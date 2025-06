Flamengo – Bayern Monachium – 29.06 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Flamengo – Bayern Monachium

Rozgrywki: Klubowe Mistrzostwa Świata

Data i godzina: 29 czerwca, 22:00

Stadion: Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Już w niedzielny wieczór , 29 czerwca o godzinie 22:00 czasu polskiego, oczy całego piłkarskiego świata zwrócone będą na Miami, gdzie Flamengo zmierzy się z Bayernem Monachium w meczu play-off Klubowych Mistrzostw Świata. To starcie zapowiada się bardzo interesująco, bowiem spotkają się dwa wielkie kluby, reprezentujące odmienne piłkarskie kultury, ale mające wspólny cel: awans do półfinału i walka o tytuł najlepszej drużyny globu. Jak skończy się mecz Flamengo – Bayern Monachium? Sprawdź moją zapowiedź oraz propozycję eksperckich typów bukmacherskich na mecz Flamengo – Bayern Monachium.

Flamengo – Bayern Monachium – typy bukmacherskie

Flamengo – Bayern Monachium: BTTS – obie drużyny strzelą

Flamengo przystępuje do tego spotkania w świetnej formie. Brazylijczycy są niepokonani od 11 meczów, notując w tym czasie 8 zwycięstw i 3 remisy. Ich styl gry to połączenie południowoamerykańskiego polotu z europejską dyscypliną, co jest zasługą trenera Filipe Luísa, byłego reprezentanta Brazylii, który z miejsca wprowadził do drużyny nową jakość. W fazie grupowej KMŚ Flamengo zaimponowało, pokonując Chelsea 3:1 i remisując z silnym LAFC. Kluczowymi postaciami zespołu są bramkarz Agustín Rossi, środkowy obrońca Léo Ortiz oraz ofensywni liderzy: Giorgian de Arrascaeta, Pedro i Bruno Henrique. To zgrana i waleczna drużyna, która nie boi się żadnego przeciwnika.

Z kolei Bayern Monachium, choć uchodzi za jednego z faworytów turnieju, przystępuje do tego spotkania z pewną dozą niepewności. Zespół Vincenta Kompany’ego rozgromił na inaugurację Auckland City 10:0, a następnie pokonał Boca Juniors 2:1. Jednak porażka 0:1 z Benficą w trzecim grupowym meczu odsłoniła problemy w defensywie i skuteczności. Niemcy mają w swoich szeregach klasowe nazwiska, Harry Kane, Michael Olise, Joshua Kimmich czy Thomas Müller to piłkarze, którzy potrafią rozstrzygnąć losy spotkania w jednej chwili. Olise zresztą został uznany za jednego z najlepszych zawodników fazy grupowej.

Propozycje typów bukmacherskich na Flamengo – Bayern Monachium

BTTS – obie strzelą @1.67

Wygrana Bayernu @1.75

powyżej 2,5 bramki @1.67

Flamengo – Bayern Monachium – zapowiedź meczu

Forma Flamengo

Flamengo zdaje sie być w znakomitej formie w ostatnim czasie. Drużyna z Rio de Janeiro jest niepokonana w ostatnich 11 spotkaniach, dodatkowo strzela bardzo dużo bramek. W grupie KMŚ byłą wstanie ograć Chelsea 3:1, co pokazuje, że jest wstanie rywalizować z czołowymi europejskimi markami.

Forma Bayernu

Bayern nadal można klasyfikować w gronie drużyn w dobrej formie. Co prawda podopieczni Kompanego przegrali ostatni mecz grupowy z Benficą 0:1, jednak wcześniej mieli serię 9 meczów bez porażki, oraz serię 19 meczów z rzędu ze strzeloną bramką. Bawarczyków nigdy nie należy lekceważyć.

Gdzie oglądać mecz Flamengo – Bayern Monachium

Nadchodzące starcie Flamengo – Bayern Monachium obejrzysz na platformie DAZN.

Przewidywane składy na mecz Flamengo – Bayern Monachium

Flamengo : Rossi – Varela, Ortiz, Pereira, Sandro – Pulgar, Jorginho – Araujo, de Arrascaeta, Gerson – Pedro

: Rossi – Varela, Ortiz, Pereira, Sandro – Pulgar, Jorginho – Araujo, de Arrascaeta, Gerson – Pedro Bayern: Neuer – Laimer, Tah, Upamecano, Guerreiro – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Coman – Kane

Statystyki na typy bukmacherskie Flamengo – Bayern Monachium

Flamengo ma serię 11 meczów bez porażki

Flamengo strzelało bramkę w każdym z ostatnich 14 meczów

Bayern strzelał bramki w 18 z 19 ostatnich meczów

Będzie to pierwsze oficjalne spotkanie tych drużyn

Typowanie wyniku meczu Flamengo – Bayern Monachium

Flamengo imponuje formą strzelecką, trafiali w każdym z ostatnich 11 meczów, a trio Pedro, de Arrascaeta i Bruno Henrique regularnie potrafi znaleźć drogę do siatki, także przeciwko rywalom z najwyższej półki, jak Chelsea. Z kolei Bayern, mimo potężnego potencjału ofensywnego (12 goli w 3 meczach grupowych), ma problemy w defensywie, które obnażyła Benfica. Brak stabilności w tyłach może być kluczowy przeciwko dynamicznemu Flamengo. Obie drużyny grają ofensywnie, z dużym zaangażowaniem w ataku, i mają zawodników potrafiących samodzielnie kreować sytuacje. Biorąc pod uwagę otwarty charakter spotkania, jego stawkę oraz styl gry obu zespołów, wszystko wskazuje na to, że padną bramki po obu stronach.

