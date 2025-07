Polak z wielkim wyróżnieniem! Sprawdzi się na tle gigantów

Historia Polaków w Liverpoolu mówi głównie o bramkarzach. Na myśl od razu przychodzi Jerzy Dudek i jego legendarny występ w finale Ligi Mistrzów w Stambule, w którym zapewnił swojej drużynie najcenniejszy puchar w piłce klubowej. Kilka lat w akademii „The Reds” spędził także Kamil Grabara, jednak nigdy nie doczekał się debiutu. Być może większą karierę na Anfield zrobi inny Polak, który zostanie zabrany na azjatyckie tournee.

Polak z wielką szansą

2005 rok, Stambuł. Najlepszy finał LM w historii? Wielu powie, że tak. To tam miał miejsce najsłynniejszy występ polskiego bramkarza. W finale Ligi Mistrzów Liverpool mierzył się z Milanem. Do przerwy 3:0 prowadzili Włosi, jednak finalnie po 120 minutach spotkanie zakończyło się remisem 3:3, co oznaczało konieczność rozegrania serii rzutów karnych. Tam świetnymi interwencjami popisał się Jerzy Dudek, co przeszło do historii pod nazwą „Dudek dance”. W końcowym rezultacie dało to angielskiemu zespołowi triumf w tych elitarnych rozgrywkach. Łącznie Polak dla „The Reds” rozegrał aż 186 meczów.

W dalszych latach już nigdy żaden bramkarz znad Wisły nie miał nawet okazji zadebiutować w tym legendarnym klubie. Najbliżej tego mógł być Kamil Grabara, jednak po grze w drugim zespole czy wypożyczeniach choćby do Huddersfield został definitywnie sprzedany. W akademii Liverpoolu miał okazję także przebywać Jakub Ojrzyński, a obecnie pod jej opieką są Fabian Mrozek i Kornel Miściur. To właśnie ten drugi został szczególnie wyróżniony przez Arne Slota.

Trener mistrzów Anglii ogłosił kadrę na najbliższe przedsezonowe tournee po Azji. Liverpool ma odwiedzić Japonię oraz Hong Kong. Jednym z bramkarzy, który został wybrany do pojechania razem z drużyną jest właśnie Kornel Miściur. 18-letni Polak na swojej pozycji będzie rywalizował z Allisonem Beckerem, Giorgim Mamardaszwilim, Arminem Pecsim i Freddie’em Woodmanem.

Kornel Miściur w drużynach młodzieżowych obecnie najlepszego klubu w Anglii występuje od 2023 roku, kiedy przeniósł się tam z Hull City. Łącznie przez ten czas na różnych poziomach rozgrywkowych zaliczył 44 występy i zachował pięć czystych kont. Co ciekawe, Polak ma również angielski paszport. W październiku minionego roku podpisał z klubem pierwszy w pełni profesjonalny kontrakt. Również w poprzednim sezonie był nawet zgłoszony do kadry na Ligę Mistrzów, jednak nie miał okazji przynajmniej usiąść na ławce rezerwowych podczas któregoś ze spotkań.

Miściur w tym roku w marcu wystąpił w meczu polskiej młodzieżówki. Zespół U18 trenera Łukasza Sosina pokonał Szkocję 4:1, a on rozegrał tam pełne 90 minut. To pozostaje na razie jego jedyny mecz w polskich barwach. Wystąpił w jednej ekipie obok będącego na ustach całej Polski Brighta Ede, po którego zgłosiła się Chelsea, Krzysztofa Fałowskiego z ŁKS-u Łódź czy Michaela Izunwanne wychowującego się także piłkarsko za granicą – w Austrii.

Pełna kadra Liverpoolu na azjatyckie tournee

Bramkarze: Alisson Becker, Giorgi Mamardaszwili, Armin Pecsi, Freddie Woodman, Kornel Miściur

Obrońcy: Joe Gomez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Kostas Tsimikas, Andy Robertson, Mílos Kerkez, Jérémy Frimpong, Conor Bradley, Curtis Stephenson

Pomocnicy: Wataru Endō, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Harvey Elliott, Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Tyler Morton, Trey Nyoni

Napastnicy: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Luis Díaz, Darwin Núñez, Ben Doak, Rio Ngumoha