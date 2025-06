Neymar zostaje w ojczyźnie. Nowa umowa dla 33-latka

Po dziesięciu latach spędzonych w Europie, latem 2023 roku Neymar zdecydował się opuścić Stary Kontynent i trafił do Arabii Saudyjskiej, gdzie grał przez półtora roku. Zimą bieżącego roku wrócił do Brazylii i choć wydawać się mogło, że niebawem zdecyduje się on na kolejny rozdział w którejś z topowych lig europejskich, były piłkarz Barcelony czy Paris Saint-Germain, zostanie na dłużej w ojczyźnie.

Neymar na dłużej w Santosie

Choć w ostatnich miesiącach pojawiało się wiele spekulacji na temat przyszłości Neymara, brazylijski gwiazdor postanowił zaskoczyć piłkarski świat. Jak poinformował we wtorek dziennikarz Cahe Mota, 33-letni napastnik przedłużył kontrakt z Santosem do końca 2025 roku. To właśnie w tym klubie Neymar zaczynał swoją profesjonalną karierę i to tutaj ponownie trafił kilka miesięcy temu, po nieudanym epizodzie w Arabii Saudyjskiej, gdzie występował w zespole Al-Hilal.

Ostatni sezon był dla Neymara niemal stracony – z powodu poważnej kontuzji niemal nie pojawiał się na boisku. Do Santosu wrócił zimą, tuż przed wygaśnięciem swojej umowy z Al-Hilal. Jego kontrakt obowiązywał tylko do 30 czerwca 2025 roku, a więc wiele wskazywało na to, że po krótkim epizodzie w rodzinnym klubie, Neymar znów zawita do Europy, by przygotować się do Mistrzostw Świata 2026, gdzie selekcjonerem reprezentacji Brazylii ma być Carlo Ancelotti.

Ostatecznie jednak postanowił zostać w klubie, w którym jako nastolatek błyszczał na boiskach Brazylii i wzbudził zainteresowanie całego świata. To właśnie w sezonie 2009/2010, grając w barwach Santosu, Neymar pokazał swój nieprzeciętny talent, choć mimo znakomitej formy nie znalazł się w kadrze Dungi na mundial w RPA. Niedługo potem przeniósł się do Barcelony, gdzie kibice szybko zaczęli porównywać jego magię do tej, jaką wcześniej prezentował Ronaldinho.

Neymar wciąż marzy o złocie na mundialu

W reprezentacji Brazylii Neymar zagrał na trzech mundialach, ale tylko w 2014 roku dotarł z drużyną do strefy medalowej. Jego kontuzja w ćwierćfinale z Kolumbią okazała się dramatyczna w skutkach – Brazylia została rozbita przez Niemców 1:7, a potem przegrała również z Holandią 0:3. W kolejnych turniejach Neymar pozostawał postacią kontrowersyjną, często krytykowaną za teatralne zachowania, choć nadal zdobywał ważne bramki. Na pocieszenie sięgnął po Copa America oraz złoto olimpijskie.

Obecnie Santos, po powrocie do brazylijskiej ekstraklasy po sensacyjnym spadku, zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli. Neymar nie może pomóc drużynie ze względu na czerwoną kartkę, którą obejrzał w przegranym meczu z Botafogo (0:1). Jego dalszy pobyt w klubie może jednak okazać się kluczowy nie tylko dla wyników Santosu, ale i dla samego piłkarza, który wciąż marzy o zdobyciu upragnionego mistrzostwa świata.

fot. PressFocus