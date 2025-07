Hitowy transfer Puszczy. Czołowy strzelec Betclic 3. Ligi zagra w Niepołomicach

Wracająca do Betclic 1. Ligi po dwóch latach gry w PKO BP Ekstraklasie Puszcza Niepołomice dokonała pierwszego transferu zagranicznego piłkarza. „Żubry” zeszły dwa szczeble niżej i zakontraktowały zawodnika, dla którego ostatni sezon był najlepszy odkąd trafił do Polski. W minionych rozgrywkach Betclic 3. Ligi był jednym z najlepszych strzelców biorąc pod uwagę wszystkie cztery grupy.

Czołowy strzelec Betclic 3. Ligi wylądował w Puszczy

Spadek do niższej ligi najczęściej oznacza dla klubu rewolucję kadrową. Spośród trzech spadkowiczów z PKO BP Ekstraklasy liderem w tej kwestii jest Stal Mielec, z której odeszło aż 19 zawodników, z kolei 11 jak dotąd do niej trafiło. Śląsk Wrocław sprowadził zaś siedmiu nowych graczy, a do tej pory oficjalnie rozstał się z ośmioma. Trzeci ze spadkowiczów – ostatnia w minionych rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy Puszcza Niepołomice, która jako jedyna nie dobiła do progu 30 zdobytych punktów, pożegnała się zaś z 11 piłkarzami, a zakontraktowała ośmiu. „Żubry” dopiero teraz sprowadziły zagranicznego gracza, gdyż wcześniej sprowadzały samych Polaków i to w większości młodych.

Jest to jednak transfer wewnątrzkrajowy, gdyż nowym zawodnikiem Puszczy został Kosei Iwao, czyli czołowy strzelec ostatniego sezonu Betclic 3. Ligi. Z dorobkiem 21 bramek japoński napastnik został wicekrólem strzelców w grupie IV, biorąc zaś pod uwagę wszystkie cztery grupy zajął piąte miejsce. Z kolei wśród obcokrajowców 27-latek nie miał sobie równych, bowiem drugi najskuteczniejszy zawodnik z zagranicy miał 14 strzelonych goli (Konstantin Czernyj z Polonii Lidzbark Warmiński i Dmytro Yefimenko z Floty Świnoujście).

W Polsce gra od lat

Puszcza będzie czwartym polskim klubem w karierze japońskiego napastnika. Do naszego kraju trafił w 2020 roku i początkowo występował w czwartoligowej Ilance Rzepin. W sezonie 2020/21 otarł się z nią o promocję do III ligi, jednak drużyna z Rzepina rozgrywki IV ligi zakończyła z czterema punktami straty do premiowanego awansem pierwszego miejsca. Finalnie Iwao na wyższym szczeblu się znalazł i to od razu w II lidze, bowiem przed sezonem 2021/22 przeniósł się do Wigier Suwałki, z którymi zagrał w barażach o awans.

Podlasie opuścił już po roku, gdyż latem 2022 roku Wigry przez problemy finansowe wycofały się z rozgrywek II ligi. Wylądował na Podkarpaciu i występował tam przez trzy sezony – pierwsze 1,5 roku spędził w Stali Stalowa Wola, a drugie w Siarce Tarnobrzeg. Ze Stalą w sezonie 2022/23 wywalczył awans do II ligi, a w połowie okraszonego awansem tego klubu do I ligi sezonu 2023/24 ponownie zszedł szczebel niżej, bowiem wylądował w Siarce. Jego umowa obowiązywała do czerwca br., więc do Puszczy trafił na zasadzie wolnego transferu.

Iwao to drugi piłkarz, którego Puszcza tego lata „wyciągnęła” aż z czwartego szczebla rozgrywkowego. Drugim obok Japończyka jest 19-letni bramkarz Wiktor Kowal, który w poprzednim sezonie także grał w grupie IV Betclic 3. Ligi – dla Czarnych Połaniec. Jeśli zaś mowa o sześciu pozostałych letnich transferach Puszczy, jeden zawodnik sprowadzony został z klubu PKO BP Ekstraklasy, dwóch z drużyn Betclic 1. Ligi, a trzech z ekip Betclic 2. Ligi. 27-latek jest również trzecim transferem do „Żubrów” do linii ataku, a drugim na pozycję napastnika.

Oficjalny debiut Japończyka w koszulce „Żubrów” najpewniej nastąpi w niedzielę 20 lipca o godzinie 20:15, gdy domowym meczem 1. kolejki Betclic 1. Ligi z Ruchem Chorzów podopieczni Tomasza Tułacza zainaugurują swoje zmagania w sezonie 2025/26. Wcześniej spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy rozegra jeszcze cztery sparingi przygotowawcze, z czego trzy z klubami Betclic 1. Ligi – ŁKS-em Łódź, Wieczystą Kraków i Ruchem Chorzów. Ostatni tego lata mecz towarzyski Puszcza rozegra ze Stalą Stalowa Wola, a więc byłym klubem Iwao.

