Przychodził do Wieczystej jako król strzelców. Po jednej rundzie został skreślony

Ostatniej zimy występująca jeszcze w Betclic 2. Lidze Wieczysta Kraków sprowadziła zawodnika, który dopiero co został królem strzelców. To miał być hit transferowy. Z nowym pracodawcą związał się półtorarocznym kontraktem z opcją przedłużenia o 12 miesięcy, jednak beniaminek Betclic 1. Ligi zrezygnował z niego już po jednej rundzie. Dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu, a teraz według mediów jego umowa została rozwiązana.

Wieczysta skreśliła króla strzelców

W sezonie 2024 szwedzkiej Superrettan, czyli drugiej lidze, aż trzech zawodników sięgnęło po koronę króla strzelców. Po 14 bramek zdobyli Kalle Holmberg z Orebro, Assad Al Hamlawi z Oddevold i Dijan Vukojević z Degerfors. Dwóch z nich doskonale znamy. Choć ostatni jako jedyny z tego grona świętował ze swoim klubem awans do ekstraklasy, od nowego roku nie występował w Allsvenskan. Krótko po zakończeniu rozgrywek Vukojević przeniósł się do Wieczystej Kraków. Podpisał półtoraroczny kontrakt z opcją przedłużenia o 12 miesięcy. To był duży transfer.

Zresztą, spośród trójki najlepszych strzelców poprzedniego sezonu Superrettan nie tylko Vukojević zimą zamienił Szwecję na Polskę, bowiem 2,5-letni kontrakt z walczącym o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie Śląska Wrocław podpisał Al Hamlawi. Zarówno jeden jak i drugi swoją przygodę z Polską zakończyli fatalnie, na jednej rundzie. Al Hamlawi wymusił odejście z klubu i finalnie skończył w rumuńskiej Universitatei Craiova, która miała zapłacić za niego 950 tysięcy euro. W gorszym położeniu znalazła się Wieczysta, która na Vukojeviciu nic nie zarobi.

Tuż przed startem rozgrywek Betclic 1. Ligi debiutująca na tym poziomie Wieczysta zakomunikowała, że m.in. 29-letni napastnik dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Po kilku dniach szwedzkie media poinformowały jednak, że obowiązujący przez jeszcze min. rok kontrakt Vukojevicia został rozwiązany. Według „Nerikes Allehanda” Vukojević był bliski powrotu do Degerfors, w którym występował przez trzy ostatnie przed transferem do Wieczystej sezony, ale finalnie negocjacje miały zakończyć się fiaskiem.

Niewypał transferowy krakowian

Dorobek byłego piłkarza m.in. Spartaka Trnawa w żółto-czarnej koszulce zamknął się na dziesięciu występach, w których strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę. Jedną z bramek zdobył już po sześciu minutach debiutu, jednak musiał na niego poczekać niemal miesiąc. W klubie miało jednak panować duże rozczarowanie co do formy, którą prezentował, wobec czego Vukojević został „zesłany” do czwartoligowych rezerw. Kiedy już zasłużył na powrót do pierwszego zespołu, wystąpił w 10 z pozostałych 13 meczów, które Wieczysta rozegrała w pozostałej części sezonu.

Jednak zaledwie pięć razy znalazł się w wyjściowej jedenastce, a ani jednego występu nie zaliczył w pełnym wymiarze czasowym. Po powrocie do pierwszego zespołu na boisku spędził raptem 38% możliwego czasu. Ostatni występ dla Wieczystej zaliczył w finałowej kolejce sezonu zasadniczego Betclic 2. Ligi (1:2 u siebie vs Rekord Bielsko-Biała), kiedy to już wiadomo było, że krakowianie z trzeciego miejsca przystąpi do baraży o awans. Te zakończyły się powodzeniem, ale Vukojević swojej cegiełki nie dołożył, bowiem w obu meczach był poza kadrą.

Co dużo istotniejsze – poza kadrą znalazł również przy okazji wyjazdowego meczu ze Śląskiem Wrocław (1:1), który dla Wieczystej był debiutem na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Wtedy Vukojević miał jeszcze status zawodnika z wolną ręką na znalezienie sobie nowego pracodawcy, teraz już zaś – według szwedzkich mediów – jest całkowicie poza krakowskim klubem.

fot. PressFocus