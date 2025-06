Widzew Łódź o krok od pozyskania nowego obrońcy od… finalisty europejskiego pucharu

Nie przestają pojawiać się nowe informacje transferowe dotyczące Widzewa Łódź. Na radarze klubu z centralnej Polski jest mnóstwo zawodników i ruchy te są w dodatku szybko dopinane. Po efektownych wzmocnieniach ofensywy przyszła pora na blok obronny. Do Ekstraklasy trafi zawodnik z doświadczeniem w La Liga! W minionym sezonie jego ekipa rywalizowała w europejskich pucharach zarówno z Legią Warszawa jak i Jagiellonią Białystok.

Ofensywa transferowa Widzewa trwa w najlepsze

Widzew po przejęciu przez Roberta Dobrzyckiego przechodzi duże zmiany pod wieloma względami. Przede wszystkim zaczęła się gruntowna przebudowa kadry prowadzona przez dyrektora sportowego – Mindaugasa Nikoliciusia. Wielu zawodników opuściło już Łódź i to nawet tych dość znaczących jak rozchwytywany przez kluby Jakub Sypek, któremu nie przedłużono umowy i przeniósł się do Zagłębia Lubin. Jak otwarcie deklarowały najważniejsze osoby w Widzewie – klub ma zamiar do końca okienka transferowego pozyskać łącznie aż 12 zawodników. Mamy już większość.

Póki co największym hitem było pozyskanie za 1,5 mln euro z Korony Kielce Mariusza Fornalczyka. Równie ciekawym skrzydłowym może okazać się Samuel Akere z bułgarskiego Botewu Płowdiw, za którego też trzeba było zapłacić niemałą kwotę. Dodatkowo pod wodzą Żeljko Sopicia zagrają również piłkarze już doskonale w Polsce znani. Takimi przykładami są: najskuteczniejszy polski napastnik z GKS-u Katowice – Sebastian Bergier, Angel Baena z Wisły Kraków, bramkarz Maciej Kikolski oraz młodzieżowiec Pogoni Szczecin – Antoni Klukowski.

Kwestią dni ma być także oficjalne ogłoszenie Lindona Selahiego, a Dion Gallapeni został już zaprezentowany. Selahi to kluczowy pomocnik w mistrzowskiej drużynie chorwackiej Rijeki, a Gallapeni to młody lewy obrońca i świeżo upieczony reprezentant Kosowa. Według informacji hiszpańskiego portalu „Marca” w najbliższym czasie ma w Łodzi pojawić się jeszcze jeden gracz do wzmocnienia obrony. Za 600 tysięcy euro Widzew pozyska Ricardo Visusa z Realu Betis, jednak ostatnio grającego na wypożyczeniu w holenderskim Almere City. Real miał zastrzec sobie także 30% od kolejnego transferu.

Zgodnie z przekazem tego samego medium zawodnik miał także oferty pozostania w Hiszpanii oraz powrotu do Holandii, jednak to RTS był najkonkretniejszy w swoich poczynaniach i przekonał 24-latka do przenosin do Polski. O możliwości takiego ruchu Widzewa pisał także Piotr Koźmiński z portalu „Goal.pl” i według jego informacji kwota wykupu ma być niższa o 200 tysięcy euro oraz procent od kolejnego transferu będzie wynosić 10%, czyli o 20 mniej niż podawały hiszpańskie media. Tomasz Włodarczyk potwierdził, że Visis w tym tygodniu podpisze umowę.

Nowy zawodnik Widzewa w Hiszpanii furory nie zrobił

Ricardo Visus jest wychowankiem hiszpańskiego Realu Betis, jednak nigdy w nim większej kariery nie zrobił. Zagrał za to bardzo dużo spotkań w trzecioligowych rezerwach – w sumie aż 49. W pierwszej drużynie wystąpił w zaledwie czterech spotkaniach, w których uzbierał blisko 200 minut. Wszystkie z nich miały miejsce w sezonie 2023/24. Co ciekawe, raz zagrał w podstawowym składzie i było to… starcie z samym Realem Madryt. Zaliczył wtedy czyste konto, bowiem padł bezbramkowy remis.

Hiszpan minione rozgrywki spędził na wypożyczeniu w holenderskim Almere City. Tam z miejsca stał się podstawowym środkowym obrońcą. Łącznie w 24 spotkaniach przekroczył granicę 2000 tysięcy minut, strzelił jednego gola, jednak też raz przedwcześnie opuścił boisko z powodu zobaczenia czerwonej kartki. Visus nie pomógł swojej drużynie utrzymać się na poziomie Eredivisie, bowiem ta zajęła ostatnie miejsce w tabeli ze stratą aż 11 punktów do bezpiecznej strefy. Betis nie widzi go w swoich szeregach.

Fot. PressFocus