Juventus – Manchester City 26.06 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Juventus – Manchester City

Rozgrywki: Klubowe Mistrzostwa Świata

Data i godzina: 26 czerwca, 21:00

Stadion: Camping World Stadium, Orlando

Już w czwartek czeka nas wielki hit i zarazem ostatni mecz w grupie G Klubowych Mistrzostw Świata. Zgodnie z przewidywaniami Juventus i Manchester City całkowicie zdominowali rywalizację grupową, zapewniając sobie awans jeszcze przed ostatnią kolejką. Choć stawką nie jest już walka o przepustkę do dalszej gry, emocji z pewnością nie zabraknie, obie drużyny powalczą o pierwsze miejsce w tabeli. Kto wyjdzie z grupy na szczycie? Odpowiedź poznamy w Orlando. Sprawdź moją zapowiedź oraz eksperckie typy bukmacherskie na mecz Juventus – Manchester City.

Juventus – Manchester City – typy bukmacherskie

Juventus – Manchester City: Wygrana Juventusu

W trzeciej kolejce fazy grupowej Klubowych Mistrzostw Świata dojdzie do hitowego starcia pomiędzy Juventusem a Manchesterem City. Obie drużyny mają na swoim koncie komplet zwycięstw i po sześciu punktach, jednak to „Obywatele” potrzebują wygranej, by zagwarantować sobie pierwsze miejsce w grupie. Juventus pod wodzą Igora Tudora imponuje formą, nie przegrał od siedmiu spotkań, a w ostatnich meczach grupowych rozbił Wydad Casablanca 4:1 i Al Ain 5:0. Manchester City również prezentuje wysoką jakość, strzelając osiem goli i nie tracąc ani jednego w dwóch meczach, ale musi mierzyć się z presją i niekorzystną historią bezpośrednich starć. W pięciu ostatnich spotkaniach z Juventusem City nie wygrał ani razu – trzy razy przegrał, dwa razy zremisował, ostatnio w grudniu 2024 roku, gdy Juventus wygrał 2:0. Atutem włoskiej drużyny może być również większa świeżość i szeroka kadra, którą Tudor umiejętnie rotuje bez utraty jakości. Anglicy z kolei mogą odczuwać trudy sezonu, a ewentualne braki kadrowe w linii defensywnej mogą okazać się kluczowe w starciu z dobrze zorganizowaną ofensywą Juventusu. Spotkanie odbędzie się na neutralnym terenie w Orlando, ale mimo to włoska drużyna może czuć się pewnie – zyskując przewagę dzięki solidnej grze w obronie, wysokiej skuteczności oraz taktycznej elastyczności.

Propozycje typów bukmacherskich na Juventus – Manchester City

Juventus wygra wygra mecz @4.50

Poniżej 3,5 gola @1.39

Obie strzelą @1.75

Juventus – Manchester City- zapowiedź meczu

Forma Juventusu

Juventus znajduje się ostatnio w znakomitej formie. Drużyna z Turynu nie przegrała żadnego z ostatnich siedmiu spotkań we wszystkich rozgrywkach. Co więcej, w Klubowych Mistrzostwach Świata po dwóch meczach mają na koncie komplet punktów oraz imponujący bilans bramkowy 9:1, co czyni ich wyjątkowo groźnym przeciwnikiem w nadchodzących starciach.

Forma Manchester City

Manchester City również prezentuje bardzo dobrą formę. Podobnie jak Juventus, „Obywatele” wygrali oba dotychczasowe spotkania w Klubowych Mistrzostwach Świata, notując przy tym imponujący bilans bramkowy 8:0. Co więcej, w ostatnich 15 meczach ponieśli tylko jedną porażkę – 17 maja w finale Pucharu Anglii z Crystal Palace.

Gdzie oglądać mecz Juventus – Manchester City

Nadchodzące starcie Juventus – Manchester City obejrzysz na platformie DAZN.

Przewidywane składy na mecz Juventus – Manchester City

Juventusu: Di Gregorio – Kalulu, Savona, Kelly – Cambiaso, McKennie (c), Thuram, Costa – Yildiz, Kolo Muani, Conceicao.

Di Gregorio – Kalulu, Savona, Kelly – Cambiaso, McKennie (c), Thuram, Costa – Yildiz, Kolo Muani, Conceicao. Manchesteru: Ederson, Aït-Nouri, Ake, Stones, Lewis, Rodri, Foden, Reijnders, Cherki, Doku, Haaland

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie Juventus – Manchester City

Średnia bramek w ostatnich 5 meczach Juventusu wynosi 3,8

Średnia bramek w ostatnich 5 meczach Manchesteru City wynosi 3

Juventus wygrał ostatnie 3 mecze z Manchesterem City, ponadto nie przegrał z nimi od 5 spotkań

Typowanie wyniku meczu Juventus – Manchester City

Obie drużyny są w świetnej dyspozycji i maja komplet punktów po dwóch spotkaniach. Juventus jednak potrzebuję zaledwie remisu, by wygrać grupę ponieważ ma lepszy bilans bramkowy. City jeśli chcą wyjść z pierwszego miejsca potrzebują wygranej. Zapowiada się świetne widowisko, jednak biorąc pod uwagę ostatnie starcia bezpośrednie tych drużyn, kurs u legalnych bukmacherów na wygraną Juventusu jest bardzo kuszącą propozycją, w mojej opinii ze sporą szansa na powodzenie.

fot. Press Focus, Fabrizio Carabelli