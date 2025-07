GKS Katowice – Zagłębie Lubin – 28.07 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu GKS Katowice – Zagłębie Lubin

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 28 lipca, 19:00

Stadion: Stadion miejski w Katowicach

W poniedziałek o 19:00 czeka nas mecz kończący 2 kolejkę PKO BP Ekstraklasy, GKS Katowice – Zagłębie Lubin. To spotkanie drużyn, które rozpoczęły tegoroczny sezon od porażki, więc obie będą zmotywowane, by zapunktować. Co wydarzy się w tym emocjonującym spotkaniu? Jaki będzie wynik? Sprawdź moją zapowiedź oraz propozycję eksperckich typów bukmacherskich na mecz Korona GKS Katowice – Zagłębie Lubin.

GKS Katowice – Zagłębie Lubin – typy bukmacherskie

GKS Katowice – Zagłębie Lubin – Poniżej 2,5 bramki w meczu

GKS Katowice zakończył poprzedni sezon na zaskakująco wysokim 8 miejscu. Drużyna z Katowic potrafiła skutecznie wypunktowywać rywali z dolnej połowy tabeli, ale również bywała niebezpieczna dla najlepszych drużyn naszej ligi. Biorąc pod uwagę, że GKS był beniaminkiem ligi w poprzednim sezonie, miejsce 8 na koniec sezonu było sporym sukcesem. W sparingach przedsezonowych drużyna trenera Góraka prezentowała przyzwoity poziom, jednak w pierwszej kolejce musiała uznać wyższość Rakowa Częstochowa, po skromnej porażce 0:1. Gieksa w tamtym meczu nie miała zbyt wiele do powiedzenia, stąd wciąż trudno określić realną dyspozycję drużyny z Katowic. Mecz z Zagłębiem może wyglądać zupełnie inaczej i na to liczą kibice katowickiego zespołu.

Zagłębie Lubin ma za sobą bardzo słaby i rozczarowujący poprzedni sezon w Ekstraklasie. Drużyna z Lubina zajęła ostatnie 15 bezpieczne miejsce w lidze, cały sezon tułając się po dolnych rejonach ligowej tabeli. Słabe wyniki skutkowały zmianą na pozycji trenera, drużynę przejął Leszek Ojrzyński i ma za zadanie w końcu ustabilizować sytuacje Zagłębia w najwyższej klasie rozrywkowej. Cel na początek to pewne miejsce w środku tabeli. Sezon jednak Zagłębie rozpoczęło od porażki 0:1 w wyjazdowym spotkaniu z Widzewem Łódź.

Ostatnie mecze między tymi drużynami było wyrównane, jednak mają pewną wspólną cechę. Mianowicie aż w 4 z ostatnich 5 meczów bezpośrednich tych drużyn nie padły więcej niż 2 bramki. Stawiam na under również w tym spotkaniu. Mój typ na ten mecz to: Mniej niż 2,5 bramki w meczu.

Propozycje typów bukmacherskich na GKS Katowice – Zagłębie Lubin

Wygrana Katowic @2.20

Obie drużyny strzelą gola @1.67

powyżej 2,5 bramki @1.80

GKS Katowice – Zagłębie Lubin – zapowiedź meczu

Forma GKsu

GKS słabo wszedł w sezon przegrywając swój pierwszy mecz z Rakowem i nie pokazując nic nadzwyczajnego. Jednak w poprzednim sezonie drużyna z Katowic była wstanie regularnie punktować i porażka w pierwszym meczu i to z tak mocnym rywalem, nie może być wyznacznikiem formy zespołu.

Forma Zagłebia

Zagłębie zakończyło poprzedni sezon dwiema porażkami, a także przegrało swoją 1 kolejkę Ekstraklasy z Widzewem. Daje to w sumie serię 3 meczów z rzędu przegranych w lidze. Zagłębie musi w tym sezonie pokazać się z lepszej strony, jeśli planuje spokojny sezon bez ryzyka spadku.

Przewidywane składy GKS Katowice – Zagłębie Lubin

GKS : Kudła – Wasielewski, Czerwiński, Jędrych, Kuusk, Galan – Kowalczyk, Rejczyk – Błąd, Rosołek, Nowak

: Kudła – Wasielewski, Czerwiński, Jędrych, Kuusk, Galan – Kowalczyk, Rejczyk – Błąd, Rosołek, Nowak Zagłębie: Hładun – Corluka, Orlikowski, Ławniczak, Yakuba – Dąbrowski, Makowski – Reguła, Radwański, Szmyt – Kosidis

Gdzie oglądać mecz GKS Katowice – Zagłębie Lubin

GKS Katowice – Zagłębie Lubin obejrzeć można na CANAL+ Sport 3 (Pol) , CANAL+ Sport 5.

Statystyki na typy bukmacherskie GKS Katowice – Zagłębie Lubin

W 4 z ostatnich 5 meczów tych drużyn nie padły więcej niż 2 bramki

Obie drużyny przegrały swoje mecze w 1 kolejce

Zagłębie wygrało 3 z ostatnich 5 meczów bezpośrednich

