy Atletico Madryt a Botafogo. Obie drużyny rozpoczęły rozgrywki w odmiennych nastrojach, co sprawia, że spotkanie na Rose Bowl zapowiada się niezwykle interesująco.

Zespół Diego Simeone po dwóch meczach ma na koncie trzy punkty. Atletico wygrało jedno spotkanie, drugie zakończyło się porażką, co oznacza, że drużyna znajduje się na 3 miejscu w tabeli i nie może sobie pozwolić na kolejne potknięcie. Styl gry Rojiblancos pozostaje oparty na solidnej defensywie, jednak porażka 0:4 z PSG mocno nadszarpnęła tę opinię. Dodatkową presję stanowi fakt, że porażka oznacza odpadnięcie z turnieju już na poziomie grupy.

Z kolei Botafogo prezentuje się nad wyraz dobrze. Brazylijski zespół zgarnął komplet sześciu punktów, pokazując ofensywną jakość, wysoką intensywność gry i skuteczność pod bramką rywali. Piłkarze z Rio de Janeiro potrafią narzucić swój styl nawet na trudnym terenie, co udowodnili w poprzednich kolejkach. Ewentualna wygrana z Atletico postawiłaby ich w komfortowej sytuacji i zapewniła awans do fazy pucharowej.

Zobacz jakie inne piłkarskie typy przygotowaliśmy na Klubowe Mistrzostwa Świata!

Propozycje typów bukmacherskich na Atletico Madryt – Botafogo

Atletico wygra mecz @1.69

Atletico wygra z handicapem -1,5 gola @2.02

remis @3.50

Atletico Madryt – Botafogo – zapowiedź meczu

Forma Atletico

Atletico jest w średniej dyspozycji, drużyna z Madrytu wygrała co prawda ostatni mecz z Seattle 3:1, jednak porażka w pierwszym meczu 0:4 z PSG mocno naruszyła pewność siebie ekipy Simeone.

Forma Botafogo

Botafogo jest w wyśmienitej dyspozycji. Brazylijska drużyna wygrała 5 ostatnich meczów, w tym sprawiając ogromną niespodziankę w poprzedniej kolejce pokonując PSG 1:0.

Gdzie oglądać mecz Atletico Madryt – Botafogo?

Nadchodzące starcie Atletico Madryt – Botafogo obejrzysz na platformie DAZN.

Przewidywane składy na mecz Atletico Madryt – Botafogo

Atletico: Oblak, Llorente, Giménez, Le Normand, Galán, De Paul, Koke, Barrios, Giuliano Simeone, Sørloth, Julián Álvarez

Oblak, Llorente, Giménez, Le Normand, Galán, De Paul, Koke, Barrios, Giuliano Simeone, Sørloth, Julián Álvarez Botafogo: John Victor, Vitinho, Jair Cunha, Barboza, Alex Telles, Gregore, Marlon Freitas, Artur, Santiago Rodríguez, Savarino, Igor Jesus

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie Atletico Madryt – Botafogo

Betafogo wygrało ostatnie 5 meczów z rzędu

Atletico wygrało 3 z 5 ostatbich meczów

Atletico w otatnich 5 meczach strzeliło 11 bramek

Typowanie wyniku meczu Atletico Madryt – Botafogo

Atletico Madryt wygra, ponieważ musi – tylko zwycięstwo, i to najlepiej wysokie, daje im szansę na awans. Zespół Simeone zagra pod pełną presją, ale też z pełnym zaangażowaniem i jakością. Botafogo jest w dobrej formie, ale Atletico ma większe doświadczenie, lepszych zawodników – to zaważy.

Ranking bukmacherów 1 Betfan Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł! 2 Betclic Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7 3 STS Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł 4 TotalBet Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne) zobacz pełny ranking

fot. Press Focus,CORDON