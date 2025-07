Pogoń Grodzisk Mazowiecki ponownie stawia na młodych. Tym razem z Legii

Pogoń Grodzisk Mazowiecki jest prawdopodobnie w trakcie najlepszego momentu w historii. Po awansie do drugiej ligi, nadszedł od razu czas na promocję do Betclic 1. Ligi. Niespodziewany duży progres to też nowe możliwości i właśnie to daje współpraca z Legią Warszawa. Jednego dnia klub ogłosił aż 10 ważnych informacji, z czego aż pięć dotyczyło relacji z warszawskim gigantem.

Realia grodziskiego klubu

Pogoń Grodzisk Mazowiecki po sensacyjnym roku na poziomie Betclic 2. Ligi, jako beniaminek wywalczyła awans do pierwszej ligi po raz pierwszy w historii. Były to rozgrywki pełne wielu emocji – zarówno tych dobrych, jak i złych. Runda jesienna bez porażki i sensacyjne pierwsze miejsce – to był wielki sukces. Sytuacja zmieniła się co nieco wiosną. Słabiutka forma Wieczystej Kraków sprawiła, że Pogoń mogła kilka razy się potknąć (aż sześć porażek) bez konsekwencji. Na koniec doszło do tarć w szatni. Za awanturę w Krakowie zawieszony dyscyplinarnie został Marcin Sasal. Nie miał już w klubie przyszłości.

Drużyna spod Warszawy na ostatnich osiem kolejek wygrała tylko raz, ale awansowała kosztem Wieczystej Kraków, która była jeszcze gorsza. Po sezonie Pogoń Grodzisk podpisała umowę z Legią Warszawa. Na jej mocy najbardziej utytułowany klub w Polsce będzie wypożyczał piłkarzy i pomagał na wielu płaszczyznach lokalnej drużynie, która niewątpliwie jest w trakcie najlepszego momentu w swojej historii. Ogrywanie młodych zawodników warszawiakom ma pomóc w miarę bezboleśnie przejść beniaminkowi w adaptacji do nowej, pierwszoligowej rzeczywistości.

Jest to dla Legii ważne, bo swoje rezerwy ma na poziomie Betclic 3. Ligi i nie może wywalczyć awansu do ligi centralnej, dlatego dużo lepiej jest jej wypożyczać tych najzdolniejszych piłkarzy aż o dwie ligi wyżej. To właśnie nastąpiło.

Warszawska młodzież przejdzie chrzest bojowy

Pogoń Grodzisk Mazowiecki sezonu 2025/26 to zupełnie nowy zespół. Wiele było odejść istotnych zawodników: Nikodema Niskiego, Jakuba Apolinarskiego czy Kamila Odolaka. To są absolutne filary. Pogoń straciła oba wahadła, które „robiły robotę”. Głównym motorem napędowym był Apolinarski, któy zaliczył kilkanaście asyst (!). Każdy z nich pozostanie minimum na poziomie pierwszoligowym – Niski wylądował z kolei w ekstraklasowej Koronie Kielce, która od niedawna jest w prywatnych rękach Łukasza Maciejczyka, czyli świętokrzyskiego magnata branży tytoniowej.

Pora więc załatać powstałe braki. Jednego dnia Pogoń Grodzisk Mazowiecki ogłosiła przybycie aż ośmiu zawodników, z czego piątka to należący do Legii młodzi piłkarze. Jeśli chodzi o nich, Pogoń zdecydowała się na:

Jakuba Adkonisa, roczne wypożyczenie

Oliwiera Olewińskiego, roczne wypożyczenie

Jakuba Jędrasika, transfer definitywny na rok

Mateusza Szczepaniaka, roczne wypożyczenie (do niedawna najmłodszy strzelec gola w Lidze Konferencji)

Stanisława Gierobę, roczne wypożyczenie

Poza nimi, ogłoszono pozyskanie testowanego wcześniej 41-letniego Pawła Kieszka, nastoletniego piłkarza Lechii Tomaszów Mazowiecki czyli Jana Krupę, a także na zasadzie transferu definitywnego Jakuba Konstantyna z Korony Kielce. Przedłużono też umowę z Damianem Jaroniem do czerwca 2026 roku i ogłoszono pozyskanie nowego trenera bramkarza Michała Kubiaka. Wcześniej klub pozyskał choćby: Karola Kargulewicza, Rafała Adamskiego, Oliviera Wyparta oraz Jakuba Staniszewskiego.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki swoje pierwsze spotkanie rozegra z klubem, który równie mocno stawia na młodzież – Stalą Rzeszów. Na mecz ten wyprzedzano wszystkie bilety. Transmisja na stronie „TVP Sport” 19 lipca o godzinie 14:30.

Fot. PressFocus