Wychowanek odszedł z Newcastle United. Zostaje w Premier League

Sean Longstaff opuszcza Newcastle United po wielu latach spędzonych w klubie z St. James’ Park. Wychowanek „Srok” będzie kontynuować swoją karierę na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Anglii. Dołączył bowiem do beniaminka Premier League. To ważny ruch w letnim oknie transferowym nie tylko dla samego zawodnika.

Sean Longstaff odchodzi z Newcastle

Sean Longstaff po 19 latach postanowił przeciąć pępowinę z klubem, w którym się wychował i rozpoczął swoją profesjonalną karierę. Pochodzący z Newcastle upon Tyne pomocnik zdecydował się odejść z miejscowych „Srok”, z którymi był związany od 9. roku życia. Mimo rozstania nie opuszcza Premier League i pozostaje w Anglii, co pokazuje, że nadal jest cenionym zawodnikiem na najwyższym poziomie.

Longstaff oficjalnie poinformował, że od nadchodzącego sezonu będzie grał w barwach Leeds United, które po dwóch sezonach przerwy wróciło do Premier League. Anglik podpisał z „Pawiami” długoterminowy kontrakt, ważny do 30 czerwca 2029 roku, co świadczy o tym, że klub widzi w nim ważnego zawodnika na przyszłość. Transfer wart jest ok. 14 milionów euro, a do tej kwoty dojdzie jeszcze pakiet bonusów w wysokości ok. 3,5 miliona euro, które będą wypłacane w zależności od wyników i spełnienia określonych celów sportowych.

Sean Longstaff jest kolejnym wzmocnieniem Leeds United w obecnym okienku transferowym. Tego lata szeregi klubu z Elland Road zasilili już tacy zawodnicy, jak Jaka Bijol, Gabriel Gudmundsson, Sebastiaan Bornauw czy Lukas Nmecha. Wszystko to pokazuje, że Leeds poważnie podchodzi do rywalizacji w Premier League i chce utrzymać się w elicie angielskiej piłki.

Wychowanek znów odchodzi

Sean Longstaff całe swoje dotychczasowe życie piłkarskie związany był z Newcastle United. To właśnie tam zadebiutował w Premier League w sezonie 2018/19. Chociaż zaliczył krótkie wypożyczenia do szkockiego Kilmarnock FC oraz trzecioligowego wówczas Blackpool, to właśnie na St. James’ Park rozwinął skrzydła i stał się zawodnikiem pierwszej drużyny. Przez długi czas był ulubieńcem trenera Eddie’ego Howe’a, który widział w nim kluczowego gracza środka pola.

Jednak w ostatnim sezonie rola Longstaffa w zespole znacząco się zmniejszyła. Anglik spędził na boisku ok. 1200 minut i choć łącznie wystąpił w 32 meczach, to często zaczynał je na ławce rezerwowych. To prawdopodobnie wpłynęło na jego decyzję o poszukiwaniu nowego klubu, nawet kosztem rezygnacji z gry w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów.

Bilans Seana Longstaffa w barwach Newcastle to 214 meczów, 16 bramek oraz 11 asyst, co świadczy o jego solidnym wkładzie w drużynę. W ostatnim sezonie miał też okazję świętować sukces – zdobycie Pucharu Ligi Angielskiej, gdzie Newcastle pokonało w finale Liverpool 2:1, co było dużą sensacją.

Co ciekawe, Sean Longstaff jest drugim w ciągu ostatniego roku grającym na pozycji środkowego pomocnika wychowankiem Newcastle, który rozstał się ze „Srokami”. Rok temu zespół St. James’ Park opuścił Elliot Anderson, który przeniósł się do Nottingham Forest.

fot. PressFocus