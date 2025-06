OFICJALNIE: Mecz z udziałem Legii Warszawa został przełożony

Już niedługo Legia Warszawa jako pierwsza polska drużyna rozpocznie zmagania w eliminacjach europejskich pucharów. Drużyna trenera Iordanescu zacznie od rywalizacji z kazachskim Aktobe, co oznacza daleką, długą i męczącą podróż. Z tego powodu klub złożył wniosek o przełożenie jednego z meczów, a ten został rozpatrzony pozytywnie.

Legia Warszawa z przełożonym meczem

Po zakończeniu sezonu Legia, a szczególnie dyrektor sportowy Michał Żewłakow podjął się niezwykle trudnego wyzwania. Najpierw po odejściu Goncalo Feio zaczęły się poszukiwania nowego trenera. To się przeciągało niczym saga z wyborem selekcjonera reprezentacji Polski, aż w końcu wybór padł na Edwarda Iordanescu. Przyjście Rumuna do stolicy jeszcze nie załatwiło wszystkich problemów.

Przy imponujących wzmocnieniach jakie dokonują inne rosnące w sile kluby Ekstraklasy Legia na rynku transferowym jest wyjątkowo spokojna, mimo że jej kadra szczególnie przy potencjalnej grze na trzech frontach nie wygląda najlepiej. Ogólnie klub ma nie znajdować się w najlepszej sytuacji finansowej i wokół niego panuje atmosfera daleko odbiegająca od idealnej. Dzięki wygranej w finale Pucharu Polski stołeczny zespół wystartuje od pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy. Zmierzy się w niej z kazachskim Aktobe, które swoje spotkania rozgrywa wiele tysięcy kilometrów od Warszawy.

Drużynę Edwarda Iordanescu trzy dni właśnie po meczu już w geograficznej Azji miało czekać starcie przed własną publicznością w pierwszej kolejce Ekstraklasy z Piastem Gliwice. Legia oficjalnie poprosiła o przełożenie tego spotkania do czego miała prawo. Jej wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a termin pozostaje do ustalenia. Po raz drugi taki przywilej będzie miała do wykorzystania jeśli dojdzie do fazy play-off eliminacji któregoś z europejskich pucharów.

– Legia Warszawa złożyła dziś wniosek o przełożenie meczu 1. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy z Piastem Gliwice. Powodem są możliwe komplikacje po powrocie z meczu kwalifikacyjnego Ligi Europy z Aktobe. Obecna trudna sytuacja geopolityczna nie ułatwia logistyki związanej z przelotami na wschód i chcąc uniknąć potencjalnych problemów klub skorzystał z przysługującego mu prawa do przełożenia meczu. Nowy termin meczu będzie wyznaczony po zakończeniu rund kwalifikacyjnych rozgrywek UEFA z udziałem Legii Warszawa. Wstępną datą rezerwową, wskazaną w terminarzu rozgrywek jest 14 grudnia 2025 roku – powiedział dla oficjalnych mediów Marcin Stefański, Dyrektor Operacyjny Ekstraklasy SA.

Zamieszanie z Superpucharem

Jeszcze wcześniej Legia sondowała również możliwość przełożenia meczu o Superpuchar Polski, w którym 13 lipca przy Bułgarskiej miała zmierzyć się z Lechem Poznań. Już jest pewne, że to starcie na pewno odbędzie się w pierwotnym terminie. Wszyscy raczej mają dość męczącej sagi, która ośmieszyła poprzednią edycję Superpucharu zwieńczoną jakże wymownym zwycięstwem Jagiellonii Białystok.

Wokół starcia Jagiellonii Białystok z Wisłą Kraków powstało wielkie zamieszanie. Najpierw co do terminu. Zaczęło się od gry również na wakacjach, jednak wtedy na przeszkodzie stanęło EURO, później miała być jesień, przerwa zimowa, nawet opcja rozegrania go w… Miami, aż w końcu Superpuchar doszedł do skutku w kwietniu i to dodatkowo nie jak powinno być, czyli w Białymstoku, a przez przepychankę związaną z niechęcią wpuszczenia kibiców z Krakowa przeniesiono wydarzenie na Stadion Narodowy, na którym… w ramach protestu z kolei nie pojawili się sympatycy ówczesnego mistrza Polski.