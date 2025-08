Grosicki uratował remis. Pogoń Szczecin ze stratą punktów bez swojego lidera.

Pogoń Szczecin po jednym zwycięstwie i porażce udała się do Niecieczy na mecz trzeciej kolejki Ekstraklasy z Termaliką. Drużyna Roberta Kolendowicza osłabiona brakiem Efthymiosa Koulourisa po trafieniu Arkadiusza Kacperkiewicza przez długi czas przegrywała, jednak remis uratował Kamil Grosicki. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1.

Na start po zwycięstwie i porażce

Termalica sezon zaczęła z przytupem. Nikt nie mógł się spodziewać, że drużyna prowadzona przez Marcina w pierwszym meczu po kilkuletniej rozłące z Ekstraklasą wygra aż 4:0 z trzecią drużyną poprzedniego sezonu. „Słonie” w Białymstoku takim rezultatem rozgromiły Jagiellonię. Tydzień później już tak dobrze nie było. W Krakowie przy Kałuży lepsza okazała się Cracovia, która na starcie nowych rozgrywek również prezentuje się z bardzo dobrej strony. W letnim okienku transferowym do Niecieczy trafił m.in. Rafał Kurzawa, czyli do niedawna piłkarz Pogoni Szczecin. Były reprezentant Polski mecz rozpoczął na ławce rezerwowych.

Pogoń z kolei nowe rozgrywki zainaugurowała wysoką porażką. Zespół Roberta Kolendowicza przegrał aż 1:5 w Radomiu z Radomiakiem. Tydzień później już przed własną publicznością było znacznie lepiej. Szczecinianie pokonali 4:1 Motor Lublin, a pierwszego gola na polskich boiskach strzelił Marian Huja. Obietnicą na dobry wynik w dopiero zaczynającym się sezonie jest pozostanie w klubie Efthymiosa Koulourisa i pozyskanie kilku interesujących zawodników do wzmocnienia rywalizacji. W tym gronie można wymienić wspomnianego już środkowego obrońcę z Portugalii, Paula Mukairu czy Muse Juware. Z powodu urazu starcie w Niecieczy na ławce rezerwowych rozpoczął król strzelców z poprzedniego sezonu Ekstraklasy.

Przed pierwszym gwizdkiem sędziego, tak jak przed każdym meczem trzeciej kolejki Ekstraklasy odśpiewaniem hymnu i minutą ciszy uczczono pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego. 81 lat temu w heroicznej walce na ulicach stolicy z rąk niemieckich oprawców zginęło 200 tysięcy Powstańców.

Pogoń bezradna bez swojego lidera

Po równym kwadransie od początku rywalizacji Jesus Jimenez był niezwykle blisko pierwszego trafienia po powrocie na boiska Ekstraklasy. Hiszpan po świetnym podaniu z głębi pola przerzucił piłkę nad Krzysztofem Kamińskim, który zastępował kontuzjowanego Valentina Cojocaru, jednak w ostatniej chwili na linii interweniował Marian Huja i uratował Pogoń przed stratą bramki.

Jak się okazało to tylko chwilowe oddalenie zagrożenia przez gości. Niedługo później rzut rożny wykorzystał Maciej Ambrosiewicz, po którym powstało spore zamieszanie. Z piłką minął się Kamiński, co skrzętnie wykorzystał Arkadiusz Kacperkiewicz. Doświadczony środkowy obrońca z najbliższej odległości dopełnił formalności i wyprowadził Termalikę na prowadzenie.

W Pogoni mocno odczuwalny był brak Efthymiosa Koulourisa, a dodatkowo Termalica była zdecydowanie lepiej zorganizowana niż tydzień wcześniej Motor. Przez to goście mieli duże problemy, by stworzyć sobie dobrą sytuację strzelecką, dzięki czemu Miłosz Mleczko był praktycznie bezrobotny. Najgroźniejsze uderzenie, którego autorem był Jose Pozo było niecelne. To gospodarze byli w pierwszej połowie bardziej konkretni w swoich ofensywnych poczynaniach.

Tuż przed przerwą bardzo groźnie zrobiło się po dużym błędzie w rozegraniu Krzysztofa Kamińskiego. Podał on prosto pod nogi Macieja Wolskiego, który znalazł się w świetnej sytuacji, jednak uderzył zbyt lekko i bramkarz był w stanie odbić piłkę. Blisko dobitki był Morgan Fassbender, jednak golkiper gości zdążył go uprzedzić. To tylko potwierdzało bardzo słabą pierwszą część spotkania zespołu Roberta Kolendowicza, który w pełni zasłużenie przegrywał 0:1.

Grosicki uratował remis

W przerwie Robert Kolendowicz musiał zareagować i zrobił to poprzez ściągnięcie z boiska dwóch swoich najmłodszych zawodników. Wyjątkowo słabego tego popołudnia Adriana Przyborka i Patryka Paryzka zmienili Musa Juwara oraz Mor Ndiaye. Dodatkowo na lewej obronie Leonardo Koutrisa zastąpił Leo Borges. Roszady niewiele wskórały, bowiem pierwszą szansę w drugiej części stworzyli sobie gospodarze. Po bardzo dobrym podaniu Morgana Fassbendera w dogodnej okazji znalazł się Maciej Ambrosiewicz i tylko czujne wyjście z bramki Krzysztofa Kamińskiego uratowało Pogoń przed utratą drugiego gola.

Blisko po godzinie rywalizacji wydawało się, że Pogoń w końcu się obudziła i doprowadziła do wyrównania. Po rzucie rożnym Termalica oddaliła zagrożenie, jednak na przedpolu już czekał Musa Juwara, który kapitalnie złożył się do woleja i jeszcze po rykoszecie pokonał Miłosza Mleczkę. Jak się okazało to Marian Huja w międzyczasie zmienił tor lotu piłki i zrobił to ręką, przez co Piotr Rzucidło po sygnale z wozu VAR anulował to trafienie. Niedługo później w nowych barwach zadebiutował Rafał Kurzawa i to od razu przeciwko swojej byłej drużynie.

To co nie udało się chwilę wcześniej Juwarze zrobił to Kamil Grosicki. Pogoń wyczuła słabszy moment przeciwnika i mocniej zaatakowała. To przyniosło efekty, gdy w pole karne wdarł się Fredrik Ulvestad. Norweg płasko dograł do swojego kapitana, a ten po ziemi – tym razem już zgodnie z przepisami – pokonał Miłosza Mleczkę. Dla doświadczonego skrzydłowego jest to pierwszy gol w nowym sezonie.

Pogoń do ostatniego gwizdka sędziego próbowała jeszcze przechylić szalę na swoją stronę, jednak na stadionie w Niecieczy już więcej bramek nie padło. Po golach Arkadiusza Kacperkiewicza i Kamila Grosickiego spotkanie zakończyło się podziałem punktów 1:1.

Fot. Screen Canal Plus Sport