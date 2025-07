PSV o krok od transferu mistrza Niemiec

PSV Eindhoven w ramach letniego okienka transferowego straciło czołowego zawodnika i numer jeden w bramce − Walter Benitez na zasadzie wolnego transferu trafił do Crystal Palace. I choć Holendrzy pozyskali już nowego golkipera, to kierownictwo sportowe klubu z Eindhoven postanowiło zakontraktować jeszcze jednego zawodnika na tę pozycję.

PSV nowym pracodawcą mistrza Niemiec

Matej Kovar, 25-letni czeski bramkarz występujący dotychczas w Bayerze Leverkusen, jest o krok od transferu do PSV Eindhoven. Jak donosi m.in. „Kicker”, kluby osiągnęły pełne porozumienie w sprawie warunków transakcji – PSV zapłaci za zawodnika pięć milionów euro plus dwa miliony euro w bonusach. W umowie znajdzie się również klauzula odsprzedaży, co zapewni Bayerowi udział w potencjalnym przyszłym transferze bramkarza.

Dla Kovara to koniec dwuletniej przygody w Niemczech, gdzie nie udało mu się przebić do wyjściowego składu Leverkusen. Po transferze z Manchesteru United w 2023 roku – za podobną kwotę, jaką obecnie uzgodniono z PSV – Czech miał być jednym z kandydatów do objęcia pozycji numer 1, jednak szybko został zepchnięty na dalszy plan. Leverkusen od początku tego lata ma już skompletowaną obsadę bramki – nowym numerem jeden został doświadczony Holender Mark Flekken sprowadzony z Brentford. Do tego dochodzą kapitan zespołu Lukas Hradecky oraz Niklas Lomb, którzy zapełniają kolejne miejsca w hierarchii bramkarzy.

Nowy numer jeden w PSV

W związku z tym jasne było, że Matej Kovar nie ma już przyszłości w Bayerze. Klub nie znajdował się też w korzystnej pozycji negocjacyjnej – wszystkie miejsca w kadrze były już obsadzone, a zawodnik wyraźnie sygnalizował chęć zmiany otoczenia, by grać regularnie. Z tego względu transfer do PSV wydaje się być logicznym i korzystnym rozwiązaniem dla wszystkich stron.

Dla samego zawodnika jest to szansa, by wreszcie pełnić rolę pierwszego bramkarza w poważnym europejskim klubie. PSV Eindhoven, obecni mistrzowie Holandii, potrzebowali nowego numeru jeden – wcześniej rozważali sprowadzenie Daniela Peretza z Bayernu, ale finalizacja umowy z Kovarem przesądza, że ten ruch nie dojdzie do skutku. Kovar ma pełnić w Holandii kluczową rolę i rozwijać się pod wodzą Petera Bosza – trenera preferującego grę od tyłu, w której bramkarz aktywnie uczestniczy w rozegraniu.

To szczególnie istotne, ponieważ właśnie gra nogami uznawana jest za jeden z największych atutów Czecha. Choć nadal musi popracować nad lepszą oceną ryzyka w trudnych sytuacjach, to jego profil dobrze pasuje do systemu taktycznego PSV. Dla Mateja to także szansa na umocnienie pozycji w reprezentacji Czech, gdzie rywalizacja o miejsce między słupkami wciąż jest otwarta. Zagrał tam 13 spotkań. Co prawda to on jest „jedynką” od roku i gra tam non stop, ale lepiej byłoby jednak regularnie w klubie grać.

Matej Kovar za dużo w Niemczech nie pograł

Matej Kovar jest wychowankiem 1. FC Slovacko, skąd w 2018 roku trafił do akademii Manchesteru United. Choć nie zadebiutował w pierwszym zespole „Czerwonych Diabłów”, występował regularnie w drużynach młodzieżowych oraz był wypożyczany – m.in. do Swindon Town i Burton Albion. Największy rozwój nastąpił w sezonie 2022/23, gdy trafił do Sparty Praga. W barwach czeskiego klubu rozegrał 32 spotkania ligowe, zdobywając mistrzostwo kraju.

Dzięki świetnym występom trafił do Bayeru, gdzie jednak nie przebił się do składu – w ciągu dwóch lat zanotował w sumie 32 występy. Szczególnie dużo mógł sobie pograć w sezonie 2023/24. „Aptekarze” doszli do finału Ligi Europy, a on wystąpił 12 razy, łącznie z finałem. W sezonie 2024/25 Xabi Alonso stosował z kolei rotację w Champions League, więc Kovar wystąpił przeciwko Interowi czy Atletico, ale zawalił pierwszy ćwierćfinał z Bayernem, wpuszczając „babola” na 0:2. Alonso był wtedy krytykowany, że nie powinien tak rotować bramkarzami.

