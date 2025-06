Seattle – PSG 23.06 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Seattle – PSG

Rozgrywki: Klubowe Mistrzostwa Świata

Data i godzina: 23 czerwca, 21:00

Stadion:Lumen Field, Seattle

Już w poniedziałek 23 czerwca czekają nas kluczowe w kontekście awansu do fazy play off mecze w grupie B Klubowych Mistrzostw Świata. Obie drużyny interesuje tylko wygrana. Jak zakończy się to ekscytujące starcie? Sprawdź moją zapowiedź na mecz Seattle – PSG oraz propozycje eksperckich typów bukmacherskich.

Seattle – PSG- typy bukmacherskie

Seattle – PSG: powyżej 2,5 bramki

W trzeciej kolejce fazy grupowej dojdzie do ciekawego starcia Seattle – PSG. Obie drużyny rozpoczęły rozgrywki w odmiennych nastrojach, co sprawia, że spotkanie na Lumen Field zapowiada się niezwykle interesująco.

W niedzielny wieczór w Seattle dojdzie do decydującego starcia w grupie B Klubowych Mistrzostw Świata. Miejscowi Sounders, którzy po dwóch porażkach stracili szanse na awans, zmierzą się z Paris Saint-Germain. Francuzi mają na koncie 3 punkty i tylko zwycięstwo daje im pewność wejścia do fazy pucharowej.

Seattle zagra bez presji, ale na swoim stadionie, gdzie w tym sezonie prezentuje się solidnie – będzie chciało zakończyć turniej mocnym akcentem. W meczu z Atletico, Sounders stworzyli sobie sporo sytuacji, co pokazuje, że potrafią postraszyć każdego rywala.

PSG przystępuje do meczu z nożem na gardle po sensacyjnej porażce z Botafogo. Zespół Luisa Enrique ma jednak ogromny potencjał ofensywny – z Kvaratskhelią, Dembélé i Doue w ataku i będzie chciał od początku narzucić tempo.

Propozycje typów bukmacherskich na Seattle – PSG

PSG wygra mecz @1.23

Powyżej 2,5 bramki w meczu @1.44

Powyżej 3,5 bramki w meczu@2.05

Seattle – PSG – zapowiedź meczu

Forma Seattle

Seattle jest obecnie w beznadziejnej dyspozycji. Drużyna z USA przegrała ostatnie 4 mecze i straciła szanse na wyjście z grupy Klubowych Mistrzostw Świata.

Forma PSG

PSG rozgrywa świetny sezon, wygrał Ligę Mistrzów, Puchar Francji oraz ligę francuską, co prawda przegrali ostatni mecz z Botafogo, jednak był to raczej wypadek przy pracy, a nie oznaka kryzysu.

Gdzie oglądać mecz Seattle – PSG?

Nadchodzące starcie Seattle – PSG obejrzysz na platformie DAZN.

Przewidywane składy na mecz Seattle – PSG

Seattle : Frei, Alex Roldan, Yeimar Gómez, Jackson Ragen, Nouhou Tolo, João Paulo, Josh Atencio, Cristian Roldan, Albert Rusnák, Jordan Morris, Raúl Ruidíaz

Trener: Brian Schmetzer

Frei, Alex Roldan, Yeimar Gómez, Jackson Ragen, Nouhou Tolo, João Paulo, Josh Atencio, Cristian Roldan, Albert Rusnák, Jordan Morris, Raúl Ruidíaz Trener: Brian Schmetzer PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Vitinha, Ugarte, Zaïre-Emery, Dembélé, Goncalo Ramos, Kvaratskhelia

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie Seattle – PSG

Seattle nie ma już szans na awans z grupy KMŚ

PSG przegrało 1 mecz w ostatnich 7 starciach

PSG strzeliło 15 bramek w ostatnich 5 meczach

Typowanie wyniku meczu Seattle – PSG

Mecz Seattle Sounders z PSG zapowiada się ofensywnie. Obie drużyny mają atakujących zawodników zdolnych do tworzenia sytuacji i zdobywania bramek. PSG pod presją wyniku będzie naciskać od początku, a Seattle na własnym stadionie z pewnością nie zrezygnuje z ofensywy. To połączenie sprawia, że typ na ponad 2,5 gola jest uzasadniony i bardzo prawdopodobny.

