Callum Wilson zostaje na poziomie Premier League

Callum Wilson od wielu, wielu lat to bardzo uznana marka jeśli chodzi o napastników na poziomie Premier League. Dynamiczna dziewiątka z dobrym przyspieszeniem to uosobienie tego, co kibice ligi angielskiej lubią najbardziej. Anglik jednak w ostatnich latach łapie sporo urazów i jego forma w ostatnich kilkudziesięciu miesiącach znacznie podupadła. Mimo to, jeden z klubów angielskiej elity zdecydował się, aby go zatrudnić. Wilson ponownie zagra w Premier League.

Wilson z ciekawą umową – nowy klub zabezpieczony

33-latek po zakończeniu umowy w klubie znad rzeki Tyne przez ponad miesiąc był bez klubu. Nadszedł jednak moment, w którym jego bezrobocie odejdzie do lamusa. Wszystko bowiem z powodu oferty jednego z klubów Premier League. Na podpisanie umowy z 9-krotnym reprezentantem Anglii zdecydował się West Ham United.

Londyńczycy podpiszą z Wilsonem roczny kontrakt. Napastnik przeszedł już testy medyczne. Według informacji Davida Ornsteina z „The Athletic”, klub ze stolicy Zjednoczonego Królestwa ma oprzeć kontrakt z piłkarzem głównie pod kątem bonusów zależnych od wyników Anglika na boisku. Można więc przypuszczać, że bonusy za każdego gola i asystę muszą być bardzo kuszące.

W Anglii stał się on rozpoznawalny z powodu znakomitych występów w Bournemouth u trenera, z którym pracował później w Newcastle – Eddiego Howe’a. Grał tam przez sześć lat – łącznie strzelił tam 67 bramek w 187 spotkaniach. Dobra gra w „Wisienkach” dała mu w 2018 powołanie do reprezentacji Garetha Southgate’a.

W Newcastle United Wilson wylądował latem 2020 roku i w 130 meczach dla drużyny trafił do siatki 49 razy. Zadebiutował też w Lidze Mistrzów jesienią 2023 roku na San Siro. Zawodnik linii ataku z racji na dobre występy wrócił do kadry i pojechał na MŚ 2022 do Kataru. Zagrał tam w dwóch spotkaniach i w meczu z Iranem trafił do siatki. Mecz ten przeszedł do historii z powodu rekordowo długiego czasu doliczonego w obu połowach.

Ostatnie rozgrywki w barwach „Srok” to jedynie jeden gol w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach. Wilson na poziomie Premier League na pewno będzie chciał powalczyć o wejście do elitarnego klubu 100. Ma on bowiem 88 trafień w angielskiej elicie (do tego 25 asyst) w 239 meczach.

Odrodzenie „Młotów” w końcu nastąpi?

West Ham United w ubiegłym sezonie nie zachwycił – oczekiwania były naprawdę spore. Dyrektor sportowy z Niemiec Tim Staedten zrobił naprawdę ciekawe zakupy. Do klubu trafił choćby Jean-Clair Todibo, na wypożyczenie przybył z PSG Carlos Soler, do obrony także przyszedł Aaron Wan-Bissaka czy za ponad 45 milionów euro Max Kilman. Po EURO 2024 do klubu przybył Niklas Fullkrug, którego to sezon 2024/25 okazał się pełen dolegliwości zdrowotnych.

„Młoty” zajęły 14. lokatę, ale tylko z pięciopunktową przewagą nad siedemnastym Tottenhamem. Na początku 2025, zatrudniono Grahama Pottera, który zastąpił byłego szkoleniowca Wolverhampton – Julena Lopeteguiego. Hiszpan pod koniec sezonu został z kolei selekcjonerem kadry Kataru. Londyńczycy byli wystarczająco dobrzy, aby się utrzymać, ale wynikało to głównie z faktu posiadania w tabeli Premier League fatalnie punktujących beniaminków tamtych rozgrywek – Ipswich Town, Leicester City oraz Southampton Jana Bednarka.

