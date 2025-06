Beniaminek PKO BP Ekstraklasy wzmocni defensywę. To jeden z najskuteczniejszych obrońców w lidze

Beniaminek PKO BP Ekstraklasy sprowadzi kolejnego zawodnika z czwartego klubu ostatniego sezonu rumuńskiej Superligi. Co więcej, znów będzie to transfer do defensywy, choć tym razem na pozycję stopera. Po polskich boiskach biegać będzie… jeden z najskuteczniejszych obrońców minionego sezonu rumuńskiej ekstraklasy.

Beniaminek PKO BP Ekstraklasy wzmacnia defensywę

Wracająca do PKO BP Ekstraklasy po trzech sezonach gry na zapleczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza z pewnością w pierwszej kolejności musi myśleć o wzmocnieniu defensywy, jeśli nie chce wrócić do Betclic 1. Ligi. Szeregi „Słoni” zasilił już prawy obrońca Radu Boboc, który ostatni sezon spędził w Universitatei Cluj. Wraz z nią zajął czwarte miejsce w Superlidze, co było najlepszym wynikiem tego klubu w rumuńskiej ekstraklasie od 62 lat (wówczas również czwarte miejsce). Z kolei po raz pierwszy od 52 lat Universitatea Cluj zagra w europejskich pucharach. Zmagania w nich rozpocznie od II rundy eliminacji Ligi Konferencji, a jej rywalem będzie Ararat-Armenia.

Jednym z elementów tego sukcesu był również argentyński stoper z włoskimi korzeniami – Lucas Masoero, który Universitateę reprezentował przez ostatnie dwa sezony. Wszystko wskazuje, że 30-latek… dalej będzie dzielił szatnię z Bobocem, bowiem według Szymona Janczyka z portalu „Weszło” wychowanek Independiente Rivadavia lada moment zostanie zawodnikiem Bruk-Betu Termaliki. Do Niecieczy trafi on na zasadzie „wolnego transferu”, bowiem jego kontrakt z rumuńskim klubem obowiązuje do końca czerwca.

Kim jest Lucas Masoero?

Jak już wspomnieliśmy, Masoero ostatnie dwa sezony spędził w rumuńskiej Universitatei Cluj. Rozegrał 68 meczów, zaliczył dwie asysty i strzelił siedem goli, z czego sześć bramek zdobył tylko w minionych rozgrywkach Superligi. Wśród obrońców większą liczbę trafień w ostatnim sezonie rumuńskiej ekstraklasy zanotował tylko Dmytro Pospiełow z przedostatniej po sezonie zasadniczym Unirei Slobozia – osiem, który w dodatku rozegrał siedem meczów mniej od Masoero.

Nowy nabytek Bruk-Betu Termaliki jednak, w przeciwieństwie do rywala, wszystkie sześć bramek zdobył z gry, z czego cztery po uderzeniach z „główki”. W zespole z Niecieczy akurat stoperzy potrafią zdobyć po kilka bramek w sezonie, wykorzystując dobrze bite stałe fragmenty. Wystarczy wspomnieć, że Artem Putiwcew trafił w minionym sezonie do siatki trzykrotnie i Arkadiusz Kasperkiewicz również.

Beniaminek PKO BP Ekstraklasy będzie dla Argentyńczyka szóstym klubem w karierze, z czego czwartym europejskim. W 2018 roku opuścił ojczyznę, zamieniając Deportivo Maipu na bułgarski Lokomotiw Płowdiw. Tam występował przez trzy lata i osiągnął największe jak dotąd sukcesy w seniorskiej piłce – triumf w Pucharze i Superpucharze Bułgarii w 2020 roku. Po sezonie 2020/21 przeniósł się do Rosji, gdzie grał dla Pari Niżny Nowogród. Odszedł z niego dopiero we wrześniu 2023 roku, czyli półtora roku po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Masoero nie jest jedynym zawodnikiem, który w najbliższym czasie powinien dołączyć do prowadzonej przez Marcina Brosza drużyny. Piłkarzem beniaminka PKO BP Ekstraklasy ma zostać również siedmiokrotny reprezentant Polski – Rafał Kurzawa, z którym Pogoń Szczecin rozstanie się po wygaśnięciu jego obowiązującej do końca czerwca umowy. „Słonie” miały także sięgnąć po Jamesa Igbekeme z I-ligowej Wisły Kraków, ale według Piotra Koźmińskiego z portalu „Goal.pl” transfer ten wysypał się ze względu na rzekome zatajenie przez Nigeryjczyka podróży do ojczyzny, by tam załatwić sprawy papierkowe związane z dokumentami dotyczącymi jego hiszpańskiego obywatelstwa.

fot. PressFocus