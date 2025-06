Mistrz Polski z Lechem Poznań zakończył karierę. W pożegnalnym meczu strzelił hat-tricka

Mistrz Polski z Lechem Poznań z 2015 roku w wieku 37 lat zakończył piłkarską karierę. Wieloletnią przygodę z futbolem zakończył w klubie, z którego wypłynął na szerokie wody. Zorganizowany mu został mecz pożegnalny, w którym strzelił hat-tricka, a po placu gry biegali inni byli zawodnicy „Kolejorza”.

Mistrz Polski z Lechem zakończył karierę

W lutym 2025 roku Vojo Ubiparip w rozmowie dla „TVP Sport” przyznał, że nosi się z zamiarem zakończenia kariery po sezonie 2024/25. Serb mówił: Czuję po swoim ciele, że powinien już powiedzieć sto. Po każdym treningu i meczu czuje ból, więc to dobry moment, aby przestać grać. Odwieźć od tej decyzji mogło go jedynie strzelenie – jak to przyznał – nie wiadomo ile goli. Cudu nie było, bowiem od momentu udzielenia tego wywiadu Ubiparip rozegrał raptem 281 minut, notując w tym czasie dwie asysty. Wystąpił w 10 meczach, ale tylko raz znalazł się w wyjściowym składzie, a na boisku spędził maksymalnie 45 minut.

Jego ostatnim występem w karierze było drugie 45 minut w domowym meczu z zamieszanym swego czasu w aferę Tekstilacem Odzaci (2:4) w ramach finałowej kolejki serbskiej ekstraklasy. Buty na kołek odwiesił w barwach Spartaka Subotica, z którego na początku 2011 roku został sprzedany do Lecha Poznań za 600 tysięcy euro (według portalu „Transfermarkt”). Był to rekord transferowy Spartaka aż do lata 2023 roku. Kwotę tę przebił Srdjan Hrstić, za którego szwedzkie Hacken zapłaciło ponad 1,5 miliona euro. Zarazem był to wówczas trzeci największy zakup w historii „Kolejorza”.

W stolicy Wielkopolski Ubiparip spędził 4,5 roku, rozgrywając w tym czasie zaledwie 84 mecze na 186 możliwych. Bardziej kojarzył się jednak z rolą rezerwowego, bo tylko 47 razy znalazł się w wyjściowym składzie. Podczas niemal 4500 minut spędzonych na boisku w koszulce Lecha strzelił zaledwie 14 goli – czyli średnio jednego na 320 minut i zaliczył cztery asysty. Jego najlepszym wynikiem były cztery bramki w sezonach 2011/12 i 2013/14.

Dodajmy, że w sezonie 2013/14 cztery trafienia na koncie miał już we wrześniu, ale wtedy na jednym z treningów zerwał więzadła krzyżowe. Do gry wrócił dopiero w lipcu 2014 roku i od razu popisał się hat-trickiem przeciwko Piastowi Gliwice (4:0) na inaugurację sezonu Ekstraklasy. To właśnie z tego meczu będzie głównie zapamiętany w Lechu.

Hat-trick w pożegnalnym meczu

Jak się później okazało, trzy gole w pierwszym meczu Lecha na drodze do mistrzostwa Polski w sezonie 2014/15 były jego ostatnimi dla „Kolejorza”. Był to też jego ostatni hat-trick w piłkarskiej karierze. Dodajmy, że drugą i trzecią bramkę w meczu z Piastem Ubiparip zdobył w 84. i 93. minucie, kiedy to na placu gry przebywał również Darko Jevtić, który… w ostatni weekend był świadkiem hat-tricka Serba.

W sobotę 21 czerwca odbył się bowiem pożegnalny mecz Ubiparipa, w którym Spartak Subotica zmierzył się z „Drużyną Przyjaciół” 37-latka. W niej oprócz Jevticia wystąpili dwaj mistrzowie Polski z Lechem z 2010 roku – Semir Stilić oraz Dimitrije Injac.

Spartak pokonał Drużynę Przyjaciół Ubiparipa 6:4, a jedną z bramek dla serbskiego ekstraklasowicza zdobył główny bohater tego wydarzenia. W 50. minucie wychowanek Vojvodiny Nowy Sad trafił na 5:3. Był to jego trzeci gol w tym spotkaniu, a poprzednie dwa strzelił z kolei dla Drużyny Przyjaciół, w której rozegrał pierwszą połowę. W 17. minucie były napastnik „Kolejorza” wyrównał na 1:1, a osiem minut później trafił na 2:3. Na drugą połowę 37-latek wybiegł już w koszulce Spartaka i raptem pięć minut po przerwie ustrzelił specyficznego hat-tricka.

Po zakończeniu pożegnalnego spotkania mistrz Polski z 2015 roku mówił: – Dla mnie to był dzień pełen emocji. Było dokładnie tak, jak sobie wyobrażałem. Zebrałem wielu moich przyjaciół i byłych kolegów z kilku klubów. Odejście na emeryturę w ten sposób, w obecności rodziny i przyjaciół, to wydarzenie, które zapamiętam na długo.

W trakcie 17-letniej kariery zawodowej reprezentował barwy aż 10 klubów. Oprócz koszulki Vojvodiny (gdzie wchodził do seniorskiej piłki) Spartaka Subotica i Lecha Poznań przywdziewał także trykoty: Górnika Łęczna, Radničkiego Niš, FK Novi Pazar, CSK Celareva (Serbia), Zeljeznicara Sarajewo, FK Tuzli City (Bośnia i Hercegowina) oraz węgierskiego Vasas FC. Z „Kolejorzem” sięgnął po swoje jedyne mistrzostwo kraju, a tylko z Zeljeznicarem zdobył jeszcze trofeum – Puchar Bośni i Hercegowiny w sezonie 2017/18.

