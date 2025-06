Legenda klubu Jana Bednarka zakończyła karierę. Wygrał Ligę Mistrzów i Premier League

Spadkowicz z Premier League – Southampton ogłosiło zakończenie piłkarskiej kariery przez klubową legendę. „Święci” żegnają zawodnika, który w ekipie z południowej Anglii spędził blisko półtorej dekady. Łącznie w seniorskim futbolu rozegrał ponad 600 meczów, a na koncie ma m.in. mistrzostwo kraju, czy też wygranie Ligi Mistrzów.

Najważniejsze klubowe trofea z Liverpoolem

Przed sezonem 2024/25 Adam Lallana zaliczył sentymentalny powrót, bowiem związał się z Southampton, z którego 10 lat wcześniej za ponad 30 milionów euro odszedł do Liverpoolu. Była to wówczas druga największa sprzedaż zawodnika w historii klubu z St. Mary’s Stadium. Na Anfield Lallana spędził sześć lat, w trakcie których rozegrał 178 meczów w koszulce „The Reds”, notując w tym czasie zarówno 22 bramki, jak i 22 asysty. Z Liverpoolem środkowy pomocnik zdobył swoje jedyne trofea na najwyższym szczeblu – Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata w 2019 roku, a w 2020 roku mistrzostwo Anglii.

Jako piłkarz Liverpoolu rozegrał także 25 z 34 meczów w reprezentacji Anglii, a tuż przed przenosinami do czerwonej części Merseyside zagrał na mistrzostwach świata w Brazylii, które były jego jedynym mundialem w karierze. Jako zawodnik „The Reds” otrzymał również jedyne w swoim życiu powołanie na mistrzostwa Europy. Obu tych turniejów dobrze jednak wspominać nie będzie, bowiem na mundialu w Brazylii Anglia odpadła już w fazie grupowej, a na EURO 2016 została wyeliminowana w 1/8 finału przez debiutantów z Islandii.

Koniec kariery w wieku 37 lat

Zanim latem ubiegłego roku Lallana wrócił na St. Mary’s Stadium, cztery sezony spędził w innym klubie z południa Anglii – Brighton. Tam wystąpił w 104 meczach i podobnie, jak w Liverpoolu, miał równy dorobek zarówno po stronie bramek, jak i asyst – cztery gole i cztery asysty. Po powrocie do Southampton rozegrał 18 meczów, dobijając tym samym do liczby 283 występów dla seniorskiej drużyny. Zanotował dwa kluczowe podania przy bramkach jego zespołu, wobec czego jego dorobek asyst w koszulce „Świętych” zwiększył się do liczby „47”. Do siatki trafić mu się za to nie udało, więc licznik jego bramek w barwach macierzystego klubu wskazywał na liczbę „60”.

Okazji do powiększenia tego dorobku mieć już nie będzie, bowiem po niemal 19 latach od czasu debiutu w seniorskim futbolu zdecydował się odwiesić buty na kołku. Najwięcej lat w dorosłej piłce spędził w Southampton, bo aż dziewięć, a jeśli dołożymy do tego sześć lat gry dla akademii „Świętych”, z klubem tym związany był przez niemal półtorej dekady. Dołączył do niego we wrześniu 2000 roku, gdy miał zaledwie 12 lat. Z kolei – jak już wspomnieliśmy – przez sześć lat był zawodnikiem Liverpoolu, a przez cztery Brighton. Do tego miesiąc spędził w Bournemouth, do którego wypożyczono w październiku 2007 roku. Dla III-ligowych wtedy „Wisienek” zagrał cztery razy.

W seniorskiej piłce klubowej Lallana zaliczył 569 występów, a dokładając do tego 34 mecze w dorosłej reprezentacji Anglii, na najwyższym poziomie wybiegł na boisko 603 razy. W tym czasie strzelił 89 goli i zaliczył 78 asyst. Ostatni występ zaliczył 8 marca br. przeciwko swojemu byłemu klubowi – Liverpoolowi. Miesiąc później znalazł się w sztabie tymczasowego szkoleniowca – Simona Ruska, który przejął Southampton po zwolnieniu Ivana Juricia, gdy beniaminek ustanowił nowy niechlubny rekord Premier League i już na siedem kolejek przed końcem sezonu stracił matematyczne szanse na utrzymanie w tych rozgrywkach.

fot. PressFocus