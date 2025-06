RB Salzburg - Real Madryt. 27.06 - typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu RB Salzburg – Real Madryt

Rozgrywki: Klubowe Mistrzostwa Świata

Data i godzina: 27 czerwca, 3:00

Stadion: Lincoln Financial Field (Philadelphia)

Już o 3 w nocy z czwartku na piątek czeka nas decydujące starcie w grupie H Klubowych Mistrzostw Świata. RB Salzburg zmierzy się w nim z Realem Madryt o wygraną w grupie i o awans, gdyż w grze dalej jest trzecie Al-Hilal. Faworytem będzie drużyna Królewskich, ale wszystko może się zdarzyć. Sprawdź moją zapowiedź oraz analizę eksperckich typów bukmacherskich na spotkanie RB Salzburg – Real Madryt.

RB Salzburg – Real Madryt – typy bukmacherskie

RB Salzburg – Real Madryt: Real Madryt i więcej niż 2,5 bramki w meczu

W nocy z czwartku na piątek czeka nas interesujące spotkanie fazy grupowej Klubowych Mistrzostw Świata, w którym RB Salzburg podejmie Real Madryt. Obie drużyny dobrze rozpoczęły rywalizację, zdobywając po 4 punkty w dwóch pierwszych meczach, dzięki czemu zajmują czołowe miejsca w tabeli grupy. Jednak żadna z ekip nie może jeszcze być pewna awansu do kolejnej rundy, co dodatkowo podnosi stawkę tego spotkania i gwarantuje pełne zaangażowanie obu stron.

Salzburg prezentuje solidną formę, potrafi narzucić swój styl gry i wykazać się determinacją. Mimo to, aby pokonać hiszpańskiego giganta, gospodarze będą musieli podnieść jakość swojej gry i wykorzystać każdą okazję, bo Real Madryt to drużyna z ogromnym potencjałem ofensywnym i bogatym doświadczeniem na europejskiej scenie.

Real Madryt pod wodzą Xabiego Alonso pokazuje ofensywny i dynamiczny futbol, który przynosi efekty. W fazie ligowej Champions League pokonli 5:1 Salzburg, co jednoznacznie potwierdziło przewagę ówczesnych podopiecznych Ancelottiego, zarówno w taktyce, jak i skuteczności pod bramką rywala. Real nie tylko kontroluje grę, ale regularnie zdobywa przynajmniej dwie bramki w meczach, co świadczy o dobrej formie zespołu i potencjale ofensywnym.

Biorąc pod uwagę wyrównaną sytuację w grupie, wysoki poziom obu drużyn oraz dotychczasowe wyniki, można spodziewać się zaciętego i otwartego spotkania. Jednak mój typ to zwycięstwo Realu Madryt, które dodatkowo powinno przypieczętować ich pozycję faworyta do awansu.

Propozycje typów bukmacherskich na RB Salzburg – Real Madryt

Salzburg wygra wygra mecz @8.05

Remis @6.25

Real wygra mecz @1.30

RB Salzburg – Real Madryt- zapowiedź meczu

Forma Salzburga

W ostatnich pięciu meczach RB Salzburg prezentuje stabilną i stosunkowo dobrą formę. Drużyna wygrała trzy spotkania, m.in. imponującym zwycięstwem nad lokalnym rywalem, a także utrzymała remis w meczu z Al-Hilal. Jedyna porażka miała miejsce w starciu z Sturm Graz jednak zespół pokazał charakter i szybko odbudował pewność siebie. Salzburg wykazuje dużą skuteczność na własnym boisku, gdzie potrafi narzucić agresywny i ofensywny styl gry, co sprawia, że jest groźny nawet dla bardziej renomowanych ekip.

Forma Realu

Real Madryt w ostatnich pięciu meczach imponuje przede wszystkim skutecznością i solidnością w obronie. Królewscy odnieśli cztery zwycięstwa, w tym pamiętne i raz zremisowali również z Al-Hilal. Zespół wykazuje dużą efektywność w ofensywie, regularnie zdobywając co najmniej dwie bramki na mecz, co jest efektem dobrze funkcjonującego ataku i kreatywności w środku pola. Real zdaje się być bardzo dobrze przygotowany taktycznie, a forma całego zespołu pozwala wierzyć, że będą faworytem również w nadchodzącym spotkaniu.

Gdzie oglądać mecz RB Salzburg – Real Madryt

Nadchodzące starcie RB Salzburg – Real Madryt obejrzysz na platformie DAZN.

Przewidywane składy na mecz RB Salzburg – Real Madryt

Salzburg: Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Ramussen, Kratzig; Bidstrup, Diabate; Nene, Gloukh; Onisiwo, Baidoo

Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Ramussen, Kratzig; Bidstrup, Diabate; Nene, Gloukh; Onisiwo, Baidoo Real: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, F. Garcia; Guler, Tchouameni, Valverde; Rodrygo, Garcia, Vinicius Jr

Statystyki na typy bukmacherskie RB Salzburg – Real Madryt

Real nie przegrał od 5 meczów

Real wygrał oba bezpośrednie starcia z Salzburgiem w dotychczasowej karierze w roku 2019 i w styczniu 2025

Real strzelał minimum dwie bramki w 6 z ostatnich 7 meczów

Typowanie wyniku meczu RB Salzburg – Real Madryt

Real prezentuje wyraźnie lepszą formę i dysponuje silniejszą, bardziej doświadczoną kadrą, co potwierdzają ostatnie wyniki, w tym efektowne zwycięstwo 5:1 nad Salzburgiem w bezpośrednim starciu. Obie drużyny mają po 4 punkty i nadal nie są pewne awansu, co gwarantuje zaciętą, ofensywną walkę, a ich styl gry i dotychczasowa skuteczność sugerują, że padnie co najmniej trzy gole.

