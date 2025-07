Mainz stawia na Polaka! Wkrótce debiut w Bundeslidze?

FSV Mainz 05 słynie z faktu ostrożnego, ale jednocześnie wzorowego zarządzania składem, bez wydawania kroci na transfery. W dużej mierze klub planuje ruchy rozmyślnie z głową, bardzo często stawiając na młodzież z akademii i pozostałych zespołów. Nie inaczej jest teraz, jako że wkrótce szansę powinien otrzymać kolejny polski piłkarz, a mianowicie Kacper Potulski.

Mainz z nowym kontraktem dla Polaka

W polskim futbolu nie brakuje nadziei na lepsze jutro, ale niewielu młodych zawodników może pochwalić się tak konsekwentnym i dobrze prowadzonym rozwojem jak Kacper Potulski. 17-letni obrońca, który dwa lata temu przeniósł się z Legii Warszawa do FSV Mainz 05, właśnie znalazł się w centrum ważnych decyzji dotyczących jego przyszłości. O kontrakcie Potulskiego z Mainz poinformował sam Fabrizio Romano. Mainz i Potulski uzgodnili warunki nowego kontraktu, który ma obowiązywać do czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o rok.

Dla klubu z Moguncji to wyraz dużego zaufania, ale też świadoma inwestycja w rozwój młodego zawodnika, który w wewnętrznych ocenach sztabu szkoleniowego uchodzi za jeden z najciekawszych talentów w strukturach akademii. Potulski nie tylko imponuje dojrzałością taktyczną, ale również dyscypliną, spokojem w rozegraniu i fizycznością – cechami, które mogą okazać się kluczowe dla nowoczesnego środkowego obrońcy. Ma 1,95 cm wzrostu i dlatego w U17 i U19 strzelał sporo goli – cztery dwa sezony temu i cztery w zeszłym.

Stabilny rozwój zamiast błysków

Potulski nie trafił na nagłówki gazet przez jeden efektowny mecz czy viralowy moment w mediach społecznościowych. Jego droga to przykład cierpliwego, przemyślanego rozwoju, który dziś wydaje się coraz rzadziej spotykany w świecie zdominowanym przez szybkie kariery i jeszcze szybsze upadki. Od momentu przyjazdu do Niemiec regularnie występował w drużynach juniorskich Mainz, a w sezonie 2024/25 zaliczył cztery występy w rezerwach, grających w silnej Regionallidze Suedwest.

Tegoroczne przygotowania do sezonu 2025/26 spędza już z pierwszym zespołem, co stanowi istotny krok w jego rozwoju. Zaufanie sztabu szkoleniowego, kierowanego przez trenera Bo Henriksena to nie tylko efekt braku alternatyw, ale rzeczywista ocena potencjału młodego Polaka. Choć na oficjalny debiut w Bundeslidze wciąż czeka, wszystko wskazuje na to, że moment ten może nadejść szybciej, niż się wydaje. Może się już pochwalić występami w meczach towarzyskich. W styczniu, w trakcie przerwy zimowej, zagrał przeciwko Eintrachtowi Frankfurt. 5 lipca zagrał też 45 minut w sparingu z Ingelheim.

Nadzieja dla reprezentacji?

Warto podkreślić, że Potulski dojrzewa w środowisku, które również znajduje się na fali wznoszącej. Mainz zakończyło sezon 2024/25 na szóstym miejscu w Bundeslidze, co oznacza nie tylko powrót do europejskich pucharów, ale również konkretne wyzwania kadrowe. Klub zagra w eliminacjach do Ligi Konferencji, co przy napiętym kalendarzu i rotacji może otworzyć drzwi dla młodych zawodników. Zarząd nie ukrywa, że stawia na rozwój piłkarzy wewnątrz klubu. Nowy kontrakt dla Polaka, choć jest uważany za formalność, jest również sygnałem i nadzieją dla reszty akademii.

Choć Kacper Potulski nie zadebiutował jeszcze w pierwszej drużynie Mainz, to już dziś mówi się o nim w kontekście przyszłości reprezentacji Polski. W czasach, gdy defensywa „Biało-Czerwonych” potrzebuje świeżego pokolenia zawodników zdolnych do rywalizacji na najwyższym poziomie, jego profil – silny, nowoczesny, dobrze wyszkolony technicznie stoper z doświadczeniem w niemieckim systemie szkolenia – wydaje się idealnie wpisywać w potrzeby kadry. Na razie zalicza etapy juniorskie – dziewięć meczów dla Polski U16, 18 spotkań w U17 i 11 w U19.

Oczywiście droga do seniorskiej reprezentacji jest długa, a sam Potulski ma jeszcze wiele do udowodnienia. To nazwisko warto zapamiętać. Jeśli zdrowie dopisze, a rozwój będzie przebiegał zgodnie z planem, już niedługo może być jednym z filarów zarówno Mainz, jak i reprezentacji Polski. Obecnie Kacper reprezentuje Polskę U19, zaś wcześniej miał okazję wraz z kolegami reprezentować Polskę na EURO U17 w 2024 roku.

Fot. PressFocus