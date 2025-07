Hancko w końcu w nowym klubie. Obrał kierunek La Liga

David Hancko to jeden z najciekawszych zawodników, którzy (jeszcze do niedawna) grali poza ligami z TOP 5. Teraz się to zmieni. W trzecim podejściu w 2025 roku udało mu się zmienić klub. Po fiasku dwóch transferów z jego udziałem, dopięto i ogłoszono jego zmianę w mediach społecznościowych. To wielki krok dla Słowaka, który świetnie spisał się przed rokiem na EURO 2024.

Do trzech razy sztuka – Hancko w końcu zmienił klub

Zimą Santi Aouna z portalu „Foot Mercato” informował, że Juventus dogadał się z Davidem Hancko co do warunków współpracy od lata 2025 roku. Wszystko było kwestią porozumienia między klubami, ale wydawało się, że do domknięcia transferu pozostały raptem drobne detale. Juventus miał zapłacić 25 milionów euro i dać w rozliczeniu Facundo Gonzaleza (na stałe).

Do tego ruchu nie doszło. Latem, dość zaskakująco i sprawnie – Al Nassr (wydawało się) zapewniło sobie usługi słowackiego obrońcy. Doszło jednak do sytuacji bardzo dziwnej. W ostatniej chwili, gdy Słowak był już w Austrii w oczekiwaniu na dogranie ostatnich detali – władze klubu zmieniły zdanie. Wcześniej – Słowak nie dostał pozwolenia ani na trenowanie z drużyną, ani przebywanie w tym samym hotelu. Ruch wart 40 miliony euro, rekord sprzedażowy Feyenoordu, upadł. Ponoć rozeszło się o „lepsze opcje na rynku”.

W końcu jednak coś się z transferem u Hancko udało – Atletico Madryt, które już zimą miało na niego chrapkę – domknęło sprawę błyskawicznie. W 48 godzin dopięło transfer Słowaka, ogłosiło porozumienie między klubami, a po ponad dobie – dokonanie transakcji. Hiszpanie bowiem chcieli najpierw zbadać obrońcę na testach medycznych. Łączna kwota jaką wydali „Los Colchoneros” to 30 milionów euro. W ostatniej chwili zdecydowano się „przełożyć wajchę” z Renato Veigi, który wydawał się faworytem do nowego defensora u Diego Simeone.

Kim jest Hancko?

Słowacki defensor trafił na De Kuip latem 2022 roku i rozegrał tam 140 spotkań, a trafił do siatki 15-krotnie (do tego 9 asyst). W Holandii skompletował tryplet domowych trofeów, bowiem wygrał zarówno mistrzostwo, puchar jak i superpuchar kraju. Wszystko to pod wodzą trenera Arne Slota. Niegdyś należał on do Fiorentiny, gdzie sprowadził go sam Pantaleo Corvino. Zagrał pięciokrotnie w Serie A.

Ten moment kariery okazał się jeszcze dla niego za wysokim progiem, stąd powrót w bardziej rodzinne strony – następnym kierunkiem była czeska Praga. To właśnie tam dostrzegły go władze Holendrów i zapłacili oni Sparcie osiem milionów euro. Hancko wystąpił w 2024 roku na EURO i był jednym z najlepszych słowackich piłkarzy na turnieju – ma też na koncie udział w turnieju w 2021 roku – ma on w CV już 50 występów w słowackiej kadrze narodowej seniorów.

Fot. PressFocus