Como z kolejnym transferem. To piłkarz, który zrobił furorę w starciach z Jagiellonią

Como 1907 to bardzo ciekawy projekt piłkarski we włoskiej Serie A. Choć do otwarcia letniego okienka transferowego pozostało jeszcze sporo czasu, to Włosi dokonali już kilku znaczących ruchów – mowa chociażby o pozyskaniu Martina Baturiny. Co więcej wkrótce zespół Cesca Fabregasa wzmocni inny talent, tym razem prosto z hiszpańskiej La Ligi.

Como wkrótce z nowym skrzydłowym

Jesus Rodríguez opuszcza Real Betis i przenosi się do włoskiego Como. Według informacji przekazanych przez niezawodnego Fabrizio Romano, młody skrzydłowy dołączy do beniaminka Serie A za kwotę 22,5 miliona euro plus bonusy, które mogą podnieść wartość całego transferu do imponujących 28 milionów euro. To największy zakup w historii klubu z północy Włoch i jasny sygnał, że Como nie zamierza być tylko epizodycznym uczestnikiem włoskiej elity. Tym bardziej, że nie tak dawno temu potwierdzono przecież transfer Martina Baturiny z Dinama.

Zawodnik ma przejść testy medyczne w przyszłym tygodniu, a porozumienie między Realem Betis a Como zostało już sfinalizowane. Włoski klub wyprzedził konkurencję z Anglii i Niemiec, co samo w sobie świadczy o rosnących ambicjach nowego właściciela klubu – grupy pod wodzą byłej gwiazdy Chelsea i reprezentanta Francji, Thierry’ego Henry’ego, która mocno inwestuje w rozwój projektu Como 1907.

Talent rodem z Sewilli

Jesus Rodríguez to zawodnik, który w Hiszpanii uchodzi za jedno z najciekawszych nazwisk młodego pokolenia. Urodzony w 2005 roku piłkarz jest wychowankiem akademii Realu Betis. Mimo młodego wieku zdążył już zadebiutować w pierwszym zespole i rozegrać pełen sezon na poziomie La Liga. Grał też w Lidze Konferencji, gdzie znakomicie pokazał się w meczach przeciwko Jagiellonii.

W kampanii 2024/25 wystąpił w aż 44 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 5 goli i notując 4 asysty. Jego dynamika, odwaga w grze jeden na jeden i świetne wyczucie przestrzeni sprawiają, że często porównywany jest do takich zawodników jak Bryan Gil czy Nico Williams.

Obecnie portal „Transfermarkt” wycenia Rodrígueza na 30 milionów euro, co pokazuje, że Como zdołało zakontraktować zawodnika o ogromnym potencjale, który może być kluczowym elementem w walce o utrzymanie i coś więcej. Dla wielu obserwatorów to zawodnik, który w perspektywie kilku lat może trafić do ścisłej czołówki europejskiego futbolu.

Nowy rozdział, nowe ambicje

Transfer Rodrígueza wpisuje się w szerszy kontekst budowy nowej tożsamości Como. Klub awansował do Serie A po ponad 20 latach i nie zamierza odgrywać jedynie roli tła. W ostatnich tygodniach działacze klubu prowadzili rozmowy z wieloma obiecującymi zawodnikami i planują dalsze wzmocnienia, głównie młodymi i perspektywicznymi piłkarzami.

Dla samego Jesusa to ogromna szansa. W Serie A może liczyć na regularną grę i rozwój pod okiem trenera, który ma za zadanie wykorzystać pełnię jego talentu. Co więcej, Como to projekt z potencjałem marketingowym i sportowym, który może stać się trampoliną do jeszcze większych klubów w przyszłości. Po dziesiątym miejscu w roli beniaminka jest apetyt na więcej. Drużynie udało się zatrzymać Fabregasa, na którego zakusy czynił Inter.

