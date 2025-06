Sampdoria finalnie z utrzymaniem w Serie B. Zdecydowały baraże i… kibice

Sampdoria uniknęła swojego pierwszego spadku do Serie C. Stało się to w dość kuriozalnych okolicznościach przyrody. Decydujące okazały się mecze barażowe o utrzymanie, w których… pierwotnie mieli grać zawodnicy z Frosinone. Salernitana od początku była przewidziana do gry w tym dwumeczu, a Sampdoria na boisku zleciała do trzeciej ligi. Jak to jednak we Włoszech bywa – niczego nie można być pewnym do końca.

Sampdoria się utrzymała

Mecz Salernitany z Sampdorią (rewanżowy) został przerwany w 65. minucie przy wyniku 2:0 dla gości, a 4:0 w dwumeczu. Fani na Stadio Arechi byli wściekli na rzeczywistość. Rzucali oni krzesełkami i racami na murawę, w związku z czym arbiter Daniele Doveri był zmuszony obie drużyny zebrać do szatni. Finalnie mecz został uznany jako walkower dla gości i potwierdził on utrzymanie Sampdorii w Serie B, a drugi z rzędu spadek Salernitany.

Sampdoria pierwotnie ukończyła Serie B na 18. miejscu na 20 w tabeli po bezbramkowym remisie w ostatniej kolejce z Juve Stabia tymczasowo wypożyczonego tam Patryka Pedy. W ostatnich minutach doskonałą okazję zmarnował Mbaye Niang, były piłkarz Milanu i Torino – ten od bramki na MŚ 2018 z naszą kadrą i nieporozumienia Szczęsnego z Bednarkiem. To oznaczało trzecią lokatę od końca i spadek „Sampy”, przynajmniej w teorii.

Zagrali przez sytuację finansową rywali

Klub ze Stadio Luigi Ferraris otrzymał jednak kapok ratunkowy w postaci… Brescii. Lombardzka drużyna pod przewodnictwem ekscentrycznego właściciela Massimo Cellino otrzymała cztery punkty ujemne krótko po ostatnich meczach sezonu zasadniczego. Wszystko to z powodu nieprawidłowości finansowych – Cellino bowiem nie płacił przez trzy miesiące swoim pracownikom. To spowodowało bardzo duże przetasowania w tabeli.

Cellino uznał potem, że tak naprawdę wszystko robi się po to, aby Sampdorię utrzymać przy zielonym stoliku. Wkurzył się do tego stopnia, że… porzucił na dobre klub, pozostawił zadłużenie i doprowadził klub do bankructwa. Sąd pierwszej instancji utrzymał karę czterech punktów karnych, więc finalnie nie było potrzeba składania odwołania z racji działania Cellino. Co to oznaczało? Ano to, że Brescia spadła na 18. miejsce, „Sampa” podskoczyła oczko wyżej, dostając się do baraży, a Frosinone w ogóle nie musiało ich grać.

15 czerwca w pierwszym barażu Sampdoria wygrała 2:0 po bramkach Melle Meulensteena i Marco Curto. Ten pierwszy to syn dawnego asystenta sir Alexa Fergusona, Rene Meulensteena. Rewanż miał odbyć się na Arechi 20 czerwca, ale… 20 osób z Salernitany doznało zatrucia pokarmowego i federacja zgodziła się na przełożenie o dwa dni meczu rewanżowego. Na niewiele się to zdało.

Massimo Coda, król drugoligowych rozgrywek, a krótko po przerwie Giuseppe Sibilli nie pozostawili żadnych złudzeń. Po burdach wywołanych przez fanów gospodarzy udało się powstrzymać Sampdorię od pierwszego sezonu poza dwoma czołowymi poziomami rozgrywkowymi we Włoszech w 79-letniej historii klubu. W dwumeczu okazała się lepsza od rywali stosunkiem 5:0 (w związku z walkowerem).

Spadli Polacy, ale i Polak się utrzymał

Jeśli chodzi o Polaków, spadek do swojego CV dopisać mogą Paweł Jaroszyński (12 meczów) oraz Szymon Włodarczyk (ostatni mecz 29 grudnia, 13 meczów wraz z golem i asystą). Po wypożyczeniu w Szwajcarii (i także spadku) powróci do klubu też Mateusz Łęgowski. Bartosz Bereszyński nie zagrał ani minuty w barażach, ale wystąpił 21 razy w Serie B. Jemu z kolei udało się uniknąć degradacji. To kapitan „Sampy”, rozegrał tam już 212 meczów.

Sampdoria największe sukcesy święciła na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. W 1991 jedyny raz w historii została mistrzem Włoch, a aż czterokrotnie wygrywała Coppa Italia. Do ważnych osiągnięć należy też zwycięstwo w PZP w 1990 i finał Pucharu Europy w 1992 roku na Wembley – tam górą okazała się Barcelona.

Fot. screen YouTube/ Serie B