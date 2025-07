Bologna ponownie zwerbowała pomocnika. Tym razem wykup ma być obowiązkowy

Bologna w minionym sezonie po raz pierwszy od 51 lat dorzuciła do klubowej gabloty trofeum. Drużyna Łukasza Skorupskiego (na jesieni grał też Kacper Urbański) wygrała rozgrywki Pucharu Włoch, pokonując w finale AC Milan 1:0 po bramce Dana Ndoye’a. Zapewniło to tym samym udział w Lidze Europy 2025/26 w fazie ligowej. W związku z tym, „Rossoblu” postanowili zadbać o jakość swojego składu i kolejny raz dodać włoskiego sznytu.

Bologna z Pobegą na pokładzie – ponownie

Do tej pory w regionie Emilia Romania podpisano umowy z Ciro Immobile, Federico Bernardeschim i Martinem Vitikiem. Kolejne wzmocnienie składu to… ponownie piłkarz włoski, do tego z dużym doświadczeniem w Serie. Tommaso Pobega wraca tam, gdzie był już – jak by powiedział ś.p. Zbigniew Wodecki. Pomocnik wychowany piłkarsko w Milanie już w ubiegłym sezonie grał bowiem w barwach „Rossoblu” i zdobył Puchar Włoch. Jak na złość – w starciu z klubem jego życia.

W piłce nożnej jednak nie ma sentymentów i mimo brakującego od kilkunastu miesięcy „włoskiego serca” w zespole z Mediolanu (mała liczba Włochów, a co dopiero jakościowych) – Milan za pośrednictwem pracującej tam „grupy roboczej” jak pejoratywnie określa się głównodowodzących w klubie postanowił się definitywnie pozbyć zawodnika.

Bologna przedstawiła w dość osobliwy sposób swój „nowy” nabytek. Pobega wziął do ręki smartfona, z którego usunął grafikę ze swoim zdjęciem. Po sezonie bowiem, klub oficjalnie go pożegnał. Teraz zagra w klubie z powrotem. Wykup pod pewnymi zapisami ma być obowiązkowy, a Milan pożegnał piłkarza sugerując niejako, że warunki do wykupu nie są zbyt trudne do spełnienia. Tym razem ma to być kwota ok. 8-9 milionów euro, a nie 12 tak jak sezon wcześniej.

Doświadczony Włoch zawsze się przyda

Tommaso Pobega ma 26 lat. Profilem jest on bardzo zbliżony do Davide Frattesiego czy Scotta McTominaya. Lubi on zapuszczać się w pole karne z drugiej linii i ma dobrą skuteczność strzelecką. Gorzej jest u niego z techniką, która bywała wśród kibiców Milanu przedmiotem do żartów. Pomocnik w Serie A zagrał już 104 spotkania, w których 14-krotnie trafił do siatki rywali. Ma on też na koncie 17 występów w Lidze Mistrzów. W koszulce Milanu wystąpił 43 razy. Poza wyżej wymienionymi klubami, w Serie A grał także w Torino i Spezii.

