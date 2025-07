Lech poznał potencjalnych rywali w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów! Może zagrać z uczestnikiem fazy ligowej

Lech Poznań poznał potencjalnego przeciwnika w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. W przypadku wyeliminowania w II rundzie islandzkiego Breidabliku „Kolejorza” czeka nie byle rywalizacja, bowiem zespół Nielsa Frederiksena zmierzy się z uczestnikiem fazy ligowej ostatniej edycji Champions Leauge. Taki scenariusz można zakładać w ciemno, gdyż potencjalny rywal mistrza Polski do pokonania w II rundzie ma ekipę z Gibraltaru.

Lech wie, z kim może zagrać w III rundzie eliminacji LM

Dzień przed rozpoczęciem II rundy eliminacji Ligi Mistrzów w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie potencjalnych par III rundy kwalifikacji. Do losowania tej rundy kwalifikacji Lech Poznań przystępował już jako nierozstawieni, w przeciwieństwie do losowania poprzedniej rundy. Nieco ponad trzy godziny przed ceremonią grono potencjalnych rywali „Kolejorza” zawęziło się do zestawu:

FC Kopenhaga (Dania) / FC Drita (Kosowo)

Crvena Zvezda (Serbia) / Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Slovan Bratysława (Słowacja) / Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina)

Teoretycznie więc mistrzowie Polski w przypadku awansu zmierzyliby się z FC Kopenhagą, Crveną Zvezdą i Slovanem Bratysława, bowiem ekipy te są zdecydowanym faworytem w swoich parach. Szczególnie, że mistrzowie Serbii oraz Słowacji w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów dotarli do fazy ligowej, a ekipa z Belgradu zdołała nawet rozbić na słynnej „Marakanie” 5:1 ówczesnego wicemistrza Niemiec – Stuttgart.

I to właśnie Crvena Zvezda może zmierzyć się z Lechem Poznań w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz „Kolejorz” rozegra u siebie 5 lub 6 sierpnia. Wyjazdowy rewanż odbędzie się zaś we wtorek 12 sierpnia. Data ta jest już znana, bowiem na środę 13 sierpnia zaplanowany jest mecz o Superpuchar Europy, wobec czego inne mecze spod szyldu UEFA nie będą się toczyć. W ciemno można zakładać, że poznaniaków czeka wycieczka do Belgradu, gdyż na drodze Crvenej stoi „tylko” ekipa z Gibraltatu.

Dla Lecha będzie to pierwsza w historii rywalizacja z serbskim klubem. Crvena Zvezda zaś w przeszłości dwukrotnie rywalizowała z polskimi drużynami. W 1973 roku ówcześni mistrzowie Jugosławii wyeliminowali w I rundzie Pucharu Europy mistrza Polski, którym była Stal Mielec. Kolejna potyczka z tą ekipą polski klub czekała 34 lata później. W 2007 roku Crvena pokonała w dwumeczu I rundy Pucharu UEFA Groclin Dyskobolię Grodzisk Wielkopolskim 2:0 (1:0, 1:0), dzięki czemu awansowała do fazy grupowej tych rozgrywek.

Tak jak Crvena Zvezda z racji na swojego przeciwnika może już myśleć o III rundzie eliminacji, tak przed dwumeczem z Breidablik w obozie Lecha mogą pojawiać się małe wątpliwości. „Kolejorz” wszedł bowiem w sezon najgorzej od 19 lat, bowiem wtedy po raz ostatni poznaniacy przegrali dwa pierwsze mecze. To także pierwszy przypadek od 17 lat, by mistrz Polski poniósł dwie porażki w dwóch pierwszych meczach w sezonie. Wystarczy jednak wyeliminowanie mistrza Islandii, by poznaniacy zapewnili już sobie udział min. w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Pierwszy mecz z Breidablik piłkarze Nielsa Frederiksena rozegrają u siebie we wtorek 22 lipca o godzinie 20:30. Rewanż w Kópavogur odbędzie się zaś osiem dni później o tej samej porze czasu polskiego.