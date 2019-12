Środek pola Realu i długo nic. Oceny po El Clasico

Emocje związane z El Clasico (według wielu ekspertów, najnudniejszym od lat) już za nami. Teraz czas na to, by trzeźwym okiem ocenić zawodników obu zespołów za to spotkanie.

Skala ocen zawodników – od 1 do 10, 5-nota wyjściowa

FC Barcelona

Marc-Andre Ter Stegen 6

Przyzwoity występ bramkarza Barcelony. Udanie wznawiał grę, nie popełnił żadnego rażącego błędu, aczkolwiek nie miał zbyt wielu okazji do tego, by się wykazać. Dobrze wyprowadzał piłkę do drugiej linii (czego nie można powiedzieć o obrońcach!). Podczas sytuacji Realu był po prostu dobrze ustawiony – nie zaliczył spektakularnych interwencji, po prostu zaliczył czyste konto.

Jordi Alba 6

Dobrze zachowywał się wchodząc na połowę rywala, “Królewscy” faulowali go, by go zatrzymać. To właśnie Alba dośrodkowywał piłkę w pole karne w 31. minucie, gdy Courtois piąstkował futbolówkę tuż pod nogi Messiego. Lewy obrońca mógł podwyższyć wynik w 41. minucie i choć był sam na sam z golkiperem Realu, trafił niecelnie.

Clement Lenglet 3

Słaby występ stopera Barcelony. Może podawał celniej niż Gerard Pique, ale kilka razy po jego stratach mogło być niebezpiecznie pod bramką ter Stegena. Poza tym, po jego kopniaku w Raphaela Varane’a Real powinien otrzymać rzut karny. Dlatego nie tylko gra, ale również zachowanie rzutuje na jego niską notę.

Gerard Pique 5

W 17. minucie wybił piłkę z linii bramkowej. Zresztą zaliczył w tym spotkaniu dość sporo wybić. Odbiór piłki nie był jednak jego najmocniejszą stroną. Poza początkiem meczu, nie pokazał zbyt wiele.

Nelson Semedo 5

Zaliczył kilka udanych dryblingów na prawej stronie boiska, dośrodkowywał, i to chyba wszystko, co można o nim dziś dobrego powiedzieć. Piłkarze Realu wielokrotnie przestawiali go jak chcieli. Ernesto Valverde zdjął go w 55. minucie i od razu w Barcelonie nie było widać dziury na prawej obronie.

Ivan Rakitić 5

Kibice Barcelony mogli dziś zatęsknić za Sergio Busquetsem. Chorwat podawał dość celnie, aczkolwiek ani nie przydawał się w ofensywie, ani nie przerywał akcji rywali. Występ bez żadnego błysku, zarówno z tyłu, jak i z przodu.

Frenkie De Jong 5

Można powiedzieć, że środek pola Realu Madryt go przerósł. Tak naprawdę trudno powiedzieć, jakie było jego zadanie na boisku, grał bez żadnego pomysłu. W 72. minucie miał dużo miejsca, by przygotować się do strzału z dystansu na bramkę Courtois, aczkolwiek zakończyło się nieczystym strzałem, z którym golkiper Realu nie miał problemu.

Sergi Roberto 6

Zdecydowanie bardziej przydał się Barcelonie, gdy grał na prawej obronie niż na środku. W pierwszej połowie dość często tracił piłkę, nie przydawał się w rozgrywaniu. Gdy jednak wszedł w miejsce zmienionego Nelsona Semedo, spisywał się nieco lepiej, a luka na prawej stronie defensywy została wypełniona.

Antoine Griezmann 4

Przeszedł obok meczu. Stworzył jedną okazję, raz jego strzał został zablokowany, raz podał w pole karne do Nelsona Semedo, który był na spalonym. Osoby, które jednak jednym okiem oglądały El Clasico, a drugim na przykład mecze Bundesligi, mogłyby się zdziwić, że Francuz w ogóle dziś zagrał.

Lionel Messi 6

W skali ogólnej zasłużył na “szóstkę”, aczkolwiek w skali od 1 do Lionela Messiego, nie szło mu najlepiej. Owszem, portale ze statystykami podyktowały mu wysokie oceny. Większość pojedynków wygrał, osiem na dziewięć dryblingów mu wyszło. Nie przełożyło się to jednak na końcowy rezultat – stworzył niewiele okazji. W dodatku zmarnował doskonałą szansę w 31. minucie. Ten mecz nie należał do Argentyńczyka.

Luis Suarez 3

Trudno pozytywnie ocenić napastnika, który w trakcie meczu nie oddaje ani jednego celnego strzału. Wygrał dwa pojedynki w powietrzu, ale zbyt wiele w ataku Barcelony nie wniósł. Niecelny strzał w 75. minucie to idealne podsumowanie jego występu.